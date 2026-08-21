ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડથી ગુજરાતમાં રાજકીય ભડકો, ગૃહમંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે વિપક્ષ રસ્તા પર, બુટલેગરોને ફાંસી આપવાની માંગ
ગાંધીનગર, જામનગર, અરવલ્લી અને મહેસાણામાં કોંગ્રેસના ધારદાર પ્રદર્શનો, મહેસાણામાં વિરોધ કરી રહેલા નેતાઓની અટકાયત, દારૂબંધીના પોકળ દાવા સામે જનઆક્રોશ.
Published : August 21, 2026 at 7:03 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં કહેવાતી દારૂબંધી વચ્ચે ભાવનગર જિલ્લામાં સર્જાયેલા ગોઝારા લઠ્ઠાકાંડે સમગ્ર રાજ્યમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. ઝેરી અને રસાયણયુક્ત દારૂ પીવાના કારણે 8 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે અનેક લોકો હજુ પણ હોસ્પિટલમાં જિંદગી અને મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે.
આ માનવસર્જિત આપત્તિને પગલે રાજ્યભરમાં ભારે જનઆક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ રાજ્ય સરકાર અને ગૃહ વિભાગ સામે મોરચો માંડ્યો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ઠેર-ઠેર દેખાવો, ધરણાં અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના તાત્કાલિક રાજીનામાની માંગણી બુલંદ બની છે.
ગાંધીનગર: સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે કોંગ્રેસના ધરણાં, બુટલેગરોને ફાંસી આપવાની માંગ
પાટનગર ગાંધીનગરના સેક્ટર 6 સ્થિત સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે ગાંધીનગર જિલ્લા અને શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. ગાંધીનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અરવિંદસિંહ સોલંકી અને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિ પટેલની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો એકઠા થયા હતા.
કાર્યકરોએ "શરમ કરો... શરમ કરો... હર્ષ સંઘવી શરમ કરો..." જેવા સૂત્રોચ્ચાર કરીને વાતાવરણ ગજવી મૂક્યું હતું. નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિ પર દારૂબંધી માત્ર કાગળ પર રહી ગઈ છે.
શહેર પ્રમુખ શક્તિ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરમાં કેમિકલયુક્ત ઝેરી દારૂ પીવાથી લોકોના મોત થયા છે તે સાબિત કરે છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે. ગૃહમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવતા 'સબ સલામત'ના દાવા પોકળ સાબિત થયા છે. કોંગ્રેસે માંગ કરી છે કે આવા ઝેરી દારૂનો વેપાર કરતા બુટલેગરોને તાત્કાલિક પકડીને ફાંસીના માચડે ચડાવવામાં આવે.
આમ આદમી પાર્ટી આકરા પાણીએ: ગૃહમંત્રી સામે FIR નોંધવાની માંગ
ભાવનગરની ઘટનાને લઈને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પણ આક્રમક મૂડમાં આવી ગઈ છે. આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી રાજુભાઈ બોરખતરીયાએ રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ તંત્ર સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.
તેમણે માંગ કરી છે કે દારૂબંધીનો કાયદો ચુસ્તપણે લાગુ કરવામાં નિષ્ફળ રહેલા ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સામે કાયદેસરની FIR દાખલ થવી જોઈએ અને તેમની ધરપકડ થવી જોઈએ.
રાજુભાઈ બોરખતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ બોટાદમાં પણ આ જ રીતે લઠ્ઠાકાંડ સર્જાયો હતો અને નિર્દોષ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. વારંવાર આવી ઘટનાઓ બનવા છતાં સરકાર કોઈ નક્કર બોધપાઠ લેતી નથી. રાજ્યમાં દેશી, વિદેશી અને હવે જીવલેણ લઠ્ઠો ખુલ્લેઆમ મળી રહ્યો છે, જેનાથી સામાન્ય પરિવારો બરબાદ થઈ રહ્યા છે. જો સરકાર પ્રજાનું રક્ષણ ન કરી શકતી હોય તો ગૃહમંત્રીએ પદ પર રહેવાનો કોઈ નૈતિક અધિકાર નથી.
અરવલ્લી: મોડાસામાં કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રતિક ધરણાં અને સૂત્રોચ્ચાર
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડના વિરોધના પડઘા ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ જોવા મળ્યા હતા. અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મોડાસા શહેરના મહાલક્ષ્મી ટાઉનહોલ અને મોડાસા ચાર રસ્તા ખાતે જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું.
જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ કમલેન્દ્રસિંહ સહિતના આગેવાનો અને કાર્યકરો હાથમાં પ્લેકાર્ડ્સ અને બેનરો સાથે ધરણાં પર બેઠા હતા. કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કાયદો માત્ર સામાન્ય જનતાને હેરાન કરવા પૂરતો રહ્યો છે, જ્યારે બુટલેગરો બેફામ બનીને ગેરકાયદે ધંધો ચલાવી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસના આગેવાનોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, દારૂબંધી માત્ર નિયમોમાં નહીં પરંતુ જમીની સ્તરે ચુસ્ત રીતે અમલમાં આવવી જોઈએ. નિર્દોષ નાગરિકોના જીવ સાથે રમત રમતા દારૂના નેટવર્કને તાત્કાલિક નેસ્તનાબૂદ કરવામાં આવે અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે.
જામનગર: પ્રતિકાત્મક દારૂની કોથળીઓ સાથે લાલ બંગલા સર્કલ ખાતે વિરોધ
જામનગર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા લાલ બંગલા સર્કલ ખાતે અનોખી રીતે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. પૂર્વ સાંસદ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય વિક્રમ માડમ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને કોંગી નગરસેવકો સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો વિરોધમાં જોડાયા હતા.
કાર્યકરોએ દેશી દારૂની પ્રતિકાત્મક પાણીની કોથળીઓ દર્શાવીને સરકાર સામે જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જામનગર શહેર અને જિલ્લા સહિત સમગ્ર રાજ્યના દરેક ખૂણે દેશી-વિદેશી દારૂ સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે.
વિક્રમ માડમે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં દારૂબંધીના નામે મોટા પાયે હપ્તાખોરી અને ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે. પોલીસ અને અસામાજિક તત્વોની મિલીભગતને કારણે બુટલેગરો બેખોફ બન્યા છે. જો સરકાર ખરેખર પ્રજા પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય તો ગૃહમંત્રીએ નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી રાજીનામું આપવું જોઈએ, અન્યથા કોંગ્રેસ આગામી દિવસોમાં રાજ્યવ્યાપી આંદોલન કરશે.
મહેસાણા: ટાઉનહોલ ખાતે ધરણાં, પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસ નેતાઓની અટકાયત
મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મહેસાણા શહેરના ટાઉનહોલ ખાતે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા નજીક ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસી નેતાઓ અને કાર્યકરોએ "પોલીસ હપ્તા ખાઈને લહેર કરે, પછી ભલેને લોકો લઠ્ઠા પીને મરે" જેવા આકરા બેનરો દર્શાવી સરકારની ઝાટકણી કાઢી હતી.
વિપક્ષી નેતા અમિત પટેલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં દારૂ, ગાંજો, ચરસ અને ડ્રગ્સ જેવા નશાકારક પદાર્થો કોઈપણ રોકટોક વગર વેચાઈ રહ્યા છે. બુટલેગરોને જાણે સરકારનું ખુલ્લું સમર્થન મળ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભાવનગરના લઠ્ઠાકાંડમાં અનેક પરિવારોના મોભી છીનવાઈ ગયા છે. ડબલ એન્જિન સરકાર દારૂબંધીના અમલમાં સંપૂર્ણ રીતે નિષ્ફળ નીવડી છે.
ધરણાં દરમિયાન મહેસાણા પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. મંજૂરી વિના ધરણાં કરવાના આરોપ હેઠળ પોલીસે પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરતજી ઠાકોર અને વિપક્ષી નેતા અમિત પટેલ સહિતના આગેવાનોની ટીંગાટોળી કરીને અટકાયત કરી હતી. આ કાર્યવાહીથી ટાઉનહોલ વિસ્તારમાં ભારે તંગદિલી સર્જાઈ હતી. કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે સરકાર બુટલેગરોને પકડવાના બદલે પ્રજાનો અવાજ ઉઠાવતા વિપક્ષને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
દારૂબંધીના અમલીકરણ સામે ગંભીર સવાલો
ભાવનગરની આ દુર્ઘટનાએ ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાસ્તવિકતા પર ફરી એકવાર મોટો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઊભો કર્યો છે. વિપક્ષી પક્ષોના આક્રમક તેવર અને રાજ્યભરમાં ફેલાયેલા જનઆક્રોશ વચ્ચે હવે જોવાનું એ રહેશે કે રાજ્ય સરકાર બુટલેગિંગના નેટવર્ક સામે કેવા કડક પગલાં ભરે છે અને પીડિત પરિવારોને ન્યાય અપાવવા શું કાર્યવાહી કરે છે.
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