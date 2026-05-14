ભાવનગરના 22 લોકોએ પડકારો વચ્ચે હિમાચલમાં કેવી રીતે ટ્રેકિંગ પૂર્ણ કર્યું?, ટ્રેકિંગ પહેલાં કેમ જરૂરી છે ફિટનેસ?
Published : May 14, 2026 at 9:20 PM IST
ભાવનગર : દરિયાથી થોડી ઊંચી સપાટી ઉપર સમતલ વિસ્તારમાં રહેતા ભારતવાસીઓને ખ્યાલ નહિ હોય કે પહાડી વિસ્તારમાં જેટલી ઊંચાઇ ઉપર જાવ તેમ વધુ મુશ્કેલ બનતું જાય છે. ભારતમાંથી અનેક લોકો પહાડી વિસ્તારમાં ટ્રેકિંગમાં જતા હોય છે. ટ્રેકિંગમાં જતા લોકોને ખાસ તો પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને અને ભોજનને પગલે ખૂબ જ સાવચેતી રાખવી પડે છે. મેડિકલ ચેકઅપ થયા બાદ ટ્રેકિંગમાં જવાની મંજૂરી મળતી હોય છે. વર્ષોથી ભાવનગરમાં ટ્રેકિંગ કરતા યુથ હોસ્ટેલના ટ્રેકર તેમજ ડોક્ટરો સાથે ETV BHARATએ વાતચીત કરી હતી. ચાલો જાણીએ ટ્રેકિંગના નિયમો આ અહેવાલમાં...
22 લોકોની ટીમ હિમાચલમાં ટ્રેકિંગ કરી આવી
ભાવનગર યુથ હોસ્ટેલની 22 લોકોની ટીમ હિમાચલ પ્રદેશના ગોદમાં આવેલા પહાડોમાં ટ્રેકિંગ કરીને પરત ફરી ચૂકી છે. ગ્લેશિયર ઓફ કુગતી પાસમાં કુદરતી નજારા વચ્ચે 14000 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર ટીમ દ્વારા ટ્રેકિંગનું અભિયાન પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટીમના સભ્ય બનેલા નરેન્દ્ર જોડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર યુથ હોસ્ટેલમાં પહેલી વખત ટ્રેકિંગ કરી રહ્યો છું તેના પહેલા અગાઉ 2018માં એક બે વખત હિમાચલમાં ગયેલો છું. આમ જોઈએ તો આપણે દરિયાઈ સપાટીથી સીધા જ 11000 થી 14000 ફૂટ ઉપર જઈએ તો બોડી સેટ કરવા માટેની પ્રોસેસ પસાર કરવી પડે છે. યુથ હોસ્ટેલ દ્વારા ટ્રેકિંગ પહેલા 15 દિવસ સુધી પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, જઈને અમે આનંદ માણીને પરત ફર્યા છીએ."
પહાડી વિસ્તારમાં ખોરાકને આરોગ્યનું ધ્યાન
ટ્રેકિંગ કરીને આવેલા નરેન્દ્ર જોડલીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "પર્વતીય વિસ્તારમાં પાચનશક્તિ નબળી પડે તેવું લાગે એક બે દિવસ, પણ રાજમા અને ભાત અમારું આરોગ્ય હતું, એટલે વાંધો આવ્યો નથી. આપણા કરતા ત્યાનું સ્થાનિક ફૂડ વધુ અનુકૂળ હોય છે. સામાન્ય 40 વર્ષથી નીચેના લોકો માટે કોઈ તકલીફ આવતી નથી પણ 40 ઉપર હોય તો શ્વાસની તકલીફ અથવા તો હૃદયની સમસ્યાઓ હોય તો મેડિકલ ચેક કરાવીને જવું હિતાવહ છે. હું ખુદ મારો ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરાવીને ગયો હતો."
ભાવનગરના ડો. તેજસ દોશી પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકને લઈને અભિયાનો ચલાવે છે. તેઓ યુથ હોસ્ટેલના 40 વર્ષથી સભ્ય રહ્યા છે, તેમની આગેવાની હેઠળ હાલ હિમાચલ ટ્રેકિંગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે.
ડો. તેજસ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું યૂથ હોસ્ટેલ સાથે 40 વર્ષથી સંકળાયેલો છું. યુથ હોસ્ટેલના યુવાઓને ખડતલ બનાવવા અમે કામ કરીએ છીએ અને યુવાઓને હાલશે, ચાલશે અને ફાવશે શીખવીએ છીએ. નાના હોય કે મોટા હોય તો પણ યુવા જ કહેવાય છે. ટ્રેકિંગ અનેક પ્રકારના હોય છે, આપણને જે સુવિધાઓ નથી મળતી તેની સામે કેમ રહેવું તે શીખવાડવામાં આવે છે. જંગલોમાંથી થઈને પર્વતોમાં ચડવામાં આવે તેને ટ્રેકિંગ કહેવાય છે."
માઉન્ટ એવરેસ્ટ અને અન્નપૂર્ણા ટ્રેકિંગ માટે કોચિંગ
ડો. તેજસ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રેકિંગ અને હાઈકિંગમાં મોટા ભાગે એડવેન્ચર ગેયર વાપરવાના હોતા નથી. ઘણા માઉન્ટ એવરેસ્ટ, અન્નપૂર્ણા જતા હોય તેને કોચિંગ કરવાના હોય છે અને ફિઝિકલ ફીટનેસ બાદ લઈ જવામાં આવે છે, ત્યારે ટ્રેકિંગ માટે યુવા દ્વારા કસરત, વોકિંગ વગેરે કરવામાં આવે છે. તમને જે તકલીફ હોય તે દવાની જાણ તમારા લીડરને જાણ કરી દેવી જોઈએ. ઊંચાઈ ઉપર જવાથી શ્વાસની તકલીફ થવાની છે. 8000 ફીટ સુધી વાંધો નથી આવતો પણ તેના ઉપર જતા શ્વાસની તકલીફ થાય છે."
ડાયાબિટીસ અને બ્લ્ડપ્રેશર હોય તેણે ધ્યાન રાખવુ
ડો.તેજસ દોશીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રેકિંગમાં ડાયાબિટીસ હોય તો હાઈપોગ્લાસિનીયા ના થાય તે જોવાનું કારણ કે નીચે જે ફૂડ ખાવા મળતું હોય છે તે ઉપર મળતું નથી. કારણ કે ટ્રેકિંગમાં બહું ઓછો ખોરાક સાથે લઈ જતા હોઈએ છીએ, તેમજ બ્લડપ્રેશરવાળા હોય તો વધુ પડતું ચાલવાથી પણ તકલીફ થાય છે. આથી ટ્રેકિંગમાં બ્લડપ્રેશરવાળા કે ડાયાબિટીસવાળા દર્દીઓએ પોતાના ડોક્ટરની સલાહ લેવી અને ફુલ બોડી ચેકઅપ અને મેડિકલ ફિટનેસ થાય અને સામાન્ય સ્થિતિ હોય તો ટ્રેકિંગ ઉપર જવું જોઈએ. નહીંતર સામાન્ય ટ્રેકિંગની ક્ષમતા ઉપર ટ્રેકિંગ કરવા જવું ન જોઈએ."
