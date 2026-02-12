ભોજપુરી ગાયક મૈથિલી ઠાકુર જુનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી મેળામાં પહોંચ્યા, ગુજરાત અને બિહારની સનાતન સંસ્કૃતિને કરી યાદ
પ્રથમ વખત ભવનાથ અને મહાશિવરાત્રીના મેળામાં પહોંચેલા મૈથિલી ઠાકુરે આ સ્થાનને ખાસ જણાવ્યું હતું.
Published : February 12, 2026 at 11:59 AM IST
જુનાગઢ: દેશભરમાં જાણીતા ભોજપુરી મહિલા કલાકાર અને તાજેતરમાં બિહારની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની ટિકિટથી જીતીને ધારાસભ્ય બનેલા મૈથિલી ઠાકુર બુધવારે જુનાગઢમાં ચાલી રહેલા મહાશિવરાત્રીના મેળામાં આવી પહોંચ્યા હતા. પ્રથમ વખત ભવનાથ અને મહાશિવરાત્રીના મેળામાં પહોંચેલા મૈથિલી ઠાકુરે આ સ્થાનને ખાસ જણાવ્યું હતું. ગુજરાતમાં તેમની મુલાકાત જૂનાગઢ અને ભવનાથથી શરૂ થઈ છે. તેમણે ગુજરાત અને જુનાગઢનું જોડાણ બિહારના સોરાઠ પ્રદેશ સાથે આજે પણ જોડાયેલું હોવાની ઘટનાને યાદ કરી હતી અને જુનાગઢની તેમની આ મુલાકાતને અવિસ્મરણીય ગણાવી હતી.
ભોજપુરી કલાકાર મૈથિલી ઠાકુરે શિવરાત્રી મેળામાં લીધી મુલાકાત
ગુજરાત અને તેમાં પણ ભવનાથ આવેલા બિહારના ધારાસભ્ય મૈથિલી ઠાકુરે ભવનાથનો તેમનો આ પ્રથમ અનુભવ અને તે પણ મીની કુંભ મહાશિવરાત્રી મેળાને લઈને ખૂબ જ યાદગાર અને અવિશ્મરણીય ગણાવ્યો હતો. ભવનાથમાં જોવા મળતી સનાતન ધર્મની પરંપરાને ખૂબ જ નજીકથી જોવાનો તેમના જીવનમાં આ પહેલો અનુભવ હતો. ભવનાથમાં મહાદેવની સમીપે મહાશિવરાત્રી મેળાનું જે આયોજન થયું છે આ પ્રકારનું આયોજન તેમણે ભારત વર્ષમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જોયું ન હોવાનું જણાવ્યું હતું, અને ઉમેર્યું હતું કે, મહાશિવરાત્રીના મેળાને શબ્દમાં વર્ણન કરવા માટે તેમની પાસે કોઈ શબ્દો નથી.
બિહાર અને ગુજરાતનું જોડાણ
મૈથિલી ઠાકુરે ગુજરાત અને બિહારના હજારો વર્ષ પૂર્વેના જોડાણના એક કિસ્સાને યાદ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાંથી કેટલાક સનાતન પ્રેમીઓ આક્રમણખોરોથી શિવલિંગને બચાવીને બિહારના સોરાઠ પ્રદેશમાં પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે આક્રમણ ખોરોથી શિવલિંગને બચાવીને આ વિસ્તારમાં મહાદેવનું સ્થાપન કર્યું હતું. જેથી ગુજરાત અને બિહાર પ્રદેશ હજારો વર્ષ પૂર્વેથી સનાતન ધર્મ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો જોવા મળે છે. ત્યારે ગુજરાતની ભૂમિ અને તેમાં પણ ગિરનારની ભુમીમાં પહેલી વખત આવવાનો અનુભવ ખૂબ જ અવિસ્મરણીય રહ્યો અને તેઓ અવારનવાર ભાવનાથ આવતા રહેશે તેઓ આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ખાસ છે કે, જુનાગઢમાં દર વર્ષે મહાશિવરાત્રી પર પાંચ દિવસના ઉત્સવનો પ્રારંભ થયા છે. આ વર્ષે શિવરાત્રી મેળાને મીની કુંભ મેળા તરીકે પણ ઉજવવાની જાહેરાત કરી છે, જેથી સાધુ સંતો અને ભાવિકોમાં ભારે આસ્થા જોવા મળી રહી છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર મહાશિવરાત્રી મેળામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકો શિવમય બને તે માટે મહાદેવના દર્શન કરવા માટે પણ આવતા હોય છે.
