ભાવનગરમાં આવતીકાલથી E-BUS સેવાનો પ્રારંભ, જાણો બસના રૂટ, ભાડું અને સ્ટોપેજ વિશે

14 ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઈન દિવસથી દેશના વડાપ્રધાનના હસ્તે વર્ચ્યુઅલી શુભારંભ

ભાવનગરમાં ઈ-બસ સેવા શરૂ થશે
ભાવનગરમાં ઈ-બસ સેવા શરૂ થશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 10:27 PM IST

ભાવનગર: કેન્દ્ર સરકારની સહાયથી ભાવનગર શહેરમાં ઇ બસ સેવાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. ભાવનગરના ફાળે 50 જેટલી બસો આવી ચૂકી છે, ત્યારે કુલ 100 જેટલી બસો ફાળવવામાં આવનારી છે. હાલમાં મહાનગરપાલિકાએ નક્કી કરેલા 17 રૂટો પૈકી 9 રૂટ ઉપર બસો દોડશે. આ રૂટ કયા છે તેના સ્ટોપેજ કયા છે? ભાડું શું છે બધું વિગતથી જાણો

14 ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઈન દિવસથી દેશના વડાપ્રધાનના હસ્તે વર્ચ્યુલી રીતે ઈલેક્ટ્રીક બસ સેવાનો લાભ ભાવનગર શહેરને મળવા જઈ રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકા હસ્તક ઇ-બસ સેવા આવતીકાલથી શરૂ થવાની છે. હાલમાં મહાનગરપાલિકાએ નિશ્ચિત કરેલા રુટો પૈકી કેટલાક રૂટો ઉપર બસની સેવાનો પ્રારંભ થશે. ચાલો જાણીએ આ રૂટ અને સ્ટોપેજ કયા છે અને ભાડું શું હોઈ શકે છે. ઇ બસને લઈને લોકો પણ શું કહે છે. જાણીએ

મહાનગરપાલિકા હસ્તક ઈ-બસ સેવા

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તક ઇ-બસ સેવાનો પ્રારંભ થવાનો છે. ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાએ આશરે 30 કરોડના ખર્ચે ઇ-બસ માટેનો ડેપો પણ બનાવી લીધો છે. 50 જેટલી બસો પણ ફાળવાઇ ચૂકી છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અધિકારી અભિષેક પટેલે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં 9 જેટલા રૂટનો પ્રારંભ થવાનો છે. કુલ 17 રૂટો છે. સવારના 6 થી રાત્રિના 10 સુધી ઇ-બસ સેવાનો લાભ શહેર વાસીઓને મળી રહેશે. જો કે સીટી બસની એપ પણ જાહેર થઈ છે, જેમાં રૂટ સહિતની વિગતો જાહેર કરાયેલી છે.

'ત્રણ રીક્ષા બદલીને કામે જાવ છું'

ભાવનગર શહેરમાં ઈલેક્ટ્રીક બસ સેવાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે ETV ભારત દ્વારા સ્થાનિક શહેર વાસીઓના મત જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ત્યારે ઘરકામ કરતાં મીરાબેને જણાવ્યું હતું કે, હું અત્યારે ત્રણ રીક્ષા બદલીને કામે જાઉં છું અને ત્રણ રિક્ષા બદલીના પાછી આવું છું. જો આ રૂટ ઉપર બસ ચાલશે, તો મને જરૂર ફાયદો થશે. અત્યારે મારે જવાના 30 રૂપિયા થાય છે અને આવવાના 30 થાય છે. બસ ચાલતી નથી એટલે રિક્ષામાં જવાની ફરજ પડે છે. હું અકવાડા ગુરુકુળ રહું છું ત્યાંથી ઘોઘા જકાતનાકા આવું છું. ત્યાંથી રામ મંત્ર મંદિર જાવ છું પાછી ત્યાંથી રિક્ષામાં બેસીને આરટીઓ બ્રિજ સુધી જાઉં છું. બસ શરૂ થશે તો ભાડામાં જરૂર ફાયદો થશે.

સુરક્ષા અને વેઠવાની વ્યવસ્થા સાથે ભાડામાં રાહત થશે

અન્ય મહિલા નીતાબેને જણાવ્યું હતું કે, બસ શરૂ થાય તો ખૂબ સારું. હાલમાં રીક્ષાનું ભાડું ખૂબ થાય છે. મારે 40 રૂપિયા ભાડું થાય છે. અહીંથી વડલા જવાનું નિર્મળનગર અને પછી ઇસ્કોન મોલ જવાનું હોય છે. બસ મળે તો ખૂબ સારું અમારે ભાડા ઓછા થશે અને બેસવાની વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા પણ મળી રહેશે. જ્યારે સામાજિક કાર્યકર હરિભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, આપણે ઘણા સમયથી સાંભળતા હતા પરંતુ હવે 14 તારીખે બસ શરૂ થાય છે અને સિહોર, નિષ્કલંક મહાદેવ, ભંડારીયા ત્યાં સુધી બસ જવાની છે સરકાર આ સેવા ચાલુ રાખે તો ખૂબ સારું.

રૂટ અને બસ સ્ટોપ્સની વિગતવાર યાદી (પ્રથમ તબક્કો)

  • રૂટ નંબર: 1 (ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપથી ટોપ-3 બસ ડેપો)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપ, ભીડભંજન મહાદેવ, સંત કનવરામ ચોક, માધવ દર્શન, આતાભાઈ ચોક, રિલાયન્સ માર્ટ, સહકારી હાટ, સંસ્કાર મંડળ, નિર્મલ પ્લાઝા, ભાંગલી ગેટ, લીલા સર્કલ, દુઃખીશ્યામ સર્કલ, રામમંત્ર મંદિર, શિવ રુદ્ર કોમ્પ્લેક્સ, ટોપ-૩ સર્કલ, ડી-માર્ટ, ટોપ-૩ બસ ડેપો.
  • રૂટ નંબર: 4 (ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપથી અધેવાડા ગ્રામ પંચાયત)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપ, હલુરીયા ચોક, ક્રેસન્ટ સર્કલ, ડોન ચોક, બ્રાવો ફ્લેટ, સુભાષનગર જૈન દેરાસર, મહિલા કોલેજ સર્કલ, રબર સોસાયટી, શિવાજી સર્કલ, અમરદીપ સોસાયટી, વૃંદાવન ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ, શ્રીજી પાર્ટી પ્લોટ, બી.એમ.સી. પૂર્વ ઝોનલ ઓફિસ, આઉટર રીંગ રોડ, ટોપ-૩ સર્કલ, વલ્લભ રેસીડેન્સી (કેપિટલ હીરો), અધેવાડા ગ્રામ પંચાયત.
  • રૂટ નંબર: 6 (ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપથી અકવાડા ગામ)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપ, જશોનાથ સર્કલ, ભીડભંજન મહાદેવ, સંત કનવરામ ચોક, રિલાયન્સ માર્ટ, સહકારી હાટ, માધવ દર્શન, આતાભાઈ ચોક, સંસ્કાર મંડળ, કે.ડી. માણેક મેમોરિયલ, શિવાજી સર્કલ, જોધા આપા સર્કલ, સરદારનગર સર્કલ, ફાતિમા કોન્વેન્ટ પબ્લિક સ્કૂલ, મંત્રેશ કોમ્પ્લેક્સ, યકુ તલાવડી, સહજાનંદ શાળા (ઘોઘા બાયપાસ), અકવાડા ગામ.
  • રૂટ નંબર: 8 (ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપથી શાંતિલાલ શાહ કોલેજ)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપ, જશોનાથ સર્કલ, ભીડભંજન મહાદેવ, સંત કનવરામ ચોક, પરિમલ ચોક, સહકારી હાટ, માધવ દર્શન, સેન્ટ્રલ સોલ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, શામળદાસ કોલેજ, વેલેન્ટાઇન સર્કલ, અક્ષરવાડી, ભગવતી સર્કલ, પિરાણી સર્કલ, જ્ઞાનગુરુ શાળા, દિલબહાર પાણીની ટાંકી, કબીર આશ્રમ રોડ, સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, હિલ પાર્ક ચોકડી, ઓજા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, શાંતિલાલ શાહ કોલેજ.
  • રૂટ નંબર: 9 (ભાવનગર ટર્મિનસથી ભંડારીયા ગામ)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ભાવનગર ટર્મિનસ, શૈલાષા ઢાળ રોડ, અલકા સિનેમા રોડ, ચાવડી ગેટ પોલીસ ચોકી, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ, પાનવાડી, જશોનાથ સર્કલ, રૂપાણી સર્કલ, ઘોઘા સર્કલ, મેઘાણી સર્કલ, ગાંધી સ્મૃતિ, હલુરીયા ચોક, ગંગાજળિયા તળાવ, સરદારનગર સર્કલ, દેવુમા ચોક, નર્મદા ભવન, માલધારી સોસાયટી, ભરતનગર ચોકડી, ભરતનગર, અધેવાડા ગ્રામ પંચાયત, વલ્લભ રેસીડેન્સી, ટોપ-૩ સર્કલ, આઉટર રીંગ રોડ, આર.કે. મંગલમ હોલ, સીતારામ ચોક, ઝાંઝરિયા હનુમાન રોડ, બુધેલ ગામ, મામસા રોડ, કોબડી, ભડી પાટિયું, ભંડારીયા ગામ.
  • રૂટ નંબર: 11 (ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપથી વડલા ચોક, સિહોર)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપ, જશોનાથ સર્કલ, પાનવાડી, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ, નિલમબાગ સર્કલ, વિઠ્ઠલવાડી પેટ્રોલ પંપ, વિશ્વકર્મા સર્કલ, પ્રેસ ક્વાર્ટર, મિલેટરી સોસાયટી, દેસાઈનગર પેટ્રોલ પંપ, બોરતળાવ રોડ, આર.ટી.ઓ. સર્કલ, શાસ્ત્રીનગર, બેંક કોલોની, મસ્તરામ મંદિર, ઔષધ ચિત્રા (એસ.ટી. વર્કશોપ), માર્કેટિંગ યાર્ડ, આખલોલ જકાતનાકા, નારી ચોકડી, આવડકૃપા કંપની, નવાગામ, કેસિલ કંપની, રંગોળી ચોકડી, વરતેજ પોલીસ સ્ટેશન, વરતેજ-સિદસર ચોકડી, નાની ખોડિયાર, ખોડિયાર મંદિર રોડ, ખોડિયાર મંદિર, રાજપરા, નવા ગુંદાળા, દાદાની વાવ, ટાવર ચોક, વડલા ચોક (સિહોર).
  • રૂટ નંબર: 12 (ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપથી દેવગણા ગામ)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપ, જશોનાથ સર્કલ, પાનવાડી, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ, નિલમબાગ સર્કલ, ફ્લેમિંગો સર્કલ, જ્વેલ્સ સર્કલ, યુનિવર્સિટી ગેટ, ડાયાભાઈ સર્કલ, બોરતળાવ ન્યુ પાર્ક, બોરતળાવ બોટિંગ પોઈન્ટ, ઇસ્કોન ક્લબ, અક્ષરધામ શેરી, શક્તિમા મંદિર, સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક (સિદસર), જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેશન, ઇસ્કોન ઇલેવન, હિલ પાર્ક ચોકડી, સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સિદસર ગામ, શામપરા ચોકડી, વાળુકડ હાઈસ્કૂલ, વાળુકડ ગામ, ખાટડી ગામ, ખરકડી ગામ, દેવગણા ગામ.
  • રૂટ નંબર: 13 (ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપથી નિષ્કલંક મહાદેવ - કોળિયાક)
    મુખ્ય સ્ટોપ્સ: ગંગાજળિયા બસ સ્ટોપ, હલુરીયા ચોક, ક્રેસન્ટ સર્કલ, મેઘાણી સર્કલ, શિવાજી સર્કલ, મોખડાજી સર્કલ, ઘોઘા સર્કલ, ફાતિમા કોન્વેન્ટ પબ્લિક સ્કૂલ, મંત્રેશ કોમ્પ્લેક્સ, યકુ તલાવડી, સહજાનંદ ગુરુકુળ (અકવાડા), પીપળીયા પુલ, અવનીયા પાટિયા, રામાપીર મંદિર (ઘોઘા રોડ), અકવાડા ગામ, ઘોઘા ગામ, નવા રતનપર બસ સ્ટેન્ડ, ગુંદી ગામ, કોળીયાક ગામ, નિષ્કલંક મહાદેવ.

