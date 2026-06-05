ભાવનગર: દબાણ હટાવ સેલની કાર્યવાહી સામે લારી ધારકો સાથે કોંગ્રેસે કર્યો મનપા કચેરીનો ઘેરાવ
ભાવનગર શહેરના ઘોઘા ગેટ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લારી-ગલ્લા ધારકો સામે મહાનગરપાલિકાની કડક કાર્યવાહી બાદ કોંગ્રેસે મોરચો ખોલ્યો.
Published : June 5, 2026 at 8:52 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં મહાનગરપાલિકાના દબાણ હટાવ સેલ દ્વારા રસ્તા પર ઊભા રહેતા લારી-ગલ્લા અને પાથરણાવાળાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવતા કોંગ્રેસ પક્ષે તેમની સાથે એકજૂથ થઈને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ગરીબો પણ દેશના નાગરિક હોવાના પગલે તેમને અધિકાર ધરાવતા હોવાની બૂમ સાથે કોંગ્રેસના નેતાઓ મહાનગરપાલિકાની કમિશનર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા.
"મારું માઈન્ડ ખરાબ થઈ ગયું છે"
લારી ધારક અસલમભાઈએ આંખોમાં આંસુ સાથે જણાવ્યું હતું કે, "હું ગરીબ માણસ છું અને છેલ્લા 60 વર્ષથી લારી ભરું છું. મારી લારી 27 તારીખના લઈ ગયા છે. ઘરે મારે બાળ-બચ્ચા છે. મારું માઈન્ડ ખરાબ થઈ ગયું છે." અન્ય એક લારીધારક ફિરોજે આક્ષેપ કર્યો હતો કે લારીઓ લઈ જાય છે ત્યારે તેના ઘા કરે છે, જેના કારણે લારીઓ તૂટી ગઈ છે અને તેનો ખર્ચો તેમના પર આવવાનો છે.
કોંગ્રેસનો ગુસ્સો
શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે કહ્યું કે, "શહેરમાં બજાર, ગંગાજળિયા તળાવ, હેવમોર ચોક જેવા સ્થળોએ અધિકારીઓ આંતકવાદી જેવું વર્તન કરી રહ્યા છે. શું લારી-ગલ્લાવાળાઓ ભારતીય નાગરિક નથી? તેમને પણ તેમના પરિવાર માટે રોજીરોટી મેળવવાનો અધિકાર છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે શહેરમાં મોટા દબાણો દૂર કરાવી શકતા નથી, પરંતુ લારી-ગલ્લાવાળા ઉપર દબાણ કર્યા કરે છે.
ડેપ્યુટી કમિશનરે શું કહ્યું?
મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર જીનેશ મહેતાએ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, "અમારી ટીમ દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. ધંધો કરવા દેવામાં આવતો નથી તેવું નથી, પરંતુ ડ્રાઈવ સમાન નિયમ પ્રમાણે થતી હોય છે. શહેરમાં ગંગાજળિયા, આતાભાઇ, રામ મંત્ર મંદિર અને ઘોઘા સર્કલ ખાતે વેન્ડર ઝોન સક્રિય છે. લારીધારકો ત્યાં જવાની ટેવ પાડે તો સફળ થઈ શકે છે."
કમિશનર ઘેરાયા
ડેપ્યુટી કમિશનરને રજૂઆત કર્યા બાદ કોંગ્રેસના નેતાઓ અને લારી ધારકો નીચે ગ્રાઉન્ડફ્લોરમાં હતા, ત્યારે અચાનક કમિશનર આવી જતા ઘેરાઈ ગયા હતા. કોંગ્રેસ અને લારી ધારકોએ કમિશનરને સીધી રજૂઆત કરી અને તેમની સમસ્યા વિગતવાર જણાવી હતી.
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