ભાવનગર: બુલેટ સહિતના ઘોંઘાટ કરતા સાયલેન્સર વાહનો ડિટેઇન, બ્લેક ફિલ્મ પટ્ટી કાર ચાલકોને દંડ અને મેમો
ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ દ્વારા બે દિવસ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી હતી તેમાં પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી છે.
Published : December 5, 2025 at 9:15 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં બુલેટ સહિત મોડીફાઇડ વાહન ચાલકો સામે બે દિવસ પોલીસ દ્વારા દ્રાઈવ ચલાવીને દંડ ફટકાતી મેમો આપી અને ડિટેઇન કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે બ્લેક ફિલ્મ પટ્ટી લગાવનાર કાર ચાલકની સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે.
ભાવનગર શહેરમાં મોડીફાઇડ સાઇલેન્સર લગાડીને કેટલાક વાહન ચાલકો શહેરમાં અવાજનું પ્રદૂષણ ફેલાવતા હોય છે. તેમજ નિયમ વિરુદ્ધ કારની અંદર કાળા કલરની ફિલ્મ પટ્ટી લગાવીને ફરતા કારચાલકો પણ હવે પોલીસની નજરે ચડી ગયા છે. ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ દ્વારા બે દિવસ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી હતી તેમાં પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી છે.
શહેર જિલ્લામાં પોલીસે બે દિવસ કરી કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં આવેલા પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈજી ગૌતમ પરમાર અને ડીએસપી નિતેશ પાંડેની સૂચના મુજબ એક ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગરની સીટી હાઈવે, સીટી પોલીસ, ટ્રાફિક પોલીસ, નિલમબાગ પોલીસ, ઘોઘા રોડ પોલીસ, ગંગાજળિયા પોલીસ, બોરતળાવ પોલીસ, ભરતનગર પોલીસ, વરતેજ પોલીસ, ઘોઘા રોડ પોલીસ અને વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશન સહિતના અન્ય પોલીસ સ્ટેશનનો દ્વારા બે દિવસ સુધી ડ્રાઇવ ચલાવીને કડક કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ છે.
પોલીસે પોઇન્ટ ઉપર કરી બે દિવસ ડ્રાઇવ
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં વિવિધ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા પોતાના વિસ્તારમાં એક પોઈન્ટ પસંદ કરીને ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ખાસ કરીને બુલેટમાં મોડીફાઇડ કરેલા સાઇલેન્સર ફીટ કરીને અવાજનું પ્રદૂષણ કરતા હોય તેવા વાહન ચાલકોને ઝડપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ કારને લઈને પોલીસ દ્વારા બ્લેક ફિલ્મ ફીટ કરાવી હોય તેવા કાર ચાલક વાહનોને પણ ઝડપવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે બે દિવસ દરમિયાન અનેક સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસે વાહનોને ઝીંક્યો મેમો અને દંડ
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ફોન રાખીને કરવામાં આવેલા બુલેટના મોડીફાઇડ સાઇલેન્સર અને બ્લેક ફિલ્મ ફીટ કારમાં કરવાને પગલે કાર્યવાહી કરી છે. જેમાં બ્લેક ફિલ્મ કેસમાં મેમો 145 લોકોને 72,500 નો દંડ ફટકાર્યો છે. જ્યારે નંબર પ્લેટ વગરના વાહનો 99 ને દંડ 31,400ને અને મોડીફાઇડ સાઇલેન્સર સહિત અન્ય વાહનો 69 જેટલા ડીટેઇન કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય કામગીરીમાં મેમો 264 અને દંડ 1,44,400 નું ફટકારવામાં આવ્યો છે.
