ભાવનગરમાં ગરમીથી રાહત માટે મનપાના 23 પોઇન્ટ પર મફત પીવાનું પાણી અને ORSની વ્યવસ્થા
ભાવનગરના કાળાનાળા, જશોનાથ, લીલા સર્કલ સહિત શહેરભરમાં 23 સ્થળોએ ઉભા કરાયા પાણીના ટાંકા, સવારે 9.30થી સાંજે 5.30 વાગ્યા સુધી મળશે ઠંડુ પાણી.
Published : March 20, 2026 at 7:16 PM IST
ભાવનગર: ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ આકરી ગરમી વધવા લાગી છે. ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ શહેરજનોને ભરઉનાળામાં રાહત આપવા માટે શહેરભરમાં 23 જેટલા પીવાના પાણીના પોઇન્ટ ઉભા કર્યા છે. આ પોઇન્ટ પર લોકોને ઠંડુ પીવાનું પાણી મફતમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેથી તેઓને ગરમીમાં પાંચ કે દસ રૂપિયાની પાણીની બોટલ ખરીદવાની જરૂર નહીં પડે.
ગરમીના ભાણેજ લોકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન
ભાવનગર શહેરમાં દિવસે દિવસે વધી રહેલી ગરમીને પગલે લોકોના સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ પહેલ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે લોકો દિવસભર ફિલ્ડમાં કામ કરે છે, જાહેર રસ્તાઓ પર મુસાફરી કરે છે અથવા બહાર નીકળતા હોય છે તેમના માટે આ પીવાના પાણીના પોઇન્ટ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે.
મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્ક્સ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, “છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી મહાનગરપાલિકા આ રીતે પીવાના પાણીના પોઇન્ટ ઉભા કરી રહી છે. ગયા વર્ષે 15 પોઇન્ટ હતા, પરંતુ આ વર્ષે લોકોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમાં વધારો કરી 23 પોઇન્ટ કરવામાં આવ્યા છે.”
સવારથી સાંજ સુધી પાણી ઉપલબ્ધ
મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના અલગ અલગ સર્કલો અને મહત્વના સ્થળો પર આ પીવાના પાણીના પોઇન્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે. દરેક પોઇન્ટ પર ચારથી પાંચ જેટલા પાણીના જગ રાખવામાં આવ્યા છે, અને એક વ્યક્તિ ત્યાં સતત હાજર રહે છે. આ સુવિધા સવારે 9.30 વાગ્યાથી સાંજે 5.30 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.
આ 23 જગ્યાએ છે પીવાના પાણીના પોઇન્ટ:
પાણી સાથે ઓઆરએસની પણ સગવડ
માત્ર પીવાનું પાણી જ નહીં, પરંતુ ગરમીમાં લોકોને ડિહાઇડ્રેશન (પાણીની કમી)થી બચાવવા માટે આ પોઇન્ટ પર ઓઆરએસ (ORS)ની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે લોકો દિવસભર તડકામાં કામ કરે છે, તેમના માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે.
ફાલ્ગુન શાહે ઉમેર્યું હતું કે, “ગરમીમાં ફિલ્ડનું કામ કરતા અને બહાર નીકળતા લોકોને પાણી મળી રહે અને તેમની એનર્જી માટે ઓઆરએસ પણ મળી રહે તે હેતુસર આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.”
મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલી આ સુવિધાનો શહેરજનોએ વધુમાં વધુ લાભ લેવાનો મનપા અધિકારીઓએ અનુરોધ કર્યો છે. ઉનાળાના આ મહિનાઓમાં આ પોઇન્ટ લોકો માટે મોટી રાહત સાબિત થશે, અને તેમને ગરમીમાં પાંચ-દસ રૂપિયાની પાણીની બોટલનો ખર્ચ કરવામાંથી મુક્તિ મળશે.
