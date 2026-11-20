ફિઝિક્સની શિક્ષિકાએ 12 સાયન્સ પ્રેક્ટિલ માટે ઓનલાઇન લેબ ફ્રી કરી, વિદ્યાર્થીઓ બોલ્યા- ઘણી ચિંતા દૂર થઇ
ભાવનગરના શિક્ષિકા પૃથાબેને 12 સાયન્સ પ્રેક્ટિકલ માટે ફ્રી ઓનલાઇન લેબ બનાવી છે જેમાં ફિઝિક્સ, બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રીના પ્રેક્ટિકલની પ્રેક્ટિસ થઈ શકશે.
Published : November 20, 2026 at 2:36 PM IST
ભાવનગર: ધોરણ 12 સાયન્સમાં આવતા ફિઝિક્સ, બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રી માટેના પ્રેક્ટિકલની પ્રેક્ટિસ માટે પૃથાબેન યાજ્ઞિકે એક વેબપેજ બનાવ્યું છે. માય સ્માર્ટ લેબ વેબપેજના ડેમો બાદ વિદ્યાર્થીઓએ પણ હળવાશ અનુભવી.
ભાવનગર શહેરના પૃથાબેન યાજ્ઞિકે એક ટીમ બનાવીને ધોરણ 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ ક્ષેત્રે લાભ આપવા માટે એક વેબપેજ તૈયાર કર્યું છે. આ વેબપેજ વિદ્યાર્થીઓ માટે ફાયદાકારક હોવાનું તેઓ માને છે. વિદ્યાર્થીઓને ડેમો બતાવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ETV ભારતે વાતચીત કરી હતી. જો કે બનાવવામાં આવેલા વેબપેજમાં કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી. અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ તેનો લાભ લઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ શું છે આ વેબપેજમાં.
કોણ છે પૃથાબેન યાજ્ઞિક, જેમણે બનાવ્યું વેબપેજ
ભાવનગરના પૃથાબેન યાજ્ઞિક એક સમયે ફિઝિક્સના ટીચર રહેલા છે. તેમની સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મારો અનુભવ જોઈએ તો ગુજરાત બોર્ડ, IB બોર્ડ, કેમ્બ્રિજનું જીનીવા બોર્ડ. મારા કાર્યકાળ દરમિયાન મેં અમુક ઈ-લર્નિંગ કંપનીઓમાં SME તરીકે કામ કરેલું છે. હાલ હું ભાવનગરમાં છું અને કેટલીક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી છું. બોર્ડની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ દરમિયાન 400 થી 500 જેટલા બાળકો અમારા સંપર્કમાં આવેલા છે.
બાળકોને પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષામાં હોય છે મૂંઝવણ
પૃથાબેન યાજ્ઞિકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સ્કૂલ નાની હોય કે મોટી હોય કે ગામડાની હોય, બાળકોની મનોસ્થિતિ પરીક્ષા સમયે સરખી જોવા મળી હતી કે તેઓ કંઈક મૂંઝાતા હોય, ગભરાતા હોય. તો મને એમ થયું કે પ્રેક્ટિકલની પ્રેક્ટિસ કરી શકે એ માટે કંઈક કરવું જોઈએ. આમ જોઈએ તો પ્રેક્ટિકલની કેટલી પ્રેક્ટિસ થઈ શકે? દાખલાની પ્રેક્ટિસ થાય, પ્રેક્ટિકલની કેટલી પ્રેક્ટિસ હોય. એટલે મેં એક થી દોઢ વર્ષ રિસર્ચ કર્યું અને એક ટીમ બનાવી. તેમાં ત્રણ શિક્ષકો અને પાંચ જેટલા સોફ્ટવેરના લોકો જોડાયા હતા. આ વેબપેજ બનાવવામાં અમે છ લાખ જેટલો ખર્ચ કર્યો છે, જે ફ્રી છે. જો કે એપ્લિકેશન આગામી દિવસોમાં બનાવશું તો પણ કદાચ તેને બનાવવાનો ખર્ચ લઈએ, પરંતુ અમારી ઈચ્છા તો બાળકોને ફ્રીમાં આપવાની છે.
બાળકોને ડેમો આપ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓએ મત રજૂ કર્યા
KPS સ્કૂલ ખાતે પૃથાબેન યાજ્ઞિક અને તેમના સાથી અર્ચનાબેન ભટ્ટ શિક્ષિકાએ "માય સ્માર્ટ લેબ" વેબપેજનો એક ડેમો આપ્યો હતો. આ ડેમો બાદ અમે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરી હતી. ત્યારે વિદ્યાર્થિની ભક્તિ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, એક્ચ્યુલી મને ફિયર હતો કે કેવી રીતે લેબોરેટરીમાં પરફોર્મ કરવું, પણ હવે તો ફિયર જતો રહ્યો છે. બ્યુરેટમાં કેટલું ભરવાનું અને કઈ રીતે શરૂ કરવાનું, કેવી રીતે. ત્યારે વધુ એક વિદ્યાર્થિની રીતિકાએ જણાવ્યું હતું કે, ખૂબ જરૂરી હતું કે આ પૃથા મેમ આવ્યા. મને પર્સનલી સિરિયસલી જરૂર હતી. આમ પ્રેક્ટિકલ કરીએ પણ યાદ રહેતું નહોતું. આમાં પ્રેક્ટિસથી લાભ થશે. ફિયર હતો મને બોર્ડ એક્ઝામ સુધી, પણ હવે એમ લાગે છે કે હું એચીવ કરી શકીશ.
શાળાની શિક્ષિકાએ પણ શ્રેષ્ઠ ગણાવ્યું વેબપેજ
માય સ્માર્ટ લેબ વેબપેજ હાલ વિદ્યાર્થીઓ માટે ફ્રી છે. ત્યારે શાળાની વધુ એક વિદ્યાર્થિની ભૂમિએ જણાવ્યું હતું કે, આ વેબસાઈટના કારણે મારા જે રીડિંગ ખોટા હતા તે આનો ઉપયોગ કરવાથી એપ્રોક્સીમેટલી તેની નજીક આવી જઈશ, જેથી ફાયદો થશે. જ્યારે શિક્ષિકા ડિમ્પલબેન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. હું ધોરણ 11 અને 12 સાયન્સમાં હતી ત્યારે આવી વ્યવસ્થા નહોતી, પણ આ બાળકોને તેમના પ્રોગ્રેસમાં ઘણો ફાયદો કરાવશે.
પૃથાબેનના સહયોગી જીવ વિજ્ઞાનના શિક્ષક
પૃથાબેનની ટીમમાં અર્ચનાબેન ભટ્ટ પણ તેમના સહભાગી છે. ત્યારે અર્ચનાબેન ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, હું ઈ-લર્નિંગ કંપની સાથે એક સમયે જોડાયેલી રહી છું. પ્રેક્ટિકલ સમયે ભય હોય કે યાદ રહેશે કે કેમ, કારણ કે ત્યાં જાતે જઈને કરવાનું હોય છે. પૃથાબેન મારી પાસે આવ્યા પછી એમ થયું કે બાળકોને ફાયદો થશે. બાયોલોજીમાં રોટેશન રાઉન્ડમાં 24 માર્કનું હોય છે, તેમાં એક નમૂનાના ત્રણ માર્ક હોય છે. આથી નમૂનાની પ્રેક્ટિસ થશે તો યાદ રહી જશે. એક સંકરણ, દ્વિસંકરણ પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય છે, તેમાં વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે.
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