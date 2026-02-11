ETV Bharat / state

ભાવનગરના વિદ્યાર્થીએ બનાવ્યું પાણીની અંદર ચાલતું ડ્રોન, ડિફેન્સમાં પણ ઉપયોગી થઈ શકે જાણો

ડ્રોન હવામાં અને પાણીમાં દોડતા જોયા છે, પણ પાણીની અંદર ચાલતું ડ્રોન તૈયાર થયું છે.

February 11, 2026

ભાવનગર : દિવસેને દિવસે ટેકનોલોજી આગળ વધી રહી છે, ત્યારે ભાવનગર જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટીવ યુનિવર્સીટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અંડર વોટર ડ્રોન બનાવ્યું છે. આમ તો ડ્રોન હવામાં અને પાણીમાં દોડતા જોયા છે, પણ પાણીની અંદર ચાલતું ડ્રોન તૈયાર થયું છે.

ભાવનગર શહેરની જ્ઞાનમંજરી યુનિવર્સિટીમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક અંડર વોટર ડ્રોન બનાવવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ડ્રોન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યું છે. જો કે આ ડ્રોનનો ઉપયોગ દેશની સુરક્ષા એટલે કે ડિફેન્સ ક્ષેત્રે પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે, ત્યારે ડ્રોન વિશે વિદ્યાર્થીઓ શું કહે છે અને કયા હેતુથી બનાવ્યુ છે. ચાલો વિગતે જાણીએ...

વિધાર્થીઓએ શા માટે બનાવ્યું ડ્રોન

ભાવનગર શહેરમાં વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા પોતાના વિદ્યાર્થીઓની કળાને ઉજાગર કરવા માટે વર્ષ દરમિયાન તેમના તૈયાર પ્રોજેક્ટને લઈને પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે ભાવનગરની જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટીવ યુનિવર્સિટીના યોજાયેલા એક્સપોમાં વિદ્યાર્થીઓએ એક ડ્રોન બનાવ્યું હતું. વિદ્યાર્થી અશ્વિને જણાવ્યું હતું કે, "અમારો પ્રોજેક્ટ અત્યારે અંડર વોટર ડ્રોનનો છે, જે અમે ઇન્ટરસ્ટ્રીઝ માટે બનાવ્યુ છે. આ ડ્રોન અન્ડરવોટર ડ્રોન છે."

કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ધ્યાનમાં લઈ ડ્રોન બનાવ્યું

એક્સપોમાં મુકાયેલા પ્રોજેક્ટનું સંચાલન કરતા વિદ્યાર્થી અશ્વિને જણાવ્યું હતું કે, "અમે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. અમે જે અંડર વોટર ડ્રોન બનાવ્યું છે તે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના જે પાઇપ હોય તેમાં કેમિકલ જતું હોય છે, તેમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો તેને સોલ્વ કરવા માટે આ ડ્રોન બનાવવામાં આવ્યું છે. પાઇપમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ડ્રોન તેને ડિટેક્ટ કરી શકે છે. ડિટેક્ટ કરવાની સાથે ડ્રોન તેને સોલ્વ પણ કરી શકે છે. આમ અમે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ધ્યાનમાં રાખીને ડ્રોન બનાવ્યું છે."

ડિફેન્સમાં પણ થઈ શકે ઉપયોગ

અંડર વોટર ડ્રોન આમ તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવ્યું છે, ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે યુક્રેન અને રશિયાના ચાલતા યુદ્ધમાં યુક્રેન દ્વારા પાણી ઉપર દોડતું ડ્રોન પણ આપણે દ્રશ્યોમાં જોયું છે, પરંતુ પાણીની અંદર ચાલતું ડ્રોન ક્યાંય હોય તેવું કોઈના સામે આવ્યું નથી, ત્યારે અંડર વોટર ડ્રોન બનાવનાર વિદ્યાર્થી અશ્વિને જણાવ્યું હતું કે આ ડ્રોન ડિફેન્સમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. અંડર વોટર ડિફેન્સ કરવું હોય તો કોઈ એનેમી આવતું હોય તો તેને ડિફેન્સ કરી શકાય છે. જેમાં કોઈ જાનહાનિ પણ થતી નથી."

