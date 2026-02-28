ETV Bharat / state

ભાવનગર: પાલીતાણા શેત્રુંજી ડુંગર પર ફરી બે સિંહ ચડી આવતા યાત્રિકોમાં ભય, વન વિભાગ સતર્ક

ડુંગર પર અચાનક બે સિંહ આવી ચડતા પગપાળા દર્શન માટે જઈ રહેલા યાત્રિકો થંભી ગયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 1:53 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા ખાતે આવેલ પવિત્ર શેત્રુંજય ડુંગર પર ફરી એકવાર સિંહોની હાજરી નોંધાતા યાત્રિકોમાં અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આશરે 1900 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતા શેત્રુંજી પર્વત ગિરનાર પછી બીજા નંબર પર આવે છે. અહીં ડુંગર પર અચાનક બે સિંહ આવી ચડતા પગપાળા દર્શન માટે જઈ રહેલા યાત્રિકો થંભી ગયા હતા.

શેત્રુંજી ડુંગર પર જૈન ધર્મના અનેક પ્રાચીન અને પવિત્ર મંદિરો આવેલા છે. અહીં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં યાત્રિકો લગભગ 3800 પગથિયા ચડીને દર્શન માટે જાય છે. એવામાં સિંહોની હાજરીથી યાત્રિકોમાં ભય ફેલાયો હતો અને કેટલાક સમય માટે ચઢાણ પણ અટકાવવું પડ્યું હતું.

ગીરના સિંહો હવે ગિરનારથી લઈ છેક શેત્રુંજી સુધી પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે પાલીતાણા-શેત્રુંજી વિસ્તાર હવે સિંહોનું નવું આશ્રયસ્થાન બની ગયું છૅ . છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાવનગર જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં સિંહોની અવરજવર સતત વધી રહી છે.

આ ઘટનાને લઈને એક સ્થાનિક પદયાત્રીએ દાદરા ઉતરતો હોય એવો સિંહનો વિડિયો પોતાના મોબાઇલમાં ઉતારી સોશિયલ મીડિયામાં શેર કર્યો હતો, જે ઝડપી ગતિએ વાયરલ થયો હતો. વિડિયોમાં સિંહ નિર્ભયતાથી પગથિયાની આસપાસ ફરતો જોવા મળ્યો હતો.જોકે છ ગાવ ની યાત્રા કાલ થી શરુ થતી હોવાનથી અહીં યાત્રી કોની સુરક્ષા ને લઇ ને પણ સવાલો ઉભા થયા હતા ત્યારે

આ સમગ્ર મામલે ભાવનગર ના dcf યોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ વિડિયો તા. 14-02-2026ના રોજ કોઈ યાત્રી દ્વારા ઉતારવામાં આવ્યો હતો. વિડિયો સામે આવતા બાદથી વન વિભાગ દ્વારા શેત્રુંજી વિસ્તારમાં નિયમિત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલ શરૂ થનારી યાત્રાને ધ્યાનમાં રાખી વન વિભાગ સંપૂર્ણ રીતે સતર્ક છે. શેત્રુંજી અને આસપાસના રેવન્યુ વિસ્તારમાં હાલ લગભગ 12 જેટલા સિંહ સ્થાયી છૅ તે હાલ તળેટીના રેવન્યુ વિસ્તારમાં છે. યાત્રિકોની સુરક્ષા માટે વન વિભાગના 77 જેટલા કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જે સતત પેટ્રોલિંગ અને ફેરણા કરી રહ્યા છે.

વન વિભાગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યાત્રિકો સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહે તે છે. શેત્રુંજી પર્વત પર આવતા તમામ શ્રદ્ધાળુઓને સાવચેત રહેવા, જૂથમાં ચઢાણ કરવા અને વન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

ધાર્મિક આસ્થાનું મહત્ત્વ ધરાવતો શેત્રુંજી પર્વત અને રેવન્યુ વિસ્તાર હવે વન્યજીવોના વસવાટ ક્ષેત્ર સાથે જોડાઈ રહ્યો છે અને ગીર બાદ ભાવનગર સિંહોનું નવું આશ્રય સ્થાન બન્યું છે.

