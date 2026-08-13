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વડોદરા: ભાયલીના યુવકને હડકવા નથી, અજીબ હરકતનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ડૉક્ટરની સ્પષ્ટતા

વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં એક યુવકની અજીબ હરકતોનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ તેને હડકવા (રેબીસ) થયો હોવાની અફવા ફેલાઈ હતી.

વડોદરા: ભાયલીના યુવકને હડકવા નથી, ડોક્ટરની સ્પષ્ટતા
વડોદરા: ભાયલીના યુવકને હડકવા નથી, ડોક્ટરની સ્પષ્ટતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 2:28 PM IST

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વડોદરા: વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં એક યુવકની અજીબ હરકતોનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ તેને હડકવા (રેબીસ) થયો હોવાની અફવા ફેલાઈ હતી. જોકે, હોસ્પિટલના તબીબે આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે યુવકમાં રેબીસના કોઈ જ લક્ષણો જોવા મળ્યા નથી.

યુવકની અજીબ હરકતનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો

વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં 31 વર્ષીય હેમંત નામના યુવકની અજીબ હરકતોનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. વીડિયો સામે આવ્યા બાદ અનેક લોકો દ્વારા યુવકને હડકવા એટલે કે રેબીસ થયો હોવાની વાત કરવામાં આવી હતી. સોશિયલ મીડિયા અને લોકોમાં ચાલી રહેલી આ ચર્ચાને કારણે ઘટનાએ ઝડપથી ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને યુવકને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

યુવકને ગોત્રી હોસ્પિટલ ખાતે લઇ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેને પ્રાથમિક સારવાર અને તબીબી તપાસ બાદ વધુ સારવાર અને દેખરેખ માટે ચેપી રોગ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. યુવકની સ્થિતિ અંગે વિવિધ પ્રકારની ચર્ચાઓ વચ્ચે સારવાર કરનારા ડૉક્ટર દ્વારા મહત્ત્વની તબીબી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે.

વડોદરા: ભાયલીના યુવકને હડકવા નથી, ડોક્ટરની સ્પષ્ટતા (ETV Bharat Gujarat)

ડૉક્ટરના જણાવ્યા પ્રમાણે યુવકમાં રેબીસ એટલે કે હડકવાના લક્ષણો જોવા મળ્યા નથી. આ સ્પષ્ટતા ખૂબ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે માત્ર કોઈ વ્યક્તિનું વર્તન અસામાન્ય જણાય અથવા તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થાય તેના આધારે તેને કોઈ ચોક્કસ બીમારી હોવાનું માનવું યોગ્ય નથી. રેબીસ જેવી ગંભીર બીમારી અંગે અંતિમ નિદાન તબીબી તપાસ અને નિષ્ણાતોના અભિપ્રાયના આધારે જ થઈ શકે છે.

ભાયલીના આ યુવકના મામલે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોના કારણે લોકોમાં હડકવા અંગે ભય અને ચર્ચા ઊભી થઈ હતી. જોકે હવે સારવાર કરનાર ડૉક્ટરે જ રેબીસના લક્ષણો ન હોવાની વાત સ્પષ્ટ કરતા સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી અફવાઓ પર તબીબી હકીકત સામે આવી છે.

બીજી તરફ રેબીસ અંગે સામાન્ય લોકોને પણ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. જો કોઈ વ્યક્તિને શ્વાન અથવા અન્ય સંભવિત રેબીસગ્રસ્ત પ્રાણી કરડે અથવા નખ મારે તો તેને સામાન્ય ઈજા માનીને અવગણવી ન જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં શક્ય તેટલી વહેલી તકે તબીબી સલાહ લેવી અને ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ જરૂરી સારવાર તથા રસીકરણ કરાવવું જરૂરી છે.

હાલ ભાયલીના યુવકના મામલે સારવાર કરનાર ડૉક્ટરની સ્પષ્ટતા બાદ યુવકને હડકવા થયો હોવાની ચાલી રહેલી ચર્ચાને તબીબી આધાર મળતો નથી. તેથી વાયરલ વીડિયોના આધારે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવાને બદલે સત્તાવાર તબીબી માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખવો જરૂરી છે. ભાયલીના યુવકના વાયરલ વીડિયોને પગલે હડકવા અંગે ફેલાયેલી ચર્ચા વચ્ચે સારવાર કરનાર ડૉક્ટરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે યુવકમાં રેબીસના લક્ષણો જોવા મળ્યા નથી. આથી સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી અફવાઓથી દૂર રહી તબીબી નિષ્ણાતોની સલાહ અને સત્તાવાર માહિતી પર વિશ્વાસ રાખવો જરૂરી છે.

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