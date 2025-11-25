97 લાખના ડ્રગ્સ કેસમાં ભુજની સ્પેશ્યલ કોર્ટેનો મોટો ચૂકાદો, 3 આરોપીઓને 20 વર્ષની સજા-2 લાખનો દંડ
વર્ષ 2019માં ગુજરાત ATS દ્વારા બાતમીના આધારે માંડવી-કોડાઇ રોડ પરથી 97 લાખના ડ્રગ્સ સાથે બે વ્યક્તિઓને પકડ્યા હતા.
Published : November 25, 2025 at 6:42 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 6:51 PM IST
કચ્છ: ગુજરાતમાં નશીલા પદાર્થો સામે કડક પગલાં લઈને ATS દ્વારા મહત્વપૂર્ણ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જેથી નાર્કોટિક્સ ગુનાઓ પર નિયંત્રણ કરી શકાય. આ અનુસંધાને ગુજરાત ATSએ કચ્છમાંથી વર્ષ 2019માં પકડેલા 97 લાખના ડ્રગ્સના મામલે આજે ભુજની NDPS સ્પેશ્યલ કોર્ટે પોતાનો ચૂકાદો આપ્યો હતો. સ્પેશ્યલ કોર્ટે 3 આરોપીઓને રૂપિયા 2 લાખનો દંડ અને 20 વર્ષની સજા ફટકારી હતી.
શું હતો કેસ?
વર્ષ 2019માં ગુજરાત ATS દ્વારા બાતમી મળી હતી કે માંડવીથી કોડાઇ ત્રણ રસ્તા તરફ ડ્રગ્સની હેરાફેરી થઈ રહી છે. જેના આધારે પોલીસે બાતમીવાળી જગ્યા પર નાકાબંધી કરીને બાઈક પર જતા બે શખ્સોને અટાવ્યા હતા. તેમની તપાસ કરતા તેમની પાસેથી 97 લાખ રૂપિયાની 976 ગ્રામ બ્રાઉન સુગર/હેરોઈન મળી આવ્યું હતું. નાદીર હુસૈન અને ઉમર હુસૈન નામના બે શખ્સોની પૂછપરછ કરતા તેમણે માંડવીના ઈમરાન નામના વ્યક્તિ પાસેથી આ ડ્રગ્સ લાવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું, જે બાદ ATS ઇમરાનની તેના ઘરે પહોંચી હતી અને તેની અટકાત કરી હતી. આ ઉપરાંત ATSને ઈમરાનના માસીના મકાનમાંથી વધુ 965 ગ્રામ હેરોઇન મળી આવ્યું હતું.
ભુજની સ્પેશ્યલ કોર્ટે આપ્યો ચૂકાદો
આ મામલે NDPS એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠલ ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેને કેસ ભુજની સ્પેશ્યલ NDPS કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવ્યો હતો. કેસ સુનાવણી બાદ કોર્ટના અધિક સેશન્સ જજે તમામ આરોપીઓને NDPS એક્ટની કલમ 8(સી), 21(સી) અને 29 હેઠળ સજાને પાત્ર ઠેરવીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ ભરવાની સજા ફટકારી હતી. જો દંડ ન ભરે તો વધુ 2 વર્ષની સખત કેદની સજા કરી હતી.
આ પણ વાંચો: