સિંહની પકડમાં માલધારી, ભાવનગરના ગરજીયા ગામનો રૂંવાટા ઉભા કરી દે તેવો વીડિયો આવ્યો સામે
હુમલામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત કાળુભાઇ બોઘાભાઈ પરમારને તાત્કાલિક સારવાર માટે પાલીતાણા માનસિંહજી સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડાયા.
Published : July 6, 2026 at 1:32 PM IST
ભાવનગર: પાલિતાણા તાલુકાના ગરજીયા ગામમાં સોમવારે સાંજે એક ચોંકાવનારી ઘટનામાં સંપૂર્ણ વિકસિત નર સિંહે એક માલધારી પર હુમલો કર્યો. કાળુભાઇ બોઘાભાઈ પરમાર નામના પશુપાલક પોતાના ઘર પાસે માલઢોર ચરાવી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક ઝાડીમાંથી નીકળેલા સિંહે તેમના પર હુમલો કર્યો હતો.
સદનસીબે, આસપાસના લોકોએ બૂમો પાડીને સિંહને ભગાવ્યો, પણ ત્યાં સુધીમાં સિંહના પંજા અને દાંતની ગંભીર ઈજાઓને કારણે કાળુભાઇ લોહીલુહાણ થઈ ગયા હતા. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે પાલિતાણા માનસિંહજી સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે.
LIVE વીડિયોમાં કેદ થયો ખતરનાક મંજર
ઘટના સમયે હાજર કોઈ વ્યક્તિએ મોબાઇલમાં વીડિયો ઉતારી લીધો, જે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં સિંહ માલધારી પર ધસી આવતો અને ગામલોકો બૂમો પાડીને તેને ભગાવવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળે છે. આ દૃશ્ય જોઈને ગ્રામજનો ખૂબ જ ડરી ગયા છે. અગાઉ અમરેલી જિલ્લામાં ચાર સિંહોએ એક યુવકનું મોત નિપજાવ્યું હતું, એ પછી ભાવનગર જિલ્લાના આ વિસ્તારમાં સિંહના હુમલાનો આ બીજો મોટો બનાવ છે, જેમાં માલધારીનો આબાદ બચાવ થયો છે.
ગ્રામજનોમાં રોષ, વનવિભાગની ગતિવિધિ તેજ
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ ગરજીયા ગામે પહોંચી ગઈ અને સિંહની હિલચાલ પર નજર રાખવા લાગી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી સિંહ ગામના વિસ્તારમાં રહેશે ત્યાં સુધી પેટ્રોલિંગ ચાલુ રાખવામાં આવશે. ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને તેઓની માગ છે કે વન વિભાગ વહેલી તકે આક્રમક સિંહ સહિત વન્ય પ્રાણીઓને ગામથી દૂર સુરક્ષિત વિસ્તારમાં ખસેડે. પાલિતાણાના આ પંથકમાં વન્યજીવોનું પ્રમાણ વધતાં માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષની ઘટનાઓ ચિંતાનો વિષય બની છે.
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