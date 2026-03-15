સ્વાદમાં ચટકો આપતું અથાણું આ વર્ષે થશે કડવું, જાણો શું કહે ભાવનગરના વેપારીઓ
ગુજરાતી ઘરોમાં ભાગ્યેજ કોઈ એવું ઘર હશે જ્યાં કેરીનું અથાણું નહીં ખવાતું હોય, સીઝનમાં ગૃહિણીઓ આખું વર્ષ ચાલે તેટલું કેરીનું અથાણું બનાવે છે.
Published : March 15, 2026 at 11:14 AM IST
ભાવનગર: સ્વાદના શોખીન ગુજરાતીઓની બપોરના ભોજનની થાળીમાં શાક-રોટલી, દાળ-ભાત, સલાડ, છાશ,પાપડ અને અથાણું તો જોઈએ જ. ખાસ કરીને અથાણું વગર ગુજરાતીઓની થાળી અધુરી લાગે. અને તેથી જ સીઝનમાં ગુજરાતી ગૃહિણી આખું વર્ષ ચાલે તેટલું અથાણું બનાવી લે છે. આજે તો માર્કેટમાં અનેક પ્રકારના તૈયાર અથાણાઓ મળી રહ્યાં છે, પરંતુ ઘરમાં શુદ્ધ તેલ અને મસાલામાંથી બનેલા કેરીના અથાણાની તો વાત જ કંઈક અલગ છે.
ગરમીની સાથે જ ગૃહિણીઓને રસોઈ ઘરમાં સ્વાદનો ચટકો આપતા અથાણાનો પણ પ્રારંભ થાય છે. ગરમીની શરૂઆતે આવતી કેરી બાદ અથાણા બનાવવાની શરૂઆત થઈ જતી હોય છે. પરંતુ આંબે કેરીના ઓછા ઉત્પાદનને પગલે અથાણાની બજાર ઉપર સીધી અસર થવા પામી છે.
ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે હજુ કેરી જોવા પણ મળતી નથી. ત્યારેે અહીં જાણીશું કે કેરીના કેવા કેવા પ્રકારના અથાણા બને છે અને શું રહેશે આ વર્ષે કેરીના ભાવ તેના વિશે જાણીશું વિસ્તારથી...
કેરીના ઉત્પાદનની અસર અથાણા પર
દરેક ઘરોમાં ભોજનની સાથે અથાણું પીરસાતું હોય છે, સ્વાદ ફીકો લાગે તો અથાણાના સથવારે સ્વાદનો ચટકો લેવામાં આવે છે. જો કે અથાણામાં કેરીનું અથાણું હંમેશા લોકોનું ફેવરીટ બન્યું છે. ત્યારે આ વર્ષે વર્ષોથી અથાણા વેચતા નિગમભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે ગત વર્ષ કરતા વિપરીત પરિસ્થિતિ છે. આ વખતે કેરી બતાતી નથી નહિતર અત્યારે કેરીની આવક થઈ ગઈ હોય પણ કેરી નાની મોટી કે કેસર આવી નથી, બજારમાં પણ ક્યાંય જોવા મળતી નથી.
કેટલા પ્રકારના કેરીના બને છે અથાણા
50 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ભાવનગર શહેરની મુખ્ય બજારમાં અથાણા વહેતા નિગમભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, અથાણામાં જોઈએ તો તીખી કેરીનું અથાણું, મેથીયા કેરીનું અથાણું, મિક્સ કેરીનું અથાણું, ગળ્યું કેરીનું અથાણું, મુરબ્બો બનતો હોય છે. જો કે એક જ કેરી નહીં પરંતુ અલગ અલગ કેરીના અથાણાઓ બને છે. જેમાં રાજાપુરી કેરીનું અથાણું બનતું હોય છે સાથે દેશી કેરીનું પણ અથાણું બને છે, અને કેસર કેરીનું પણ અથાણું બને છે. આમ અથાણા માટે અલગ અલગ કેરીનો પણ ઉપયોગ થાય છે.
ચાલુ વર્ષે વધશે અથાણાના ભાવ
અથાણું વેચતા નિગમભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે કેરીના અથાણામાં ભાવ પણ વધારે રહેશે કારણ કે મસાલા, કુરિયા અને તેલમાં ભાવમાં વધારો આવ્યો છે, એટલે ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે અથાણાના ભાવમાં કિલો 40 થી 50 રૂપિયાનો વધારો રહેવાનો છે. આ વર્ષે હજુ સીઝન આવી નથી ત્યારે ગયા વર્ષે આ સમયમાં અડધી સિઝન પૂરી થઈ ગઈ હતી. ત્યારે અત્યારે કેરી જ બતાતી નથી. વાવાઝોડા વખતે પણ કેરી બતાતી હતી પણ આ વખતે તો બતાતી જ નથી. હજી નાની કેરી આવે છે તે ઘરમાં ખાવા લાયક હોય છે, અથાણામાં ચાલે તેવી નથી હોતી. આ વર્ષે કેરીના ભાવ 300 થી 350 આસપાસ રહેશે.