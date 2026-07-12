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સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર કીર્તિ પટેલ ફરી વિવાદમાં, ભાવનગરના વેપારીએ ધમકી આપતા નોંધાઈ પોલીસ ફરિયાદ

સુરતના પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં, ભાવનગરના બોરડા ગામના સરપંચના પતિ અને વેપારી રાજુ ભમ્મરે કીર્તિ પટેલ અને નયના બારૈયા સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.

કીર્તિ પટેલની ફાઈલ તસવીર
કીર્તિ પટેલની ફાઈલ તસવીર (Instagram)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 10:40 PM IST

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સુરત: સુરત ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયાના વિવાદથી ગરમાયું છે. પોતાની વિવાદિત પોસ્ટ અને આક્રમક નિવેદનો માટે જાણીતી સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર કીર્તિ પટેલ કાયદાના સકંજામાં આવી છે. એક વેપારીની ફરિયાદ બાદ પુણા પોલીસે કીર્તિ પટેલ અને સસ્પેન્ડેડ મહિલા કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયા વિરુદ્ધ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

સુરતના પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, ભાવનગરના બોરડા ગામના સરપંચના પતિ અને વેપારી રાજુ ભમ્મરે કીર્તિ પટેલ અને નયના બારૈયા સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. ફરિયાદીનું કહેવું છે કે, નયના બારૈયા સાથેના જૂના સંબંધોનો બદલો લેવા માટે કીર્તિ પટેલે પૂર્વયોજિત કાવતરું ઘડ્યું હતું.

કીર્તિ પટેલનો વીડિયો (Instagram)

ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, ગત 5 જૂન, 2026 ના રોજ કીર્તિ પટેલે ફરિયાદીને વોટ્સએપ કોલ કરીને અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, ફરિયાદીના પરિવાર વિશે પાયાવિહોણા અને અનૈતિક સંબંધોના આક્ષેપો કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ્સ વાયરલ કરવામાં આવી હતી. કીર્તિ પટેલે જાહેરમાં ફરિયાદીને ધમકીઓ આપી હતી અને તેમના ચરિત્ર પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. આ મામલામાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, એક પોલીસ કર્મચારી હોવા છતાં નયના બારૈયાએ આ બદનક્ષીકારક વીડિયો પોતાના સોશિયલ મીડિયા સ્ટેટસમાં શેર કરીને આ કૃત્યમાં સાથ આપ્યો હતો.

પુણા પોલીસ મથકના PI એ જણાવ્યું હતું કે, આ સમગ્ર મામલે પુણાગામ પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 296(બી), 351(2), 356(3), 54(આઈ) તેમજ IT એક્ટની કલમ 67 હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ કેસની તપાસ પીઆઈ આર. એચ. મોરીને સોંપવામાં આવી છે. પોલીસ સ્ટેશનની બહાર કીર્તિ પટેલે જે પ્રકારે આક્રમક વલણ દાખવી પોલીસને પડકાર ફેંક્યો હતો, તે પણ હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કોઈની પ્રતિષ્ઠા સાથે ચેડા કરવા બદલ નોંધાયેલો આ ગુનો હવે કઈ દિશામાં વળે છે, તે જોવું રહ્યું. કાયદો જ્યારે પોતાની રીતે કામ કરશે ત્યારે જ સત્ય બહાર આવશે.

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