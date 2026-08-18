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બોસ સ્કેમના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ: પ.બંગાળના બે આરોપીઓ પાસેથી 4500 સિમ મળ્યા, ચીન-પાકિસ્તાન સુધી છે સ્કેમના તાર

જૂન મહિનામાં અમદાવાદમાં બોસ સ્કેમ મારફતે આશરે ₹1.5 કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ₹1.30 કરોડની રિકવરી કરી છે.

બોસ સ્કેમના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ
બોસ સ્કેમના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 6:06 PM IST

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અમદાવાદ: બોસ સ્કેમના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરતાં અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે પશ્ચિમ બંગાળથી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં આરોપીઓ સાયબર ક્રિમિનલ્સને OTP સહિતની સર્વિસ પૂરી પાડતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા ઇમરાન અલી અને ઇન્ઝામુલ મુલ્લાં પાસેથી ત્રણ મોબાઇલ ફોન, જમ્બો ક્વાટર ફોન અને રાઉટર સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતના જણાવ્યા અનુસાર, જૂન મહિનામાં અમદાવાદમાં બોસ સ્કેમ મારફતે આશરે ₹1.5 કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ₹1.30 કરોડની રિકવરી કરી છે. આરોપીઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં હોવાની બાતમીના આધારે ટીમે કાર્યવાહી કરી બંનેને ઝડપી પાડ્યા હતા.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ આશરે 4,500 સિમકાર્ડ મેળવ્યા હતા અને WhatsApp ગ્રુપ મારફતે સિન્ડિકેટ બનાવી સાયબર ક્રિમિનલ્સને OTP ઉપલબ્ધ કરાવતા હતા. આરોપીઓના મોબાઇલ નંબર પર OTP આવતા તેઓ કમિશન લઈને અલગ-અલગ સાયબર ક્રાઈમ ચલાવતા કોલ સેન્ટરોને OTP પૂરા પાડતા હતા. અત્યાર સુધીમાં આશરે 21,900 OTP આપવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પ.બંગાળના બે આરોપીઓ પાસેથી 4500 સિમ મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સાયબર ક્રાઈમની તપાસમાં આ નેટવર્કના તાર પાકિસ્તાન અને ચીન સુધી જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ચીનમાં તૈયાર કરાયેલા APK અને માલવેરનો ઉપયોગ કરીને SMS, ઈ-મેઈલ અને WhatsApp મારફતે ZIP ફાઈલ મોકલવામાં આવતી હતી. ફાઈલ ઓપન થતાં મોબાઇલ અથવા સિસ્ટમમાં માલવેર ઈન્સ્ટોલ કરી ડેટા મેળવવામાં આવતો અને ત્યારબાદ આ ડેટા વિદેશમાં ચાલતા સાયબર ફ્રોડ કોલ સેન્ટરોને આપવામાં આવતો હતો.

I4C સાથે સંકલન કરીને કરવામાં આવેલી તપાસમાં આશરે 10 હજાર જેટલા મોબાઇલ ફોન ઈન્ફેક્ટેડ થયા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ દ્વારા હાલ આ ઈન્ફેક્ટેડ ફોનને સિક્યોર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹23 લાખના OTP પૂરા પાડવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે અન્ય કેટલા ફ્રોડમાં તેમની સંડોવણી છે તે અંગે તપાસ ચાલુ છે.

તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓ દ્વારા મેળવેલા પૈસાને USDTમાં કન્વર્ટ કરીને દેશની બહાર મોકલવામાં આવતા હોવાની આશંકા છે. આ નાણાંની લેવડદેવડ અને ઉપયોગ અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે. ગુજરાતમાં હાલ સુધીમાં ત્રણ લોકો આ નેટવર્કના ભોગ બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સાયબર ક્રિમિનલ્સને સીધી રીતે સર્વિસ પૂરી પાડવાનું આ પ્રકારનું નેટવર્ક સામે આવવાનો આ મહત્વનો કેસ છે. બંને આરોપીઓ ટેક્નિકલ નોલેજ ધરાવતા હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. અગાઉ Telegram મારફતે ચાલતું નેટવર્ક હવે WhatsApp પર શિફ્ટ થયું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ બંને આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી વધુ પૂછપરછ કરશે. સાથે જ સર્વિસ પ્રોવાઈડરો સાથે સંકલન કરીને સિમકાર્ડ, OTP અને ઈન્ફેક્ટેડ ડિવાઈસ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

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બોસ સ્કેમના નેટવર્કનો પર્દાફાશ
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