ભાવનગર: લાભ પાંચમે બજારમાં વેપારીઓએ કર્યા મુહૂર્ત, શહેરની સંપૂર્ણ બજારો ખુલી
ગુજરાતી પંચાંગ પ્રમાણે લાભપાંચમ વેપારીઓ માટે શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત માનવામાં આવે છે.
Published : November 14, 2026 at 1:27 PM IST
ભાવનગર: વિક્રમ સવંત 2083નો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. ગુજરાતી પંચાંગ પ્રમાણે લાભપાંચમ વેપારીઓ માટે શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત માનવામાં આવે છે. ભાવનગર શહેરમાં દુકાનો અને પોતાની પેઢી ખોલવા માટે મુહૂર્તને લઈને ફેરફારો થયા છે. આમ છતાં પણ ભાવનગર શહેરની આજથી સંપૂર્ણ બજારો લાભ પાચમના દિવસે ખુલી ગઈ છે. વ્યાપારીઓ દ્વારા લાભ પાંચમના મુહૂર્તએ દુકાનો ખોલીને વેપારની શરૂઆત કરી હતી.
લાભ પાંચમ મુહૂર્તનું મહત્ત્વ
ભાવનગર શહેરની મુખ્ય વોરા બજાર, પીરછલ્લા, ભગાતળાવ જેવા વિસ્તારોમાં આવેલી દુકાને અને પેઢીમાં લાભ પાંચમના મુહૂર્તએ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. Etv ભારતની ટીમ ભગા તળાવમાં રાધે એલ્યુમિનિયમ નામની દુકાન ધરાવતા જગતભાઈ મહેતાની મુલાકાત લીધી હતી. જગતભાઈએ પોતાની પેઢીના ખોલવા પહેલા ધાર્મિક વિધિ પ્રમાણે પેઢીના ઉમરામાં પાણીનો છટકાવ કરી ફૂલો પધરાવી શ્રીફળ વધેરીને પેઢી ખોલીને પ્રવેશ કર્યો હતો. આ જ રીતે બજારમાં લાભ પાંચમના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.
આજથી સંપૂર્ણ બજારો શહેરમાં ખુલી
ભગાતળાવમાં દુકાન ધરાવતા જગતભાઈ મહેતા સાથે અમે વાતચીત કરી ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજે લાભ પાંચમનું મુહૂર્ત હોવાથી સારું મુહૂર્ત હોય છે. તમામ વેપારીઓને આજના દિવસની હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. ઘણા લોકો વહેલા ખોલે છે અને મુહૂર્ત કરી લેતા હોય છે. પરંતુ વર્ષોથી લાભપાંચમનું મુહૂર્ત સારું હોવાથી આજે ભાવનગરની બજારમાં 75 ટકા લોકો મુહૂર્ત કરીને પોતાની પેઢી ખોલે છે. હું તમામને આજના દિવસની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવું છું.
અગાઉ મુહૂર્ત કરેલા વેપારી કર્યા શ્રી ગણેશ
નવા વર્ષમાં અગાઉ મુહૂર્ત કરનાર હરેકૃષ્ણ જ્વેલર્સના હિતેશભાઈ ભડીયાદરાએ જણાવ્યું હતું કે, દુકાન ખોલી છે અને મુહૂર્ત કર્યું છે સમયના પગલે ફેરફાર રહે છે. પહેલાના સમયમાં લાભ પાચમનું મુહૂર્ત કરે તો સારું વર્ષ રહે, તેથી આજે લાભ પાંચમના દિવસે મોટી સંખ્યામાં લોકો મુહૂર્ત કરે છે. માન્યતા પ્રમાણે લાભ પાંચમ, અગિયારસે મુહૂર્ત થાય છે. આખું વર્ષ કામ કરતા હોય, ત્યારે રજાના દિવસો હોય છે, જેથી આ સમયમાં આનંદ લે છે. લાભ પાંચમનું મુહૂર્ત એવું છે જેથી આખું વર્ષ ઉન્નતિ વાળું રહે છે.
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