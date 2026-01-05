શિયાળામાં શક્તિવર્ધક પાક એટલે અડદિયો, જાણો બનાવવવાની રીત અને શું જોઈએ તેના માટે સામગ્રી
ઉત્તર ગુજરાતમાં જેને વસાણા કહેવામાં આવે છે તેવો અડદીયો શિયાળામાં શક્તિવર્ધક માનવામા છે. ચાલો કેવી રીતે બનાવાઈ છે અડદીયા અને શું જોઈએ સામગ્રી તેના વિશે.
Published : January 5, 2026 at 7:26 AM IST
ભાવનગર: શિયાળામાં હોટ એટલે અડદીયા આરોગવામાં આવતા હોય છે. ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી અડદિયા બનાવવામાં આવે છે. અડદીયા બનાવાની રીત અને તેના ફાયદા ઘણા છે. કડકડતી ઠંડીમાં શરીરને ગરમાવો મળી રહે માટે આપણા પૂર્વજો ઘણી દેશી ખાદ્ય ચિઝો બનાવતા હતા.
વર્ષોથીં ચાલી આવતી શિયાળામાં ગરમાવો આપતા અડદીયા બનાવવાની પ્રથા આજે પણ યથાવત છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં જેને વસાણા કહેવામાં આવે છે તેવો અડદીયો શિયાળામાં શક્તિવર્ધક છે. ચાલો અડદીયો બનાવાય છે કઇ રીતે. શુ હોઈ છે તેમાં સામગ્રી.
ભાવનગરમાં અડદીયાને ઉત્તર ગુજરાતમાં વસાણા કહેવાય
શિયાળાની ઠંડીમાં શરીરને ગરમાવો આપવા માટે મનુષ્ય દ્વારા ગરમ ચીજોને સેવન કરવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે વર્ષોથી ચાલી આવતી રૂઢિગત પરંપરા અડદિયા ખાવાની પરંપરા આજે પણ યથાવત રહેવા પામી છે.
ભાવનગરના મીઠાઈ અને ફરસાણના વેપારી નિલેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અડદિયા વર્ષોથી આપણી પેઢીમાં બને છે, અને તેનું મહત્વ ખાસ તો શિયાળામાં આપણે અડદિયો કહીએ છીએ. બાકી ઉત્તર ગુજરાતમાં વસાણા કહેવામાં આવે છે. વસાણામાં ગુંદર પાક છે બદામ પાક છે ઘણી વેરાઈટી બનતી હોય છે. ભાવનગરમાં આપણા અડદિયાનું ચલણ ખૂબ સારું છે.
અડદિયામાં હોઈ છે મહત્વનું બત્રીસુ
અડદીયો બનાવવા માટે વિવિધ પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે ત્યારે નિલેશભાઈ છાંટબારે જણાવ્યું હતું કે વસાણા જેને કહેવાય તેને બત્રીસુ કહે છે જેમાં સૂંઠ, કંઠોડાનો પાવડર, તજ, લવિંગ, સફેદ મુસળી, કાળી મુસળી વગેરે જેવા ઓસડીયા નાખવામાં આવતા હોય છે.
શિયાળામાં તેને ખાવાથી એક તો ઓસડિયા છે એટલે નુકસાનકારક છે નહીં અને તેના ફાયદા ઘણા છે. શિયાળામાં શરીરમાં ગરમાવો મળે છે શુદ્ધ ઘીને બધું ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે એટલે શક્તિ મળી રહે.
અડદિયાની રેસિપી
અડદીયો બનાવવાની ખાસ રીત હોય છે તેને બનાવનાર વ્યક્તિ તેની રીત સારી રીતે જાણતો હોય તો સારો અડદીયો બને છે. ત્યારે નિલેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અડદિયો બનાવવામાં ખાસ તો અડદનો લોટ હોય છે શુદ્ધ ઘી હોય છે. પહેલા લોટને મોણ દેવામાં આવે છે એટલે કે ધાબો દેવામાં આવે છે પછી તેને દાણાદાર બનાવવાની પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે પછી તેને શેકવામાં આવે છે. શેકાઈ જાય પછી કાજુ બદામ વગેરે તેમાં નાખવામાં આવે છે. જો કે અડદિયા બનાવવામાં 4 થી 6 કલાક જેવો સમય જાય છે. લોકો આજે પણ અડદિયાને આરોગ્યા બાદ દુકાન શોધીને લેવા આવતા હોય છે.