વેરાવળમાં ભોય સમાજની અનોખી પહેલ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન યોજી ઉમેદવાર નક્કી કર્યો

વેરાવળમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇ ભોય સમાજે ઉમેદવાર પસંદગી માટે લોકશાહી પદ્ધતિ અપનાવી અનોખું અને પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

Published : April 6, 2026 at 7:50 AM IST

વેરાવળ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થઇ છે ત્યારે વિવિધ પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે સેન્સ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. વેરાવળમાં ભોય સમાજ દ્વારા ઉમેદવાર પસંદ કરવા માટે નવતર પ્રયોગ અજમાવવામાં આવ્યો છે. વેરાવળમાં ભોય સમાજ દ્વારા એકથી વધુ ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડવાની તૈયારી દર્શાવતા ચૂંટણી પહેલા 'ચૂંટણી' યોજવામાં આવી હતી.

7 ઉમેદવારે ચૂંટણી લડવા તૈયારી દર્શાવતા મતદાન યોજાયું

વેરાવળમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇ ભોય સમાજે ઉમેદવાર પસંદગી માટે લોકશાહી પદ્ધતિ અપનાવી અનોખું અને પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. સમાજમાં એકતા જળવાઇ રહે અને આંતરિક મતભેદો ઉભા ના થાય તે હેતુથી આ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આ વર્ષે ચૂંટણી લડવા માટે ભોય સમાજમાંથી કૂલ 7 દાવેદાર સામે આવ્યા હતા જેમાં 2 મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થતો હતો. તમામ દાવેદારો સાથે બેઠક યોજી સહમતિથી નિર્ણય લેવાય તેવો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. ચર્ચા-વિચારણા બાદ 5 દાવેદારોએ સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાના નામ પરત ખેંચ્યા હતા, જેથી અંતે બે યુવા ચહેરા- રવિ જેન્તીભાઇ વાઘેલા અને બ્રિજેશ રમેશભાઇ મહેતા વચ્ચે સીધી ટક્કર થઇ હતી.

વેરાવળ સ્થિત ભોય સમાજની વાડી ખાતે મતદાન યોજાયું હતું. સવારે 8:30થી બપોરે 3:30 સુધી બેલેટ પેપેર દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયા પારદર્શક રીતે યોજાઇ હતી. સમાજના પ્રમુખ અને પાંચ સભ્યોની કમિટીએ સમગ્ર પ્રક્રિયાનું નીરિક્ષણ કર્યું હતું. પરંપરા મુજબ આ મતદાનમાં માત્ર પુરૂષ મતદારોએ ભાગ લીધો હતો અને સમગ્ર પ્રક્રિયા શિસ્તબદ્ધ રીતે પૂર્ણ થઇ હતી.

આંતરિક ચૂંટણીના પરિણામ બાદ સૌથી વધુ મત મેળવનાર ઉમેદવારનું નામ રાજકીય પક્ષોને મોકલવામાં આવશે ત્યારબાદ સમગ્ર ભોંય સમાજ એકજૂટ થઈ પોતાના ઉમેદવારને વિજયી બનાવવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

