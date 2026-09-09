BCCI ચૂંટણી પહેલાં BCAને મોટો ઝટકો, પ્રણવ અમીનની મતદારી રદ, હવે નહીં આપી શકે વોટ
BCCIની 18 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી ચૂંટણી પહેલાં બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન (BCA)ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : September 9, 2026 at 10:55 AM IST
વડોદરા: BCCIની 18 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી ચૂંટણી પહેલાં બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન (BCA)ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. BCCIના ઇલેક્ટોરલ ઓફિસર એ.કે. જોટીએ BCAના પ્રતિનિધિ તરીકે પ્રણવ અમીનની નોમિનેશન અરજીને અયોગ્ય ઠેરવી તેમનું નામ ફાઇનલ ઇલેક્ટોરલ રોલમાં સામેલ ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પૂર્વ મેનેજિંગ કમિટી સભ્ય કલ્પેશ પરમારની વાંધા અરજી સ્વીકારવામાં આવી છે.
18 સપ્ટેમ્બરે BCCIની ચૂંટણી યોજાશે
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ એટલે કે BCCIની 18 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ યોજાનારી ચૂંટણી પહેલાં બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન એટલે કે BCAના પ્રતિનિધિત્વને લઈને મહત્વનો નિર્ણય સામે આવ્યો છે. BCCIના ઇલેક્ટોરલ ઓફિસર એ.કે. જોટીએ BCA તરફથી પ્રતિનિધિ તરીકે પ્રણવ અમીનના નામ સામે કરવામાં આવેલી વાંધા અરજીને સ્વીકારી છે. પરિણામે પ્રણવ અમીન BCCIની ચૂંટણી માટે BCAના પ્રતિનિધિ તરીકે મતદાર યાદીમાં સામેલ નહીં થાય અને આ ચૂંટણીમાં BCA તરફથી વોટ આપી નહીં શકે.
આ સમગ્ર મામલે BCAના પૂર્વ મેનેજિંગ કમિટી સભ્ય કલ્પેશ જાનકસિંહ પરમારે 2 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ પ્રણવ અમીનની BCCI ચૂંટણી માટેના પ્રતિનિધિ તરીકેની નોમિનેશન સામે વાંધો નોંધાવ્યો હતો. આ વાંધામાં BCAના હાલના વહીવટ અને કેરટેકર બોડીની સત્તા અંગે મુખ્ય મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. BCCI ઇલેક્ટોરલ ઓફિસરે આ વાંધા અંગે પ્રણવ અમીન પાસેથી પણ જવાબ મંગાવ્યો હતો અને અમીને 5 સપ્ટેમ્બરે પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો.
મુખ્ય મુદ્દો BCAના Apex Council સાથે જોડાયેલો હતો. ઇલેક્ટોરલ ઓફિસરના આદેશમાં નોંધાયું છે કે ગુજરાત હાઇકોર્ટના અગાઉના આદેશ મુજબ BCAના Apex Councilની મુદત પૂરી થઈ ગઈ હતી અને ત્યારબાદ માત્ર Office Bearersને કામચલાઉ કેરટેકર બોડી તરીકે દૈનિક વહીવટી કામગીરી સંભાળવાની મંજૂરી હતી. કેરટેકર બોડીને મોટા નીતિગત નિર્ણય લેવા, લાંબા ગાળાની નિમણૂક કરવા અથવા ચૂંટણી પ્રક્રિયાને અસર કરી શકે તેવા નિર્ણય લેવા પર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવ્યું હતું.
BCAના બંધારણના Rule 15 મુજબ BCCI માટે પ્રતિનિધિની નિમણૂક કરવાની સત્તા Apex Councilને આપવામાં આવી છે. ઇલેક્ટોરલ ઓફિસરે નોંધ્યું કે હાલ Apex Council અસ્તિત્વમાં ન હોવાથી Rule 15(6) હેઠળ પ્રતિનિધિની માન્ય રીતે નિમણૂક કરી શકાય નહીં. માત્ર દૈનિક વહીવટ સંભાળતી કેરટેકર બોડી દ્વારા BCCI પ્રતિનિધિની નિમણૂકને સામાન્ય દૈનિક વહીવટી કામગીરી તરીકે ગણાવી શકાય નહીં.
મહત્વનું એ પણ છે કે BCAની કેરટેકર બોડીએ 29 ઓગસ્ટ 2026ના ઠરાવથી પ્રણવ અમીનને BCCI માટે પ્રતિનિધિ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. પ્રણવ અમીન તરફથી એવો પક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો કે કેરટેકર બોડી નિયમિત અને દૈનિક વહીવટી કામગીરી કરી શકે છે અને BCCI AGM તથા ચૂંટણી માટેનું પ્રતિનિધિત્વ પણ તે સત્તા હેઠળ આવે છે. જોકે, ઇલેક્ટોરલ ઓફિસરે આ દલીલ સ્વીકારી નહોતી.
BCCIની 25 ઓગસ્ટની ચૂંટણી સૂચનાના નિયમો મુજબ પ્રતિનિધિની નિમણૂક કરનાર યોગ્ય સત્તાધિકારી દ્વારા પસાર કરાયેલા ઠરાવની નકલ રજૂ કરવી જરૂરી હતી. ઇલેક્ટોરલ ઓફિસરે જણાવ્યું કે હાલ Apex Council અસ્તિત્વમાં ન હોવાથી આવી માન્ય સત્તા દ્વારા ઠરાવ પસાર થયો હોવાનું સ્વીકારી શકાય નહીં. તેથી BCA દ્વારા પ્રણવ અમીનના નામે કરવામાં આવેલી નોમિનેશન અરજી અધૂરી ગણાઈ અને તેમને Final Electoral Rollમાં સામેલ કરવા અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યા.
આ નિર્ણયનો સીધો અર્થ એ છે કે 18 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી BCCI ચૂંટણીમાં પ્રણવ અમીન BCAના પ્રતિનિધિ તરીકે મતદાન કરી શકશે નહીં. હવે BCA તરફથી ચૂંટણીમાં પ્રતિનિધિત્વ અને મતદાન અંગે આગળ શું સ્થિતિ સર્જાય છે તેના પર ક્રિકેટ જગતની નજર રહેશે.Conclusion:BCCI ઇલેક્ટોરલ ઓફિસર એ.કે. જોટીએ કલ્પેશ પરમારની વાંધા અરજી સ્વીકારી પ્રણવ અમીનને BCAના પ્રતિનિધિ તરીકે Final Electoral Rollમાં સામેલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. નિર્ણયનું મુખ્ય કારણ એ છે કે BCAનું Apex Council હાલ અસ્તિત્વમાં નથી અને કેરટેકર બોડીને BCCI પ્રતિનિધિ નિયુક્ત કરવાની સત્તા નથી. પરિણામે 18 સપ્ટેમ્બરની BCCI ચૂંટણીમાં પ્રણવ અમીન BCA તરફથી વોટ નહીં આપી શકે.
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