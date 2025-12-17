ETV Bharat / state

મુંગા-બહેરા, પથારીવશ દર્દીઓ હવે સ્માર્ટ હેન્ડ ગ્લોવ્સથી કરશે વાત! ભાવનગરની કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની કમાલની શોધ

ભાવનગરની એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ સ્માર્ટ હેન્ડ ગ્લોવ્સ બનાવ્યા છે. જે મૂંગા-બહેરા અને પથારીવશ થયેલા વ્યક્તિ માટે આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે.

કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 6:38 AM IST

ભાવનગર: વ્યક્તિ જ્યારે બોલી ન શકતો હોય કે સાંભળી ન શકતો હોય ત્યારે તેને કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે તે સામેવાળી વ્યક્તિને સમજાવવી ભારે મુશ્કેલ બની જાય છે. એટલું જ નહીં એ સામેવાળી વ્યક્તિને સમજવું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. ખાસ આવી વ્યક્તિની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે ભાવનગરની એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ સ્માર્ટ હેન્ડ ગ્લોવ્સ બનાવ્યા છે. જે મૂંગા-બહેરા અને પથારીવશ થયેલા વ્યક્તિ માટે આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે.

આ સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ દર્દી અથવા દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પોતાના હાથમાં પહેરી શકે છે અને હાથની આંગળીના હલનચલન દ્વારા પોતાની વાત સામેની વ્યક્તિને જણાવી શકે છે. આમ ખૂબ જ ઓછા પ્રયાસમાં તેને પાણી, ખોરાકની જરૂર છે અથવા વોશરૂમમાં જવું છે તે જણાવી શકે છે. આમ તે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.

કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે ભાવનગરના સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજના અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા વિરાજ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, તે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમમાં માઇક્રો પ્રોજેક્ટમાં કામ કરે છે. જેમાં તેનો પ્રોજેક્ટ સાઇન લેંગ્વેજ બ્લો યુઝિંગ આરડી નેનો છે. આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ મૂંગા અને બહેરા લોકોના કોમ્યુનિકેશનને હળવું કરવા માટેનો બનાવાયો છે. સમાજમાં રહેતા લોકો મૂંગા-બહેરા વ્યક્તિ, લોકોની સાથે કોમ્યુનિકેશન મારફતે સમજી શકતા નથી તે માટે આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરાયો છે.

આંગળીના હલન ચલન થી શું માંગે લખાય
વિદ્યાર્થી વિરાજ ચૌહાણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ કોમ્યુનિકેશન ગેપ દૂર કરવા અમારો પ્રોજેક્ટનો એક પ્રયત્ન છે. અમે સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ છે તેમાં આંગળી પર સેન્સર લગાવ્યું છે. તે આંગળીના હલનચલનથી એક સ્ક્રીન લગાવી છે તેમાં તે જે માંગે છે તે લખેલું આવે છે. જેમકે પાણી પીવા માંગે છે તો આંગળી ઊંચી કરતા જ તે લખાયેલુ આવશે, એ રીતે વોશરૂમ સહિત જે કોઈ ફીચર્સ છે એ આપણે તેમાં રાખી શકીએ છીએ. જેથી સામેવાળી વ્યક્તિ તરત સમજી શકે છે કે આ વ્યક્તિને આ જ જોઈએ છે.

કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ (ETV Bharat GFX)

ભવિષ્યમાં સ્પીકર મૂકી શકાય અને ખર્ચ
વીરાજે આગળ કહ્યું કે, કોઈપણ પેરાલિસિસ ગ્રસ્ત વ્યક્તિ કે પથારીવશ રહેલી વ્યક્તિ હોય અને ઉભા ન થઈ શકતા હોય કે બોલી ન શકતા હોય ત્યારે આ ગ્લોવ્સથી સામેવાળી વ્યક્તિ સાથે તે આસાનીથી કોમ્યુનિકેશન કરી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ અભણ હોય પણ તેના માટે અમે ભવિષ્યમાં સ્પીકર પણ રાખી શકાય તેવું અપગ્રેડેશન વિચાર્યું છે. જેમાં સીધું બોલવાથી સમજણ પડે છે કે વ્યક્તિને શું જોઈએ છે. જો કે આ પ્રોજેક્ટમાં અમારે અઠવાડિયું થયું અને 1200 જેવો ખર્ચ થયો છે.

કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ (ETV Bharat GFX)

આ અંગે સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજના આચાર્ય જે.આર વાઘેલાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, મુંગા-બેહરા વ્યક્તિની સાથે ખાસ કરીને જે પથારીવશ થઈ ગયા હોય અને હાલનચલન ન કરી શકતા હોય કે બોલી ન શકતા હોય તેના માટે આ પ્રોજેક્ટ આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે.

વિદ્યાર્થીઓએ બનાવેલા સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ
વિદ્યાર્થીઓએ બનાવેલા સ્માર્ટ ગ્લોવ્સ (ETV Bharat Gujarat)

ખાસ છે કે, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે બનાવેલો આ પ્રોજેક્ટ ઘણા લોકો માટે ભવિષ્યમાં આશીર્વાદ રૂપ બની શકે છે અને તેનાથી તેમને અન્ય લોકો સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવામાં પણ ઘણી એવી સરળતા થઈ શકે છે.

