ગેનીબેનને પડકારનાર ભુવાજીએ માંગી માફી, ઠાકોર સમાજ સાથે થયો હતો વિવાદ
ડીસાના ઠાકોર સમાજના લોકો અને અરવિંદ ભુવાજી વચ્ચે વાતચીત દરમિયાન બબાલ થઇ હતી
Published : December 23, 2025 at 2:01 PM IST
પાલનપુર: ડીસાના ઠાકોર સમાજના લોકો અને અરવિંદ ભુવાજી વચ્ચે વાતચીત દરમિયાન બબાલ થઇ હતી. જે બાદ મોટી સંખ્યામાં ઠાકોર સમાજના યુવાનો મુના ગામ ખાતે પહોંચતા મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો.જોકે, બબાલ વધતા આખરે પોલીસ બોલાવવાની ફરજ પડી હતી. હવે આ ઘટનામાં અરવિંદ ભુવાજીએ માફી માંગી છે. આ ઘટનાને લઇને બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
થરાદ ખાતે સમાજના યોજાયેલા કાર્યક્રમાં બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ખોટા ભુવાઓમાં વિશ્વાસ ના કરી લોકોને જાગૃતિ લાવવા માટે નિવેદન કર્યું હતું. આ નિવેદન બાદ મુના ગામના અરવિંદ ભુવાજીએ ચેલેન્જ કરી હતી કે, "મારી પાંચ હજાર જેટલી બાધાઓ ચાલે છે, કોઇ ડૉક્ટર એમના દુ:ખ મટાડી નહીં શકે. આજે તો નામ લીધા વગર કહું છું, હવે જો કોઇ નેતાઓ આ પ્રકારે ભુવાઓ વિશે નિવેદન કરશે તો એમના નામ સાથે કહીશ. " ભુવાજીનો ચેલેન્જ કરતો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ઠાકોર સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.
ભુવાજીના નિવેદનને લઈ ડીસા ઠાકોર સમાજના આગેવાનો વાતચીત કરવા માટે ભુવાજી પાસે પહોંચ્યા હતા. તે સમય દરમિયાન ભુવાજીના સમર્થકોએ બોલાચાલી કરતા મામલો વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો. ડીસાથી ઠાકોર સમાજના યુવાનો મોટી સંખ્યામાં મુના ગામ ખાતે પહોંચ્યા હતાય. જોકે પરિસ્થિતિ વધુ ન બગડે તે માટે પોલીસ બોલાવવાની ફરજ પડી હતી. ઠાકોર સમાજના આગેવાનોનું કહેવુ છે કે અમારા સમાજમાં અંધશ્રદ્ધા જાગૃતિ માટે સમાજના લોકો અને આગેવાનો પ્રયાસો કરી રહ્યા છે ત્યારે ભુવાજીએ આપેલા નિવેદનથી સમાજમાં રોષની લાગણી છે.
"પાખંડ અને અંધશ્રદ્ધા વિરૂદ્ધની મુહિમના ભાગરૂપે મુના ગામરૂપે ચાલી રહેલા પાખંડ માટે આવેલા. જે તે સમયે અમે અહીં બેઠા હતા ત્યારે અરવિંદ ભુવાના સપોર્ટરો અમારી ચારેબાજુ થઇ હુમલો કર્યો હતો. હુમલો કર્યા બાદ ધક્કામુક્કી થઇ હતી અને ડરાવવાનો પ્રયાસ થયો હતો. આ મુહિમ ચલાવનારાઓને તે મેસેજ આપવા માંગતા હતા કે અમારી સામે કોઇ પ્રશ્ન ના કરી શકે. ઠાકોર સમાજ કે અંધશ્રદ્ધા કરનારાઓથી ડરો નહીં. ભુવાએ માફી માંગી છે અને માફીને લાયક તો તે નથી તેમ છતાં માફી માગી છે તો મોટુ દિલ કરીને ઠાકોર સમાજ તેને માફ કરે છે."
ગેનીબેન ઠાકોરે ભુવાઓ પર કર્યો હતો કટાક્ષ
સમાજમાં ચાલતી અંધશ્રદ્ધાઓને અને સમાજને ટકોર કરતા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું હતું કે, ભુવા-ભોપા તમને આર્થિક, સામાજિક અને પારિવારિક રીતે બરબાદ કરી નાખશે. કોઈપણ પ્રકારનું દુઃખ હોય તો ડોક્ટરને બતાવવાનું પરંતુ અંધશ્રદ્ધામાં ન માનવા. ગેનીબેન ઠાકોરે કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે,"જો ભુવા બધું મટાડી દેતા હોય તો હું અને કેશાજી બંને તમે બોલો તે ભુવાની બાધા રાખીએ અને પછી તમારું એક પણ કામ ન કરીએ. ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરી દીધા બાદ આ ભુવા અમને જીતાડી દે તો અમે માનીએ કે ભુવા સાચા છે."
