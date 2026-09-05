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કૉંગ્રેસમાં મોટો ફેરફાર: રણદીપ સુરજેવાલા ગુજરાતના પ્રભારી, સચિન પાયલટને પંજાબની જવાબદારી

કોંગ્રેસે ભૂપેશ બઘેલના સ્થાને સચિન પાયલટને ચૂંટણીના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

રણદીપ સુરજેવાલા ગુજરાતના પ્રભારી
રણદીપ સુરજેવાલા ગુજરાતના પ્રભારી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 10:38 PM IST

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નવી દિલ્હી: આવતા વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, કોંગ્રેસે કેટલાક રાજ્યો માટે નવા પ્રભારીઓની નિમણૂક કરી છે. સચિન પાયલટને ચૂંટણીલક્ષી રાજ્ય પંજાબના પ્રભારી મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે; તેઓ ભૂપેશ બઘેલનું સ્થાન લીધું છે, જેમને હવે આસામના પ્રભારી તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. બીજી તરફ રણદીપ સુરજેવાલાને ગુજરાતના પ્રભારી બનાવાયા છે.

સચિન પાયલટ અગાઉ છત્તીસગઢના પ્રભારી હતા; તેમના સ્થાને સુખદેવ ભગતની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસે રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાને ગુજરાતના પ્રભારી મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. જોકે, તેઓ કર્ણાટકના પ્રભારી તરીકે સેવા આપવાનું ચાલુ રાખશે, જ્યાં તાજેતરમાં સત્તા સરળતાથી બદલાઈ છે.

કોંગ્રેસના મહાસચિવ (સંગઠન) કે.સી. વેણુગોપાલે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ તાત્કાલિક અસરથી વિવિધ રાજ્યો માટે પાર્ટીના પદાધિકારીઓને AICC મહાસચિવ/પ્રભારી તરીકે ફરીથી નિયુક્ત કર્યા છે.

નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે સુખદેવ ભગતને છત્તીસગઢના પ્રભારી, ડૉ. સિરીવેલ્લા પ્રસાદને મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી અને પી.વી. મોહનને આંધ્રપ્રદેશના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

વેણુગોપાલે કહ્યું કે પાર્ટી વિદાય લેતા પ્રભારી મહાસચિવો - જીતેન્દ્ર સિંહ, રમેશ ચેન્નીથલા અને મણિકમ ટાગોરના યોગદાનની પ્રશંસા કરે છે.

નિવેદન અનુસાર, મુકુલ વાસનિક કોંગ્રેસના મહાસચિવ તરીકે ચાલુ રહેશે.

પંજાબમાં ચૂંટણી આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં થવાની છે, જ્યારે ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી 2027 ના અંતમાં યોજાશે.

પંજાબ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ઝઘડા

પંજાબ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ઝઘડા વચ્ચે, ભૂપેશ બઘેલ પાર્ટીના પ્રભારી તરીકે અનેક વખત રાજ્યની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે; જોકે, દરેક મુલાકાત સાથે આંતરિક સંઘર્ષ વધુ ઘેરો બન્યો. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ચરણજીત ચન્ની અને પંજાબ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમરિંદર સિંહ રાજા વારિંગના નેતૃત્વ હેઠળના જૂથો ભૂપેશ બઘેલ અને કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડ બંને માટે સતત પડકાર ઉભો કરતા રહ્યા. જોકે બઘેલે તેમની મુલાકાતો દરમિયાન કહ્યું હતું કે રાજ્ય એકમની અંદર પરિસ્થિતિ સારી છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ હતી કે આ ઝઘડો વધતો જ રહ્યો - સચિન પાયલટના પ્રવેશ સાથે પરિસ્થિતિ હવે નિર્ણાયક વળાંક પર પહોંચી ગઈ છે.

સચિન પાયલટ 2018 થી ટોંકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાજસ્થાન વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેમણે અગાઉ મનમોહન સિંહ સરકારમાં રાજ્યમંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) તરીકે સેવા આપી હતી અને અશોક ગેહલોતના નેતૃત્વમાં 2018 થી 2020 સુધી રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યમંત્રીનું પદ સંભાળ્યું હતું.

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