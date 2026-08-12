130 વર્ષની ખીરના હવનની ધાવડી માતાના શરણમાં પરંપરા: પશુમાં આવેલા રોગને નાથવા કરાઈ હતી શરૂઆત હવનની
જૂના સમયમાં પશુઓમાં મરકીનો રોગ આવતાં ગામલોકોએ માતાજીની માનતા કરી હતી અને ત્યારથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે.
Published : August 12, 2026 at 8:31 PM IST
ભાવનગર: વર્ષો પહેલાં દવાઓની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધાને લઈને ભાવનગરથી દૂર આવેલા ભંડારીયા ગામના ડુંગરમાં બિરાજમાન ધાવડી માતાના ચરણમાં 130 વર્ષથી ખીરનો હવન થાય છે. આજે પણ અમાસ અને દિવાસાના દિવસે માતાજીને ખીરનો હવન કરવામાં આવ્યો હતો. લોકો સ્વયંભૂ માતાજીની પ્રસાદી લેવા આવે છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં શહેરથી દૂર આવેલા ડુંગરોમાં ધાવડી માતાજીને દિવસાના દિવસે ખીરના હવનની પરંપરા એક સદી જેટલા સમયથી ચાલી આવે છે. ભંડારીયા સહિત આસપાસના લોકો બરણીઓ લઈને ખીરની પ્રસાદી લેવા પહોંચ્યા હતા.
ભાવનગર શહેરથી 40 કિલોમીટર દૂર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા ભંડારીયા ગામની પશ્ચિમ દિશામાં ડુંગરોની હારમાળા વચ્ચે ધાવડી માતાનું મંદિર આવેલું છે. આ મંદિરના મહંત ભરતદાસ બાપુએ જણાવ્યું હતું કે જૂના સમયમાં ગામમાં પશુઓમાં મરકીનો રોગ આવેલો હતો. મરકીના રોગને રોકવા માટે ગામના લોકો દ્વારા માતાજીની માનતા કરી હતી. ત્યારબાદ પશુઓને સારું થઈ ગયું હતું. ત્યારથી વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. માતાજીની સ્થાપના ક્યારે થઈ તે કોઈને ખ્યાલ નથી, પરંતુ 500થી 1000 વર્ષ જૂનું મંદિર હોવાનું કહેવાય છે.
માતાજીના મંદિરે આજે ભંડારીયા ગામના સમગ્ર લોકો આવીને દર્શન કરે છે અને અચૂક માતાજીની ખીરની પ્રસાદી લે છે. ગામના ઘનશ્યામભાઈ ઘોરીએ જણાવ્યું હતું કે ધાવડી માતાનું મંદિર 130 વર્ષ પહેલાં મરકીનો રોગ આવેલો ત્યારે ભેંસ-માલ-ઢોરમાં આવેલો ત્યારે ગામના લોકોએ માતાજીના હવન કરેલો. ત્યારથી આ ચાલ્યું આવે છે. ભંડારીયા ગામ અને આસપાસના લોકો આજે બરણી ભરી-ભરીને ખીરની પ્રસાદી દિવાસો હોય તેને પગલે લઈ જાય છે. બે દિવસ સુધી ભંડારીયા ગામમાં દૂધ ડેરીમાં કે વેચાતું નથી. બધું જ ધાવડી માતાના મંદિરે આપી દેવામાં આવે છે.
પ્રસાદી લેવા આવતા ગ્રામજનો સાથે વાત કરતાં મકોડભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ખીરનું મહત્વ વર્ષોથી છે. અમારા વડીલોના વખતનું ચાલ્યું આવે છે. માતાજી ખુશ રહે છે અને ખીરની પ્રસાદી લેનારા બાળકો પણ બધા ખુશ રહે છે. અમારા વડીલોને આ માતાજી સામેથી અપાયેલા છે.
મહાવીરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે વર્ષો પહેલાં અમારા દાદા કહેતા કે ઢોરમાં રોગ આવેલો ત્યારે માતાજીને ખીરનો હવન કર્યો. ત્યારથી આજે બધું દૂધ અહીં આવે છે અને હવનમાં ખીર બાદ પ્રસાદીમાં માત્ર ખીર આપવામાં આવે છે.
પાતાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે માતાજીની પ્રસાદી છે એટલે લઈ જાય છે. બે-ત્રણ વર્ષ હું માંદો હતો એટલે આવ્યો નહોતો. માતાજી પ્રત્યે અમારો ભાવ છે.
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