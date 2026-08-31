વડોદરા: ભાયલી દુષ્કર્મ કેસમાં પાંચેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા, થોડીવારમાં સજાનું એલાન
વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં નવરાત્રિના બીજા નોરતે બનેલા ચકચારી દુષ્કર્મ કેસમાં સજા સંભળાવવામાં આવશે.
Published : August 31, 2026 at 12:27 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના ચકચારી ભાયલી દુષ્કર્મ કેસમાં આજે મહત્ત્વનો દિવસ છે. કેસમાં દોષિત ઠેરવાયેલા તમામ પાંચેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. હવે થોડી જ ક્ષણોમાં કોર્ટ દ્વારા પાંચેય આરોપીઓને સજા સંભળાવવામાં આવશે. ફરિયાદ પક્ષ તરફથી ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીઓને કઠોરમાં કઠોર સજા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ભાયલી દુષ્કર્મ કેસના આરોપીઓને આજે સજાનું એલાન
વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં નવરાત્રિના બીજા નોરતે બનેલા ચકચારી દુષ્કર્મ કેસમાં સજા સંભળાવવામાં આવશે. આ કેસમાં અદાલતે અગાઉ તમામ પાંચેય આરોપીઓને ગુનેગાર જાહેર કર્યા હતા. આજે પાંચેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને હવે કોર્ટ દ્વારા તેમની સજા અંગેનો નિર્ણય સંભળાવવામાં આવનાર છે.
પોલીસે પાંચ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી
ભાયલી વિસ્તારમાં નવરાત્રિના બીજા નોરતે બનેલી આ અમાનુષી ઘટનાએ સમગ્ર વડોદરા શહેરને હચમચાવી દીધું હતું. મિત્ર સાથે ગરબા રમવા ગયેલી સગીરા અને તેનો મિત્ર ભાયલીના નિર્જન વિસ્તારમાં બેઠા હતા, તે દરમિયાન પાંચ શખ્સો ત્યાં પહોંચ્યા હતા. આરોપીઓએ શરૂઆતમાં સગીરા અને તેના મિત્રને ધમકાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ સમગ્ર ઘટનાએ ગંભીર અને અમાનુષી સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસ માટે આરોપીઓની ઓળખ કરવી મોટો પડકાર હતો, કારણ કે ઘટનાસ્થળ નિર્જન વિસ્તારમાં હતું.
આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને CCTV ફૂટેજનો સહારો લીધો હતો. તપાસ દરમિયાન ઘટનાસ્થળથી આરોપીઓના સંભવિત રૂટ સુધીના 1,100થી વધુ CCTV કેમેરાના ફૂટેજ તપાસવામાં આવ્યા હતા. આશરે 45 કિલોમીટરના રૂટને પણ તપાસવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત પોલીસની મોટી ટીમો દ્વારા ઘટનાસ્થળની આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આશરે 200થી વધુ પોલીસકર્મીઓ તપાસમાં જોડાયા હતા અને 3 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આવેલા 1,000થી વધુ ઘરોની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.
કેસની કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા વિવિધ પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં 45 સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી. CCTV અને ફોરેન્સિક પુરાવાઓ પણ કેસમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયા હતા.
કેસમાં રજૂ થયેલા પુરાવાઓ અને ફરિયાદ પક્ષની દલીલો બાદ અદાલતે તમામ પાંચેય આરોપીઓને ગુનેગાર ઠેરવ્યા હતા. ત્યારબાદ સજા અંગેની કાર્યવાહી આગળ વધી હતી.આજે સજાની સુનાવણીના તબક્કે તમામ પાંચેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ફરિયાદ પક્ષ તરફથી અગાઉ પણ આરોપીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કઠોરમાં કઠોર સજાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
સરકારી વકીલો દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ ધારદાર દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. ગુનાની ગંભીરતા, સગીર પીડિતા સામે થયેલી અમાનુષી ઘટનાની પ્રકૃતિ અને કેસમાં રજૂ થયેલા પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને દોષિતોને સખતમાં સખત સજા આપવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
પાંચેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 45 સાક્ષીઓની જુબાની, CCTV અને ફોરેન્સિક પુરાવાઓ બાદ હવે થોડી જ ક્ષણોમાં કોર્ટ પાંચેય દોષિતોને સજા સંભળાવશે. ફરિયાદ પક્ષે આરોપીઓને કઠોરમાં કઠોર સજા કરવાની માંગ કરી છે.
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