ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડર: ફોરેસ્ટ અધિકારી જ નીકળ્યો આરોપી, તકીયાથી પત્ની-બે બાળકોનું મોઢું દબાવી દીધું, હત્યાનું શું કારણ આપ્યું?

ભાવનગર શહેરના ચકચારી ફોરેસ્ટ અધિકારીના પત્ની અને બાળકો ગુમ થયાના મામલામાં તેના મૃતદેહ મળ્યા બાદ સરકાર તરફથી ફોરેસ્ટ અધિકારી સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.

ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો
ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના ચકચારી પત્ની અને બાળકોની હત્યાના મામલે હવે પતિ ખુદ ફરીયાદીમાંથી ગુનેગાર બની ગયો છે. પતિએ જ પત્ની અને બાળકોની તકીયાથી મોઢું દબાવી નિર્મમ હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ બાદ મૃતદેહોને ખાડામાં નાખી દીધા હતા અને ખાડો પૂરાવી દીધો હતો. ફોરેસ્ટ અધિકારીની પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવતા તેણે જ હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી.

ભાવનગર શહેરના ચકચારી ફોરેસ્ટ અધિકારીના પત્ની અને બાળકો ગુમ થયાના મામલામાં તેના મૃતદેહ મળ્યા બાદ સરકાર તરફથી પોલીસ દ્વારા ફોરેસ્ટ અધિકારી સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા ફોરેસ્ટ અધિકારી સામે ગુનો દાખલ કરીને તેની અટક કરી પૂછપરછ કરતા સમગ્ર ઘટના ઉપરથી પડદો ઉંચકાવા પામ્યો છે. આખરે શું ઘટના બની હતી અને કઈ રીતે પોલીસને પણ ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન થયો તેવા કારણો સામે આવ્યા છે.

ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

કઈ રીતે થઈ ત્રણેયની હત્યા?
ભાવનગર જિલ્લાના ડીએસપી નિતેશ પાંડે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રિપલ મર્ડરમાં ભરતનગરમાં સરકાર તરફથી ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. તેમાં મુખ્ય આરોપી શૈલેષ ખાંભલાની પૂછપરછ કરી અટકાયત કરાઈ છે. પ્રાથમિક કબુલાતમાં આરોપી પતિએ જ પત્ની નૈના અને દીકરા-દીકરીની હત્યા કરી છે તેમ કબુલ્યું છે. તકિયાથી પત્ની પછી દીકરા અને પછી દીકરીનું મોઢું દબાવીને હત્યા કરી હોવાની કબુલાત આપી છે. પોલીસ હાલમાં વધુ પૂછપરછ કરી રહી છે.

5 તારીખે સવારે થઈ હત્યા બાદમાં
ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડે જણાવ્યું હતું કે, પાંચ તારીખે વહેલી સવારે શૈલેષ ખાંભલાએ પ્રથમ તેની પત્ની નૈનાને ત્યારબાદ તેનો દિકરો નવ વર્ષનો ભવ્ય અને ત્યારબાદ દીકરી 13 વર્ષની પૃથાને તકીયાથી મોઢું દબાવીને હત્યા કરી હતી. તેણે ઘરની બાજુમાં પહેલી કે બીજી તારીખે જ ખાડો ખોદાવીને રાખ્યો હતો. તેમાં પથ્થર સાથે બોડીને નાખી દેવામાં આવી હતી કારણ કે તેમાં પાણી ભરેલું હતું જેથી બોડી ઉપર આવે નહિ. ત્યારબાદ તેના ઉપર ગાદલુ નાખી દેવામાં આવ્યું હતું. બીજા દિવસે 6 તારીખે સપોર્ટરને બોલાવી તેના ઉપર માટી નાખી દેવામાં આવી હતી.

ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો
ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

ઘર કંકાસ પ્રાથમિક તારણ પણ બાળકોની હત્યા શંકામાં
ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડે જણાવ્યું હતું કે, 27 તારીખના રોજ તેની પત્ની અને બાળકો સુરતથી આવ્યા હતા. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં શૈલેષ ખાંભલા અને તેની પત્ની વચ્ચે સાથે રહેવા બાબતને લઈને ઘર કંકાસ ચાલતો હતો. પત્ની તેને સાથે સુરત રાખવા માગતી હતી. જો કે બાળકોની હત્યા કરવા પાછળનું કારણ હજુ સમજાઈ રહ્યું નથી તેને લઈને ઊંડી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસને ગુમરાહ કરવા પ્રયત્ન
ડીએસપી નિતેશ પાંડે કહ્યું હતું કે, પહેલા જાણવા જોગ લેવામાં આવી હતી. પરંતુ સ્ટ્રોંગ કાર્યવાહી થાય તે માટે સરકાર તરફથી ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે. સમગ્ર ઘટનામાં જાણવા જોગ મળી ત્યારે તેના પતિ પત્ની કે દીકરાઓ મિસિંગ હોવાને પગલે પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી ખંખોળવામાં આવ્યા અને તેના રહેણાંકના સ્થળ સિક્યુરિટીને પૂછવામાં આવ્યું તો કોઈ મુવમેન્ટ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું અને સીસીટીવીમાં પણ ક્યાંય જોવા મળ્યા ન હતા. આ સાથે તેની પત્નીના મોબાઇલમાંથી એક ટેક્સટ મેસેજ કરવાની કોશિશ થઈ હતી કે તે અન્ય વ્યક્તિ સાથે જાય છે. જોકે આ મેસેજ એરોપ્લેન મોડમાં શૈલષે કર્યો હતો એટલે કે પોલીસને ક્યાંક ગુમરાહ કરવાની શંકા દેખાઈ રહી છે.

ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો
ભાવનગર ત્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

DSP ને પણ ફોરેસ્ટ અધિકારી મળવા ગયેલા
ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડે જણાવ્યું હતું કે, તેમના પત્ની અને બાળકો મિસિંગ થયા બાદ શૈલેષ ખાંભલા તેમની પાસે પણ મળવા આવ્યા હતા. ત્યારે અમે તેમને કહેલું હતું કે, અમારી બેસ્ટ ટીમ તેમની તપાસ માટે લગાવશું પણ ત્યારે તેમને કહેલું હું મારા કક્ષાએથી હાલ ટ્રાય કરું છું. પરંતુ ત્યારબાદ તેનો કોઈ ફોન આવેલો નહોતો. જો કે સમગ્ર ઘટનામાં અગાઉથી પ્લાનિંગ હોય તેવું પ્રાથમિક લાગી રહ્યું છે. પહેલી બીજી તારીખ આસપાસ ખાડો ખોદી રાખવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ પાંચ તારીખે સવારે હત્યાઓ થઈ હતી. પોલીસ હજુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.

