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ભાવનગરની મહિલાને પાસા હેઠળ જેલમાં મોકલાઈ, પોલીસે મિલ્કત પણ ટાંચમાં લીધી, રાજ્યનો પ્રથમ કિસ્સો

ફેમિલી સ્પાની આડમાં દેહવેપારની પ્રવૃતી કરવાના આરોપમાં પોલીસે એક મહિલાની મિલકત ટાંચમાં લીધી છે. આ કિસ્સો ગુજરાતનો પ્રથમ કિસ્સો બનવા પામ્યો છે.

ભાવનગરની મહિલાને પાસા હેઠળ જેલમાં મોકલાઈ
ભાવનગરની મહિલાને પાસા હેઠળ જેલમાં મોકલાઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 7:30 AM IST

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ભાવનગર: શહેરમાં ફેમિલી સ્પાના નામે વારંવાર દેહ વ્યાપાર કરનાર મહિલા સામે ફરીયાદો નોંધાયા બાદ પોલીસે કોર્ટમાં અરજી કરીને BNSS કલમ હેઠળ કાર્યવાહીની માંગ કરતા કોર્ટે આદેશ આપ્યો હતો. આથી પોલીસ દ્વારા BNSS કલમ 107 હેઠળ મિલકત ટાંચમાં લેવામાં આવી હોય તેવો રાજ્યનો પ્રથમ કેસ બનીને સામે આવ્યો છે.

સ્પાની આડમાં દેહ વ્યાપારની ફરીયાદ

ભાવનગર શહેરમાં વાઘાવાડી રોડ ઉપર આવેલા આયુર થાઇ સ્પામાં દેહ વ્યાપારની વારંવાર ફરીયાદ બાદ પોલીસે મહિલા માલિકા શબાના ફારૂકભાઈ થીમને ઝડપીને ધોરણસર કાર્યવાહી કરી હતી. જો કે આ મહિલા વિરુદ્ધ હવે પાસા હેઠળ વોરંટ ઈશ્યુ કરીને જેલ હવાલે કરવામાં આવી છે. આ મહિલા પહેલા મફતનગર મહમદી મસ્જિદની સામે કુંભારવાડામાં રહેતી હતી. હાલમાં તેનું રહેણાંક શ્રીજી પાર્ટી પ્લોટ સામેના ખાંચામાં શિવધારા સોસાયટીમાં ભાડે રહેણાંક હતું.

સ્પાની આડમાં દેહ વ્યાપારની ફરીયાદ બાદ પોલીસે કરી આકરી કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ દ્વારા 80 લાખની મિલકત જપ્ત કરી

શબાના ફારૂકભાઈ થીમ સામે નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં બે ફરિયાદો નોંધાયેલી છે. ત્યારે ASP ઘનશ્યામ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, BNSS કલમ 107 મુજબ શબાના ફારૂકભાઈ થીમ સામે રાજયની પહેલી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં તેની સામે નોંધાયેલા ગુન્હા બાદ પોલીસે કોર્ટમાં BNSS હેઠળ કાર્યવાહી માટે કોર્ટમાં અરજી કરતા આદેશ કોર્ટે કરતા પોલીસે શનિવારે 18 જૂલાઈના રોજ સુરભી મોલમાં આવેલી તેની મિલકતને ટાંચમાં લીધી છે. જેની કિંમત 80 લાખ જેવી થાય છે. આ સાથે તેના બેન્ક એકાઉન્ટ પણ ચકાસવામાં આવ્યા છે.

BNSS કલમ 107 હેઠળ મિલકત ટાંચમાં લેવામાં આવી
BNSS કલમ 107 હેઠળ મિલકત ટાંચમાં લેવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)

મહિલાને પાસા હેઠળ જેલમાં મોકલાઈ

ભાવનગર ડીએસપી દ્વારા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (કલેકટરને) દરખાસ્ત કરવામાં આસિ હતી. જે દરખાતને કલેકટર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવતા શબાના ફારૂકભાઈ થીમ 37 વર્ષીય મહિલાને વિવિધ જેલમાં પાસા હેઠળ ધકેલવા વોરંટ ઈશ્યુ થયા બાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા હાલ ભુજ ખાતે મોકલી આપવામાં આવેલી છે. પોલીસે હાલ ઇવા સુરભી મોલ બિલ્ડિંગમાં 309 નમ્બરની દુકાન ટાંચમાં લીધી છે.

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