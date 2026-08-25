ભાયલી સામુહિક દુષ્કર્મ કેસ: પાંચેય આરોપી દોષિત, સજા અંગેની દલીલો પૂર્ણ; 31 ઓગસ્ટે સજાની સુનાવણી
આજે કોર્ટમાં પાંચેય આરોપીઓને વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા
Published : August 25, 2026 at 2:13 PM IST
વડોદરા: વર્ષ 2024ની નવરાત્રિ દરમિયાન બીજા નોરતે વડોદરાના ચકચારી ભાયલી ગેંગરેપ કેસમાં તમામ પાંચેય આરોપીઓને કસૂરવાર ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ આજે કોર્ટમાં સજા અંગેની દલીલો કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલ દ્વારા દુષ્કર્મ કેસમાં લાગુ પડતી વિવિધ કલમો હેઠળ દલીલો રજૂ કરી ગુનાને જઘન્ય અપરાધ ગણાવી આરોપીઓને સખતમાં સખત સજા કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદ પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટ દ્વારા હવે 31 ઓગસ્ટે સજાની સુનાવણી રાખવામાં આવી છે.
ચકચારી ગેંગરેપ કેસમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી હવે અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી છે. આ કેસમાં 20 ઓગસ્ટના રોજ પોક્સો કોર્ટે તમામ પાંચેય આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. ત્યારબાદ આજે કોર્ટમાં આરોપીઓને કરવામાં આવતી સજા અંગેની દલીલોનો તબક્કો યોજાયો હતો. આજે કોર્ટમાં પાંચેય આરોપીઓને વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ફોજદારી કાર્યવાહીની જોગવાઈ મુજબ ગુના સંબંધિત દલીલો સાંભળવાનો આજે અંતિમ તબક્કો હતો.
સરકારી વકીલ દ્વારા દુષ્કર્મ કેસમાં લાગેલી વિવિધ કલમો હેઠળ કોર્ટ સમક્ષ દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદ પક્ષે આ સમગ્ર ગુનાને જઘન્ય અને ગંભીર અપરાધ ગણાવી આરોપીઓને સખતમાં સખત સજા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. ફરિયાદ પક્ષની દલીલ દરમિયાન કેસમાં રજૂ થયેલા પુરાવાઓ અને ગુનાની ગંભીરતા અંગે કોર્ટનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું. આ કેસમાં પ્રોસિક્યુશન દ્વારા સાંયોગિક પુરાવાની વિવિધ કડીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
1100થી વધુ CCTV ફૂટેજ, 1000 ઘરોની તપાસ, 45 સાક્ષીઓની જુબાની
કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળેથી આરોપીઓના સંભવિત રૂટ સુધીના 1,100થી વધુ CCTV ફૂટેજ તપાસવામાં આવ્યા હતા. આશરે 45 કિલોમીટરના રૂટની તપાસ ઉપરાંત 200થી વધુ પોલીસકર્મીઓની ટીમો દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાસ્થળની આસપાસના આશરે 3 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આવેલા 1,000થી વધુ ઘરોની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. કેસમાં કુલ 45 સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી. CCTV, ફોરેન્સિક, મેડિકલ તેમજ અન્ય સાંયોગિક પુરાવાઓ પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રોસિક્યુશન તરફથી રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓના આધારે 20 ઓગસ્ટે કોર્ટે તમામ પાંચેય આરોપીઓને કસૂરવાર ઠેરવ્યા હતા.
આ કેસમાં પાંચ આરોપીઓ પૈકી બે આરોપીઓએ શરૂઆતમાં સગીરા સાથે શારીરિક છેડછાડ કરી હતી, જ્યારે ત્યારબાદ અન્ય ત્રણ આરોપીઓએ સગીરા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ પક્ષની રજૂઆત હતી. બનાવ દરમિયાન સગીરાનો મોબાઈલ ફોન પણ લઈ લેવામાં આવ્યો હતો અને પુરાવાનો નાશ કરવાના હેતુથી મોબાઈલ વિશ્વામિત્રી નદીમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો હોવાની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. મોબાઈલની શોધખોળ માટે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા હાથ ધરાયેલી કામગીરી તથા અન્ય પુરાવાઓ પણ કેસમાં મહત્વપૂર્ણ રહ્યા હતા.
આજે કોર્ટમાં સજા અંગેની દલીલો સાંભળવાનો અંતિમ તબક્કો પૂર્ણ થયો હતો. ફરિયાદ પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ નામદાર કોર્ટ દ્વારા આગામી 31 ઓગસ્ટે સજાની સુનાવણી રાખવામાં આવી છે.
આજે પાંચેય દોષિતોને સજા સંભળાવવામાં આવી નથી, માત્ર સજા અંગેની દલીલો કરવામાં આવી અને હવે 31 ઓગસ્ટે કોર્ટ દ્વારા પાંચેય દોષિતોને કઈ સજા ફટકારવામાં આવે છે તે નક્કી થશે.
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