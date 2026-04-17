ભુજ કોર્ટનો કડક ચુકાદો: વૃદ્ધ મહિલાના અપહરણ, બળાત્કાર અને હત્યાના ગુનામાં આરોપીને ફાંસીની સજા
દેવ દર્શન માટે નીકળેલી 65 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલાનું અપહરણ કરીને બર્બરતાપૂર્વક બળાત્કાર આચરી હત્યાની ઘટનાને કોર્ટે “રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર” ગણાવીને આકરી સજા ફટકારી છે.
Published : April 17, 2026 at 5:59 PM IST
કચ્છ: ભુજ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા એક અત્યંત સંવેદનશીલ અને હ્રદયદ્રાવક કેસમાં કડક ચુકાદો આપતાં આરોપીને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી છે. દેવ દર્શન માટે નીકળેલી 65 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલાનું અપહરણ કરીને તેના પર બર્બરતાપૂર્વક બળાત્કાર આચરી પછી હત્યાની ઘટનાને કોર્ટે “રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર” ગણાવીને યુવકને આકરી સજા ફટકારી છે. આ ચુકાદા બાદ સમગ્ર કચ્છ જિલ્લામાં ભારે ચર્ચા જાગી છે અને સમાજમાં પણ આ નિર્ણયને એક કડક સંદેશ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર ઘટના?
આ ઘટના 22 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ મુંદ્રા તાલુકાના રતાડિયા ગામે બની હતી. ગામમાં રહેતી વૃદ્ધ મહિલા નજીકના ગુંદાલા ગામે આવેલ રામદેવપીર મંદિરના દર્શન માટે એકલી નીકળી હતી. દર્શન પૂર્ણ કર્યા બાદ જ્યારે તેઓ ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે રસ્તામાં બાઈક પર ફરતો સચિન કુંવરીયા નામનો યુવક તેમને મળ્યો. તેણે મદદનું કહીને લિફ્ટ આપવાની ઓફર કરી અને વિશ્વાસમાં લઈને મહિલાને પોતાની બાઈક પર બેસાડી લીધી.
પરંતુ આ વિશ્વાસનો ભંગ કરતા તેણે મહિલાનું અપહરણ કરીને ગામની સીમમાં આવેલ એકાંત જગ્યાએ લઈ ગયો. ત્યાં તેણે અત્યંત બર્બર રીતે મહિલાની સાથે બળાત્કાર ગુજાર્યો. ત્યારબાદ પોતાનો ગુનો છુપાવવા માટે પોતાની પાસે રહેલી લૂંગી વડે મહિલાનું ગળું ઘૂંટી તેની હત્યા કરી દીધી અને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
સીસીટીવી ફૂટેજથી પોલીસને મળી મહત્વપૂર્ણ કડી
જ્યારે સાંજ સુધી મહિલા ઘરે પરત ન આવી ત્યારે પરિવારજનો ચિંતિત બની ગયા અને તરત જ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી અને આસપાસના વિસ્તારમાં પૂછપરછ શરૂ કરી. તપાસ દરમિયાન એક વ્યક્તિએ મહિલાને બાઈક પર લઈ જતો યુવક જોયો હોવાનું જણાવ્યું. આ મહત્વપૂર્ણ માહિતીના આધારે પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા, જેમાં એક અજાણ્યો યુવક મહિલાને બાઈક પર લઈ જતો દેખાયો.
પોલીસે ટેક્નિકલ અને માનવીય બંને પ્રકારની તપાસ આગળ વધારી અને આખરે નારાણપર વિસ્તારમાંથી આરોપી સચિનને ઝડપી લીધો. તેની પાસેથી ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી બાઈક અને લૂંગી પણ કબ્જે લેવામાં આવી, જે મહત્વપૂર્ણ પુરાવા તરીકે સાબિત થયા.
પોલીસે 18 સાક્ષી, 76 પૂરાવા રજૂ કર્યા
ફોરેન્સિક તપાસ દરમિયાન મૃતકના શરીર પર અનેક ગંભીર ઈજાઓ મળી આવી, જે ગુનાની ક્રૂરતા દર્શાવે છે. વધુમાં, મૃતકમાંથી મેળવાયેલા નમૂનાઓ અને આરોપીના નમૂનાઓ વચ્ચે ડીએનએ મેચ થતા ગુનો વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ સાબિત થયો. પોલીસે સમગ્ર કેસમાં 18 સાક્ષીઓ અને 76 દસ્તાવેજી પુરાવાઓ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા, જેના આધારે આરોપી સામે મજબૂત કેસ ઉભો થયો.
કોર્ટે ચૂકાદામાં શું નોંધ્યું?
કોર્ટમાં બંને પક્ષોની લાંબી દલીલો, પુરાવાઓ, આરોપીની માનસિક સ્થિતિ તેમજ ગુના બાદના તેના વર્તનનું વિશ્લેષણ કર્યા બાદ એડિશનલ ડિસ્ટ્રીક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજે આરોપીને દોષિત જાહેર કર્યો. ખાસ કરીને કોર્ટે નોંધ્યું કે આરોપીએ પોતાની માતાની ઉંમરની મહિલાની સાથે અત્યંત નિર્દયતા દાખવી હતી અને તેને પોતાના કૃત્ય માટે કોઈપણ પ્રકારનો પસ્તાવો નહોતો.
આ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે ભારતીય દંડ સંહિતા કલમ 302 હેઠળ ફાંસીની સજા અને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. ઉપરાંત કલમ 376 હેઠળ આજીવન કેદ અને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ લગાવ્યો છે, જ્યારે કલમ 364 હેઠળ પણ તેને દોષિત ગણાવવામાં આવ્યો છે. આ કેસની તપાસ તે સમયે પ્રાગપર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને સરકાર તરફથી પ્રોસિક્યુશને મજબૂત દલીલો રજૂ કરી હતી. નોંધનીય છે કે, ભુજ કોર્ટ દ્વારા લાંબા સમય બાદ કોઈ આરોપીને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે, જે આ કેસની ગંભીરતા દર્શાવે છે.
હવે આ ચુકાદો અંતિમ માન્યતા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ જશે. આ કેસ માત્ર કાનૂની પ્રક્રિયા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ સમાજ માટે એક કડક સંદેશ છે કે મહિલાઓ સામેના ગંભીર ગુનાઓ માટે કાનૂન બિલકુલ સહનશીલ નથી અને આવા ગુનેગારોને કડકથી કડક સજા આપવામાં આવશે.
