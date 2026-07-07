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ભાવનગરમાં દોઢ કલાકમાં 4.5 ઇંચ વરસાદ બાદ રાજકીય પક્ષના આરોપ-પ્રત્યારોલ, 'રસ્તા ઊંચા એટલે ઘરમાં પાણી' કહી વિપક્ષે શાસક પક્ષને ઘેર્યો

ભાવનગરમાં પૂરની સાથે જ ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે ઘમાસાણ, 'નળ-ગટર-રહેણાંકની સંભાળ નહીં'નો આક્ષેપ, પવિત્ર રાજાનો ઉલ્લેખ કરી શાસકોનો બચાવ.

ભાવનગરમાં દોઢ કલાકમાં 4.5 ઇંચ વરસાદ બાદ રાજકીય પક્ષના આરોપ-પ્રતિઆરોપ
ભાવનગરમાં દોઢ કલાકમાં 4.5 ઇંચ વરસાદ બાદ રાજકીય પક્ષના આરોપ-પ્રતિઆરોપ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 8:56 PM IST

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ભાવનગર: સોમવારની રાત્રે ભાવનગર શહેરમાં દોઢ કલાકમાં સાડા ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબકતાં સમગ્ર શહેર જળબંબાકાર બની ગયું અને રસ્તાઓ સ્વિમિંગ પુલ જેવા બની ગયા. ત્યારે વિપક્ષ કોંગ્રેસે શાસકો પર આકરા પ્રહારો કરતાં ‘રસ્તા ઊંચા કરવાને કારણે શેરી-ગલીઓમાં પાણી ભરાય છે’ તેવો આક્ષેપ કર્યો, જ્યારે શાસકોએ ‘દેશનો રાજા પવિત્ર હોય ત્યાં દોઢ કલાકમાં આટલો વરસાદ પડે’ તેવી સ્પષ્ટતા આપી પોતાનો બચાવ કર્યો હતો.

સોમવારની મોડી રાત્રે આવેલા વરસાદને પગલે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જવાની ઘટનાઓ બની. ટોપ 3 સર્કલ વિસ્તારમાં કાળિયાબીડ ખાતે રહેતા કોંગ્રેસ નેતા અને એડ્વોકેટ જયદેવસિંહ ગોહિલે શાસકો પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું કે, “શાસકોને બેઠાં બેઠાં એમ કહેવું છે કે કલાક-બે કલાકમાં પાણી ઊતરી જાય છે, પરંતુ એક-બે કલાકમાં ઘરમાં પાણી આવે એટલે ઘરવખરી અને માલ-સામાન બગડી જાય છે. રોડ ઊંચા લઈ લીધા છે અને શેરી-ગલીઓ નીચી રાખી છે, એટલે બધું જ પાણી શેરી-ગલીઓમાં જાય છે. નગરસેવક એટલે શું? ‘ન’ એટલે નળ, ‘ગ’ એટલે ગટર અને ‘ર’ એટલે રહેણાંક- આ ત્રણેયનું ધ્યાન રાખે એને નગરસેવક કહેવાય.”

'રસ્તા ઊંચા એટલે ઘરમાં પાણી' કહી વિપક્ષે શાસક પક્ષને ઘેર્યો (Etv Bharat Gujarat)

ગોહિલના પોતાના ઘરના આંગણામાં પણ પાણી ઘૂસી ગયું હતું. તેમણે જણાવ્યું, “ગઈકાલ મારે ઠીક છે પરંતુ મારા વિસ્તારમાં બધાને સમસ્યા થઈ. ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાઈ ગયા હતા, ઉંબરા સુધી પાણી આવી ગયા હતા. બીજો એક કલાક વરસાદ આવ્યો હોત તો ઘરમાં પાણી ઘૂસી જાય તેવી સ્થિતિ હતી.” શહેરના અન્ય વિસ્તારો અંગે તેમણે દાવો કર્યો કે, “95 ટકા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ઘોઘા રોડ, જકાતનાકા, 14 નાળા જકાતનાકા, સુભાષનગર, કુંભારવાડા અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પાણી ભરાયા છે. તમે લોકોએ ગટરની કોઈ વ્યવસ્થા કરી જ નથી. જનતા ડરી ગઈ હશે પણ અમે કોંગ્રેસ હંમેશા વિરોધ કરશું.”

ભાવનગરમાં પૂરની સાથે જ ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે ઘમાસાણ
ભાવનગરમાં પૂરની સાથે જ ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે ઘમાસાણ (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર વિવાદ વચ્ચે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશન મહેતાએ શાસક પક્ષનો પ્રતિભાવ આપતાં કહ્યું, “જ્યારે દેશમાં સારી સરકાર હોય અને રાજા પવિત્ર હોય ત્યારે જ દોઢ કલાકમાં સાડા ઇંચ જેવો વરસાદ પડે. સ્વાભાવિક છે કે આટલો વરસાદ એક સાથે પડે તો પાણી વધારે આવે અને તેના નિકાલમાં સમય લાગે. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ક્યાંક આવો બનાવ બન્યો હશે. હું પણ ગઈકાલે મોડી રાત્રે ત્રણ કલાક સુધી બહાર રહ્યો હતો, પરંતુ અમારા અધિકારીઓ આજે સાંજ સુધીમાં તમામ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી દેશે.”

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