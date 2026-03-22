ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના ભીલ સમાજે રોટી-બેટીના વ્યવહાર સુગમ બનાવવા સમાજ સુધારણા બંધારણ સંમેલન યોજ્યું

ક્વાંટ તાલુકાના મોટી ઝડુલી ખાતે યોજાયેલા સંમેલનમાં ત્રણ રાજ્યોના ભીલ સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી

ક્વાંટ તાલુકાના મોટી ઝડુલી ખાતે યોજાયેલા સંમેલનમાં ત્રણ રાજ્યોના ભીલ સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી
ક્વાંટ તાલુકાના મોટી ઝડુલી ખાતે યોજાયેલા સંમેલનમાં ત્રણ રાજ્યોના ભીલ સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 22, 2026 at 5:20 PM IST

છોટા ઉદેપુર: ભીલ સમાજ રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને હવે સામાજિક સુધારણા તરફ એકજુટ થયો છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ભીલ સમાજનું 4થું વાર્ષિક સંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે, જ્યાં સમાજ સુધારણા બંધારણ અમલી બનાવવાનો સંકલ્પ લેવાયો છે.

ગુજરાત રાજ્યના સાતપુડા, અરાવલ્લી, વિદ્યાચલ અને ગીરીમાળાની પર્વતમાળાઓમાં વસતા ભીલ સમાજમાં હવે પરિવર્તનની લહેર જોવા મળી રહી છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના મોટી ઝડુલી ગામે “ભીલ સમાજ સુધારણા બંધારણ અમલીકરણ” માટે વિશાળ સંમેલન યોજાયું હતું.

આ સંમેલનમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના ભીલ સમાજના આગેવાનો અને લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. ભાતિગળ સંસ્કૃતિ જાળવી રાખનાર ભીલ સમાજ હવે આધુનિક સમયમાં પ્રવેશેલા દૂષણોને દૂર કરવા એક મંચ પર આવી રહ્યો છે.

ક્વાંટ તાલુકાના મોટી ઝડુલી ખાતે યોજાયેલા સંમેલનમાં ત્રણ રાજ્યોના ભીલ સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી (ETV Bharat Gujarat)

સામાજિક આગેવાન દિનેશ ભીલે આ સંમેલન વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે, સંમેલનમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્ય પ્રદેશના ભીલ સમાજના લોકો એકઠાં થયા હતા. આ ત્રણ રાજ્યોમાં મળીને લાખોની સંખ્યામાં આ સમાજના લોકો રહે છે પરંતુ તેમનો સામાજિક-આર્થિક રીતે જોઈએ તેવો વિકાસ થયો નથી. આ સંમેલનમાં અમે એવા રિવાજો-પ્રથાઓ પર રોક લગાવવા અને સુધારા લાવવા માટેની વાત કરી છે જેથી સમાજનો વિકાસ થાય.

સંમેલનમાં આ મુદ્દાઓ પર થઈ વિચારણા

સંમેલનનો મુખ્ય હેતુ સમાજને શૈક્ષણિક રીતે આગળ વધારવાનો અને નવી દિશા આપવાનો હતો. સાથે સાથે પરંપરા, કલા અને સંસ્કૃતિના સંરક્ષણ પર પણ ખાસ ભાર મુકાયો હતો. “ભીલ સમાજ સુધારણા બંધારણ 2026” અંતર્ગત દહેજ પ્રથા, અંધશ્રદ્ધા, વ્યસન અને ખોટા ખર્ચાઓ સામે અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો. ડીજે પર પ્રતિબંધ, બાળલગ્ન પર રોક અને વિવિધ કુરિવાજોને નાબૂદ કરવા જેવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા.

સંમેલનના અંતે હજારો લોકો હાથ ઊંચા કરીને બંધારણને સમર્થન આપ્યું અને તેને કડકપણે અમલમાં મૂકવાનો સંકલ્પ કર્યો. ભીલ સમાજનો આ પ્રયાસ હવે અન્ય સમાજો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની રહ્યો છે.

