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અરવલ્લીના મેઘરજમાંભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચાનું આવેદનપત્ર, અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની માંગ ઉઠી

આ કાર્યક્રમમાં કાર્યકરોએ રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીને સંબોધીને અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની રચના કરવા માંગણી કરી હતી.

અરવલ્લીના મેઘરજમાંભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચાનું આવેદનપત્ર, અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની માંગ ઉઠી
અરવલ્લીના મેઘરજમાંભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચાનું આવેદનપત્ર, અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની માંગ ઉઠી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 9:30 PM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ ખાતે ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચાના બેનર હેઠળ મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો અને સામાજિક આગેવાનો એકત્રિત થઈ અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની માંગ સાથે મેઘરજ મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું.

માનગઢ સંદેશ એકતા યાત્રા પૂર્વે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં કાર્યકરોએ રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીને સંબોધીને અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની રચના કરવા માંગણી કરી હતી. આવેદનપત્રમાં ભીલ સમાજના સામાજિક, શૈક્ષણિક, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ માટે અલગ રાજ્યની જરૂરિયાત હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

અરવલ્લીના મેઘરજમાંભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચાનું આવેદનપત્ર, અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની માંગ ઉઠી (ETV Bharat Gujarat)

આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં સમાજના આગેવાનો, યુવાનો, મહિલાઓ તેમજ ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચાના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન સમાજના અધિકારોના રક્ષણ અને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અલગ ભીલપ્રદેશ રાજ્યની માંગને લઈને સરકાર સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. અંતે મેઘરજ મામલતદારે આવેદનપત્ર સ્વીકારી સરકાર સુધી રજૂઆત પહોંચાડવાની ખાતરી આપી હતી.

ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચાના આગેવાન બંસીભાઈ ડેડુણ સહિત આદિવાસી સમાજના આગેવાનોએ મેઘરજ મામલતદારને અલગ ભીલ પ્રદેશ રાજ્યની માંગણી અંગે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીને સંબોધીને રજૂ કરાયેલા આવેદનપત્રમાં આદિવાસી વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસ, જળ-જમીન-જંગલના સંરક્ષણ અને આદિવાસી હિતોની રક્ષા માટે અલગ ભીલ પ્રદેશની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

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SEPARATE BHIL PRADESH
MEGHARAJ ARAVALLI
BHIL PRADESH MUKTI MORCHA PETITION
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