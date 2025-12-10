ETV Bharat / state

ભાવનગરના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યું "સ્માર્ટ હેલ્મેટ", જે પહેર્યા વગર બાઇક જ ચાલુ નહીં થાય

ભાવનગરના વિદ્યાર્થીઓએ એક એવું હેલ્મેટ બનાવ્યું છે, જે પહેર્યા વગર બાઈક ચાલે જ નહીં. ચાલો જાણીએ...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 1:07 PM IST

ભાવનગર : અકસ્માતથી બચવા અને સુરક્ષિત ડ્રાઇવિંગ માટે બાઈક ચાલકોને હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા પણ જાગૃતિ લાવવાના પ્રયાસ થાય છે અને કાયદાકીય રીતે હેલ્મેટ ન પહેરનાર સામે દંડનીય કાર્યવાહી પણ થાય છે. છતાં હજુ ઘણા લોકો હેલ્મેટ પહેરતા. આવા જ લોકો માટે ભાવનગરના વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ અંતર્ગત એક પ્રોજેક્ટ તરીકે "સ્માર્ટ હેલ્મેટ" બનાવ્યું છે, જે પહેર્યા વગર બાઈક ચલાવવું શક્ય નથી.

ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલીટેકનીક કોલેજના મિકેનિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થીએ ખાસ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો છે. હવે હેલ્મેટ પહેર્યા વગર બાઇક જ ચાલુ નહીં થાય, ભાવનગરના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યું "સ્માર્ટ હેલ્મેટ". અભ્યાસના અંતિમ તબક્કાના સેમેસ્ટરમાં વિદ્યાર્થી પરમાર કુલદીપે જણાવ્યું કે, આ હેલ્મેટનો વિષય અમે સેફ્ટીને ધ્યાનમાં લઈને બનાવ્યો છે. હાલ કેટલાક બાઈકમાં સ્ટેન્ડ ઉપર કરો ત્યારે જ બાઈક શરૂ થાય છે. આ કોન્સેપ્ટ પર જ અમે સ્માર્ટ હેલ્મેટનો પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે.

હેલ્મેટ પહેરો તો જ બાઈક શરૂ થશે : જે રીતે કેટલાક બાઈકમાં સ્ટેન્ડ ઉપર કરો ત્યારે જ બાઈક શરૂ થાય છે, તે જ રીતે આ હેલ્મેટ બનાવવામાં આવ્યું છે. કુલદીપ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આ હેલ્મેટ પહેરો ત્યારે જ બાઈક શરૂ થાય છે. આ હેલ્મેટમાં RDD નેનો, સુગર ક્યુબ, DC મોટર, રીસીવર, ટ્રાન્સમીટર, એન્ટેના અને ચાર્જિંગ મોડ્યુલ વગેરે જેવા સાધનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યા છે. આમ આ ખાસ પ્રકારનું હેલ્મેટ બનાવ્યું છે.

માત્ર 1200 રૂપિયામાં તૈયાર થયો પ્રોજેક્ટ : મોટાભાગના લોકો રોડ પર હેલ્મેટ પહેર્યા વગર બાઈક ચલાવતા જોવા મળે છે. જેના પગલે અકસ્માત સમયે માથાના ભાગે ઇજા થવાની શક્યતા વધી જાય છે. આ સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓએ બનાવેલ હેલ્મેટ જો બાઈક વેચતી કંપની દ્વારા જ અમલમાં લાવવામાં આવે અને સરકાર પણ રસ ધરાવે તો ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. કુલદીપે જણાવ્યું હતું કે, હેલ્મેટ બનાવવામાં અમારે ખર્ચ 1200 રૂપિયા જેવો થયો છે.

