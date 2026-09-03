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12 વર્ષથી દારૂમુક્ત છે છોટાઉદેપુરનું આ ગામ, હવે બીડી-સિગારેટ અને પાન-મસાલા પર પણ પ્રતિબંધ

1200ની વસ્તી ધરાવતા આદિવાસી ગામે 12 વર્ષ પહેલાં વ્યસનમુક્તિનો સંકલ્પ લીધો હતો. આજે ગામમાં દારૂ સાથે બીડી, સિગારેટ અને પાન-મસાલાના વેચાણ પર પણ પ્રતિબંધ છે.

12 વર્ષથી દારૂમુક્ત છે છોટાઉદેપુરનું આ ગામ
12 વર્ષથી દારૂમુક્ત છે છોટાઉદેપુરનું આ ગામ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 6:19 PM IST

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રાજેશ રાઠવા, છોટા ઉદેપુર: દારૂનું વ્યસન માત્ર વ્યક્તિને જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર પરિવારને અસર કરે છે. છોટાઉદેપુરના કવાંટ તાલુકાનું ભેખડીયા ગામ આ સમસ્યાનો એક અલગ જ રસ્તો બતાવી રહ્યું છે. લગભગ 1200ની વસ્તી ધરાવતા આ આદિવાસી ગામે 12 વર્ષ પહેલાં વ્યસનમુક્તિનો સંકલ્પ લીધો હતો. આજે ગામમાં દારૂ સાથે બીડી, સિગારેટ અને પાન-મસાલાના વેચાણ પર પણ પ્રતિબંધ છે.

કેવી રીતે નિર્વ્યસની બન્યું આ ગામ

એક સમય હતો જ્યારે ભેખડીયા ગામમાં લોકો મહેનત કરીને કમાતા, પરંતુ કમાણીનો મોટો હિસ્સો દારૂ પાછળ ખર્ચાઈ જતો. દારૂના નશામાં થતા ઝઘડાઓના કારણે અનેક પરિવારોની શાંતિ છીનવાઈ ગઈ હતી. તેની અસર બાળકોના શિક્ષણ અને ભવિષ્ય પર પણ પડી રહી હતી.

12 વર્ષથી દારૂમુક્ત છે છોટાઉદેપુરનું આ ગામ (ETV Bharat Gujarat)

આ સ્થિતિ બદલવા માટે ગામના મોભીઓએ ગ્રામજનોને એકઠા કર્યા. સવાલ એક જ હતો મહેનત આપણે કરીએ છીએ, કમાણી આપણે કરીએ છીએ, તો આ પૈસા નશામાં શા માટે વેડફવા?

ગામલોકોએ વાત સ્વીકારી અને સૌની સંમતિથી ભેખડીયાને સંપૂર્ણ વ્યસનમુક્ત બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો.આ નિર્ણયને હવે 12 વર્ષ થઈ ચૂક્યાં છે. ગામમાં આજે દારૂનું વેચાણ થતું નથી. એટલું જ નહીં, દુકાનોમાં બીડી, સિગારેટ અને પાન-મસાલા જેવી વસ્તુઓના વેચાણ પર પણ પ્રતિબંધ છે.

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ભેખડીયા ગામે માત્ર વ્યસન સામે જ નહીં, પરંતુ કેટલાક કુરિવાજો સામે પણ સામૂહિક નિર્ણય લીધો છે. લગ્ન અને અન્ય પ્રસંગોમાં ડીજે તથા ફટાકડાનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવતો નથી.

ગામલોકોના જણાવ્યા પ્રમાણે, અગાઉ નશામાં ખર્ચાતા પૈસા હવે બાળકોના શિક્ષણ અને પરિવારની જરૂરિયાતો પાછળ વપરાય છે.નશામાં થતા ઝઘડા ઘટ્યા છે. પરિવારોમાં શાંતિ વધી છે અને ગામમાં કાયદો-વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ પણ ઓછી થઈ છે.

12 વર્ષથી દારૂમુક્ત છે છોટાઉદેપુરનું આ ગામ
12 વર્ષથી દારૂમુક્ત છે છોટાઉદેપુરનું આ ગામ (ETV Bharat Gujarat)

"દારૂ છોડ્યા બાદ પરિવારમાં શું બદલાવ આવ્યો?"

ગામના મહિલા મંજુલાબેન નાયક જણાવે છે કે, અમારા ગામમાં બીડી સિગારેટ, પાન મસાલા અને દારૂ જેવા વ્યસનો બંધ થવાથી અમારા ખોટા પૈસા ખર્ચાતા હતાં તે બંધ થયાં છે, જેથી અમારા પૈસાની બચત થાય છે, અને નિર્વ્યસની બનતાં દવાના પૈસા પણ બચે છે, અમારી મહેનતના પૈસા બચે છે જેના કારણે અમે અમારા બાળકોને સારી રીતે ભણાવીએ છીએ. તાજેતરના લઠ્ઠાકાંડ જેવા બનાવોએ દારૂના કારણે સર્જાતી કરુણ પરિસ્થિતિ ફરી એકવાર સામે લાવી છે. ક્યાંક પરિવારે કમાવનાર વ્યક્તિ ગુમાવી, તો ક્યાંક બાળકોએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી.આવા સમયે ભેખડીયા ગામનો 12 વર્ષ જૂનો સંકલ્પ એક ઉદાહરણ રૂપ બન્યું છે

ગામના આગેવાન દિનેશ રાઠવા જણાવે છે કે અમારા ગામ માં બીડી સિગારેટ તમાકુ દારૂ જેવા વ્યસનો બંધ કર્યા સાથે અમારા ગામમાં લગ્ન માં ડી. જે દારૂખાનું, અને દારૂ પણ બંધ કર્યું છે, જેથી લગ્ન પ્રસંગ માં 50 હજારથી 1 લાખ રૂપિયાનો ખોટો ખર્ચ બચી ગયો છે, બીડી સિગારેટ પાન મસાલા વેચે તેને ૧ હજાર નો દંડ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જો ડી જે ફટાકડા ફોડે એને પણ દંડ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, આમ ૧૨ વર્ષ થી વ્યસનો અને કુરિવાજો બંધ થતાં અમારા ગામમાં લાખો રૂપિયા ખોટા ખર્ચતા હતાં તે બંધ થતાં ગામલોકો ની પ્રગતિ થઇ છે, અને ગામના લોકો નિરોગી પણ બન્યા છે.

છોટા ઉદેપુરના ગામમાં બીડી-સિગારેટ અને પાન-મસાલા પર પણ પ્રતિબંધ
છોટા ઉદેપુરના ગામમાં બીડી-સિગારેટ અને પાન-મસાલા પર પણ પ્રતિબંધ (ETV Bharat Gujarat)

લગભગ 1200ની વસ્તી ધરાવતું આ ગામ જો એકજૂટ થઈને 12 વર્ષ સુધી વ્યસનથી દૂર રહી શકે, તો બીજા ગામો પણ આવો સંકલ્પ લઈ શકે? ભેખડીયા ગામનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે—વ્યસનમુક્તિ માટે માત્ર ભાષણ નહીં, પરંતુ સામૂહિક નિર્ણય અને મજબૂત સંકલ્પ જરૂરી છે.

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