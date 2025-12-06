ETV Bharat / state

યુરેકા! ભાવનગરના વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર રૂ.1000 માં તૈયાર કરી "RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ"

ભાવનગરના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ "RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ" તૈયાર કરી, જેમાં દરવાજાનું લોક ખોલવા એક કાર્ડનો ઉપયોગ થાય છે.

વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરી "RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ"
વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરી "RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ" (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં ઘર સુરક્ષિત કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના તાળા ઉપલબ્ધ છે. આ વચ્ચે ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલિટેક્નિક કોલેજના મિકેનિકલ વિભાગના વિદ્યાર્થીઓએ એક RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ બનાવી છે, જે ખાસ ઘર માટે કામ કરે છે. આ લોક ખૂબ સસ્તુ અને ટેકનોલોજીને કારણે સુરક્ષિત છે. આ પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે, જાણો અહેવાલમાં...

વિદ્યાર્થીઓએ બનાવી "RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ"

ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલિટેક્નિક કોલેજના મિકેનિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ બનાવી છે. ડિપ્લોમા મિકેનિકલ વિભાગના સેમેસ્ટર 6 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી અભિરાજ ચુડાસમાએ જણાવ્યું કે, RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમનો અમારો પ્રોજેક્ટ ખૂબ ઓછા બજેટનો છે. આ સિસ્ટમ મહત્વની છે અને ઘરના દરવાજાને ઓપન અને લોક કરવા માટે કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરી "RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ" (ETV Bharat Gujarat)

ફક્ત કાર્ડથી જ ખૂલશે દરવાજો : સર ભાવસિંહજી પોલિટેક્નિક કોલેજના અધ્યાપક જે. આર. વાઘેલાએ જણાવ્યું કે, RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમમાં અમે સોલ્યુશન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ સિસ્ટમથી જેના પાસે કાર્ડ છે તે સિવાય કોઈપણ વ્યક્તિ દરવાજો નહીં ખોલી શકે. કોઈ મૂલ્યવાન વસ્તુનો વોલ્ટ કે બેંક અને મ્યુઝિયમ જેવી સંવેદનશીલ જગ્યા પર આ પ્રોજેક્ટનો ઉપયોગ થઈ શકે. આ પ્રોજેક્ટ મિકેનિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા સેમેસ્ટર 6 ના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો છે.

"RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ" (ETV Bharat Gujarat)

નજીવી કિંમતમાં બનાવી સુરક્ષિત સિસ્ટમ : વિદ્યાર્થીઓએ ઘરની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ સિસ્ટમ બનાવી છે. એક કાર્ડ દ્વારા આ લોક ખુલે છે અને બંધ થાય છે. એટલે કે જેની પાસે કાર્ડ છે તે જ દરવાજો ખોલી અને બંધ કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરેલ આ પ્રોજેક્ટની કિંમત ખૂબ ઓછી છે. હાલમાં વિદ્યાર્થીઓ માત્ર 1,000 રૂપિયામાં આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો છે. એટલે કે RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ વસાવવી હવે મોંઘી નહીં પડે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

RFID CARD DOOR LOCK SYSTEM
BHAVNAGAR STUDENT
SIR BHAVSINHJI POLYTECHNIC COLLEGE
RFID કાર્ડ ડોર લોક સિસ્ટમ
BHAVNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.