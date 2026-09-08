ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીની આગાહી, સપ્ટેમ્બરની આ તારીખ પછી વરસાદ ધબધબાટી બોલાવશે
ભાદરવા મહિના કે નવરાત્રીમાં એકાદ વખત વરસાદ આવી શકે છે, ત્યારબાદ આ વર્ષે વરસાદની કોઈ મોટી શક્યતા નથી, તેમ જ્યોતિષીનું કહેવું છે.
Published : September 8, 2026 at 7:20 PM IST
ભાવનગર: શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ અગાઉ કહ્યા મુજબ બે વરસાદ વચ્ચેનો સમયગાળો લાંબો રહેવાની વાત સાચી પડી છે. ત્યારે કિશનભાઈએ હવે સપ્ટેમ્બરની આ તારીખ બાદ વરસાદની શક્યતા દર્શાવી છે. આ સાથે વરસાદ કેવો રહેશે અને ભાદરવા કે નવરાત્રીમાં શક્યતાઓ વિશે પણ તેમણે જણાવ્યું છે.
ચોમાસાનો પ્રારંભ થયા બાદ ગુજરાતમાં પ્રથમ રાઉન્ડ પછી બીજા રાઉન્ડનો વરસાદ વરસ્યો નથી. ખેડૂતોના પાક તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે અને તેઓ વરસાદની રાહમાં છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહીઓ થાય છે, ત્યારે ઇટીવી ભારતે ચોમાસા પહેલા જ્યોતિષી પાસેથી વરસાદને લઈને ગ્રહોની સ્થિતિ જાણી હતી. હાલમાં ફરી જ્યોતિષી પાસેથી ગ્રહોની સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. શું આગામી દિવસોમાં વરસાદ આવી શકે છે અને આવે તો કયા સમયગાળામાં આવી શકે છે જાણીએ શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષી પાસેથી.
અગાઉ જ્યોતિષીએ કરી હતી આ આગાહી
ભાવનગર શહેરના શ્રીધર પંચાંગવાળા જ્યોતિષી કિશનભાઈ જોષીએ અગાઉ પણ ઇટીવી ભારતને ચોમાસા પહેલા આગાહી કરી હતી કે, આ વર્ષના ચોમાસામાં બે વરસાદ વચ્ચેનો સમયગાળો લાંબો રહેવાનો છે. ચોમાસાના પ્રથમ રાઉન્ડની શરૂઆત બાદ બીજો રાઉન્ડ હજુ સુધી આવ્યો નથી. ખેડૂતો ચિંતામાં છે. ત્યારે હવે ક્યારે વરસાદ થઈ શકે છે અને વરસાદ કેમ ખેંચાયો છે, તેનું કારણ જાણવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમણે ફરી જણાવ્યું છે કે, આગામી કયા દિવસોમાં વરસાદ વરસી શકે છે.
વરસાદ ખેંચાવાનું કારણ સૂર્યનું સિંહ રાશિમાં હોવું
વરસાદ નહીં વરસવાને લઈને શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે વરસાદ સારો છે, પરંતુ મેં અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે એક વરસાદ બાદ બીજા વરસાદ વચ્ચે સમયગાળો લાંબો રહેશે. લગભગ પાછલા એક મહિનામાં ભારત કે ગુજરાતમાં વરસાદ વરસ્યો નથી, તેનું મુખ્ય કારણ એવું છે કે સૂર્ય સિંહ રાશિમાં છે. 15 ઓગસ્ટથી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી સિંહ રાશિમાં સૂર્ય ભ્રમણ કરે છે. સિંહ રાશિ સૂર્યની પોતાની રાશિ છે, એટલે શ્રેષ્ઠ ફળ આપે છે, પણ સૂર્ય ગરમ છે અને સિંહ રાશિ પણ ગરમ છે, એટલે આ ગાળામાં વરસાદ વરસ્યો નથી."
આગામી ભાદરવા કે નવરાત્રીમાં વરસાદની શક્યતા
શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આગામી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૂર્ય કન્યા રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. બુધ પણ 7 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. 17 સપ્ટેમ્બરથી સૂર્ય પણ કન્યા રાશિમાં ભ્રમણ કરશે, એટલે વરસાદ આવશે, પણ તમે વિચારો છો તેવો વરસાદ નહીં આવે. મધ્યમ વરસાદ હશે. ભાદરવા મહિના કે નવરાત્રીમાં એકાદ વખત વરસાદ આવી શકે છે, પછી વરસાદની શક્યતા નથી."
ડિસ્ક્લેમર - ઉપરોક્ત માહિતી જ્યોતિષી કિશનભાઈ જોષી દ્વારા આપવામાં આવી છે.
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