કરોડોની પોન્ઝી છેતરપિંડીમાં ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની મુશ્કેલી વધી, જામીન રદ કરવા હાઇકોર્ટમાં અરજી
ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા વિરુદ્ધ ત્રણથી વધુ અરજદારોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે.
Published : July 9, 2026 at 6:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કરોડો રૂપિયાની કથિત પોન્ઝી સ્કીમ છેતરપિંડી કેસમાં વિવાદિત ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની મુશ્કેલીઓ ફરી એકવાર વધી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તેમના જામીન રદ કરવાની માંગ સાથે અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.
પોન્ઝી સ્કીમના નામે કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવવાના આરોપોનો સામનો કરી રહેલા ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા વિરુદ્ધ ત્રણથી વધુ અરજદારોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. અરજદારોનો આક્ષેપ છે કે કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશ છતાં અત્યાર સુધી રોકાણકારોને તેમની રકમ પરત ચૂકવવામાં આવી નથી.
અરજીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે જામીનની શરતોનું પાલન થયું નથી અને રોકાણકારોને ન્યાય મળ્યો નથી. જેના કારણે ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાના જામીન રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
અરજદારોનું કહેવું છે કે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરનાર અનેક લોકો હજુ પણ પોતાના પૈસા મેળવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કોર્ટના આદેશ બાદ પણ ચુકવણી ન થતાં તેઓએ હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જામીન રદ કરવાની અરજી દાખલ કરી છે.
અરજદાર પક્ષના એડવોકેટ તેજસ સત્તાએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે અગાઉ આપેલા આદેશનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી અને રોકાણકારોને તેમની રકમ હજુ સુધી પરત મળી નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં જામીનની શરતોનો ભંગ થયો હોવાનું માનતાં જામીન રદ કરવાની માંગ સાથે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે.હવે આ અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટ શું નિર્ણય કરે છે તેના પર રોકાણકારોની નજર છે.
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