સર્વર બન્યું અડચણ, ભેંકરા ગામે મોડી રાત્રે પણ કૃષિ સહાય ફોર્મ ભરવા વાટ જોતા ખેડૂતો
અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા ગામના ભેંકરા ગામે કમોસમી વરસાદને લઈ સહાય માટે મોડી રાત્રે પણ ખેડૂતોના ફોર્મ ભરવા માટે લાઇનો લાગી છે.
Published : November 17, 2025 at 11:53 AM IST
અમરેલી : કમોસમી માવઠાનો માર સહન કરી રહેલા ખેડૂતો માટે સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે. જોકે, ફોર્મ ભરવા માટે દિવસ દરમિયાન નેટ કનેક્ટિવિટીના અભાવ રહેતા માંડ માંડ ફોર્મ ભરાતા હોય છે. ત્યારે રાત્રી દરમિયાન પણ ગ્રામ પંચાયત ખોલીને ફોર્મ ભરવાની કામગીરી ચાલુ છે. શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં પણ ખેડૂતોના સહાય ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે, જુઓ આ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ...
સરકારી સહાય મેળવવા વચ્ચે સર્વર બન્યું અડચણ
આ છે અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાનું ભેંકરા ગામ. ગીરના જંગલની બોર્ડરને અડીને આવેલ આ ગામમાં શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં પણ ખેડૂતો સરકારની કૃષિ સહાયના ફોર્મ ભરવા માટે બેઠા છે. દિવસ દરમિયાન સર્વર ડાઉન રહેતું હોવાથી ખેડૂતોને એક ફોર્મ ભરવામાં 15 મિનિટ થાય છે. તેમાં પણ અચાનક સર્વર ડાઉન થતા એરર આવી જાય અને ખેડૂતોની પરેશાની વધે છે.
રાત્રી દરમિયાન પણ ફોર્મ ભરવાના ચાલુ
આથી ભેંકરા ગામે ખેડૂતોના સહાય ફોર્મ ભરવાની કામગીરીઓ રાત્રી દરમિયાન શરૂ રાખી છે. શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં પણ ગ્રામ પંચાયતમાં બેસીને વી.સી. ખેડૂત સહાય ફોર્મ ભરી રહ્યા છે. મોડી રાત્રી સુધી આ સહાય ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ભેંકારા ગામે જોવા મળી રહી છે.
કૃષિ સહાય પેકેજ : ગુજરાત સરકારે કૃષિ સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું છે, તેમાં ખેડૂતોમાં થોડો અસંતોષ જોવા મળ્યો છે. જે રીતે ખેડૂતોને સહાય જાહેર કરી તેમાં ખેડૂતોને અગવડતા ન પડે તેની ખાસ તકેદારી સરકાર રાખી રહી છે. પણ નેટ કનેક્ટિવિટી સાથે સર્વર ડાઉન રહેતું હોવાથી દિવસે ફોર્મ નથી ભરાતું. જેથી રાત્રિના ફોર્મ ભરીને ખેડૂતોની વેદના પર મલમરૂપી કાર્ય ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારી કરી રહ્યા છે.
ભેંકરાના 389 ખેડૂત ખાતેદારો : સાવરકુંડલાના ભેંકરા ગામે 389 જેટલા ખેડૂત ખાતેદારો છે. સરકાર દ્વારા સહાયની જાહેરાત બાદ ગ્રામ પંચાયતોમાં સહાય ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે. પણ કનેક્ટિવિટી અને સર્વર ડાઉન રહેતું હોવાથી રાત્રિના જાગીને પણ ખેડૂતોના ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે. હાલ 100 જેટલા કૃષિ સહાય ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે, બાકીના ફોર્મ પણ આ ખેડૂતો ભરી રહ્યા છે.
