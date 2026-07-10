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'એક સમયે 8 મણ કપાસ વેચતા 12 ગ્રામ સોનું આવતું પણ આજે...' ભાવનગરમાં વાવણી લાયક વરસાદ છતાં ઘટ્યું વાવેતર, ખેડૂતો શું બોલ્યા?

ગત વર્ષે આ જ સમયે જિલ્લામાં 3.55 લાખ હેક્ટર વાવણી થઈ હતી, જે સામે આ વર્ષનો ઘટાડો ચિંતાજનક છે.

ગત વર્ષે આ જ સમયે જિલ્લામાં 3.55 લાખ હેક્ટર વાવણી થઈ હતી
ગત વર્ષે આ જ સમયે જિલ્લામાં 3.55 લાખ હેક્ટર વાવણી થઈ હતી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 7:01 PM IST

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ભાવનગર : ક્યારેક 42 રૂપિયાનો એક મણ કપાસ વેચીને ખેડૂતો 300 રૂપિયામાં 12 ગ્રામ સોનું ખરીદી શકતા હતા, પણ આજે એ જ ખેડૂત ખાતર-ડીઝલના ભાવ અને અનિશ્ચિત વરસાદની બેડીમાં દટાયો છે. ભાવનગર જિલ્લામાં સારા વરસાદ બાદ ખેડૂતોએ વાવણી તો શરૂ કરી દીધી છે, પરંતુ ગત વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ આ વર્ષે વાવેતરમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. ETV ભારતે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ચાલુ ચોમાસે દરેક પાકમાં વાવેતરની શું સ્થિતિ છે અને ખેડૂતોનો રોષ કેટલો ઊંડો છે.

એક સમયે 8 મણ કપાસ વેચતાં 12 ગ્રામ સોનું આવી જતું, આજે આ સ્થિતિ
ભાવનગર નજીક સીદસર ગામના ખેડૂત લલ્લુભાઈ બેલડીયા પોતાનો વસવસો ઠાલવતાં કહે છે, “હું નાનો હતો ત્યારે 300 રૂપિયામાં 12.5 ગ્રામ સોનું મળતું હતું. ત્યારે મગફળીના મણના 42 રૂપિયા અને કપાસના મણના પણ 42 રૂપિયા હતા. મતલબ, તમે આઠ મણ કપાસ લઈ જાવ એટલે આખું 12.5 ગ્રામ સોનું આવી જતું. આજની સ્થિતિ સામે જુઓ અને સમજો.” લલ્લુભાઈ ઉમેરે છે કે એક તરફ સરકારનો માર છે તો બીજી તરફ કુદરતનો. ગયા વર્ષે અતિવૃષ્ટિ થઈ અને આ વર્ષે વરસાદ ઓછો છે. ખેડૂતો ત્યાંના ત્યાં છે અને ખેડૂત સતત ધોવાઈ રહ્યો છે.

ગત વર્ષે આ જ સમયે જિલ્લામાં 3.55 લાખ હેક્ટર વાવણી થઈ (Etv Bharat Gujarat)

ખાતર-ડીઝલના ભાવ બમણા થયા, છેલ્લા 15 વર્ષથી પાકના ભાવ સ્થિર
લલ્લુભાઈ બેલડીયાએ જણાવ્યું કે ખાતરના ભાવ 1,300 રૂપિયાથી સીધા 2,200 રૂપિયા થઈ ગયા છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ સહિતની તમામ જરૂરિયાતોના ભાવ બમણાથી ચાર ગણા સુધી વધી ગયા છે, જ્યારે છેલ્લાં 15 વર્ષમાં કપાસ, મગફળી, બાજરો કે ઘઉંના ભાવમાં કોઈ નોંધપાત્ર વધારો થયો નથી. “ખેડૂત જે ઉત્પાદન કરે છે તેના ભાવ ત્યાંના ત્યાં જ છે,” એમ તેમણે કડવાશ સાથે કહ્યું.

હેક્ટર દીધ વાવણી
હેક્ટર દીધ વાવણી (Photo Credit - AI Generate)

જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે 2.66 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર, ગત વર્ષ કરતાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી અધિકારી રિઝવાન ઘાંચીએ વાવેતરના આંકડા આપતાં જણાવ્યું કે, જિલ્લાના સૌથી મહત્ત્વના બે પાક કપાસ અને મગફળી છે. ચાલુ વર્ષે વરસાદ થોડો મોડો થયો છે. જેની પાસે પિયતની વ્યવસ્થા હતી તેમણે અગાઉ વાવેતર કર્યું હતું અને છેલ્લા અઠવાડિયાના વરસાદને પગલે હવે વાવણી પૂરજોશમાં છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 2.66 લાખ હેક્ટરમાં વાવણી થઈ ચૂકી છે, જેમાં 86,000 હેક્ટરમાં મગફળી અને 1.60 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર સામેલ છે. જ્યારે ગત વર્ષે આ જ સમયે 3,55,546 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું હતું. આમ, ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે લગભગ 95,000 હેક્ટર જેટલું ઓછું વાવેતર નોંધાયું છે.

ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ઘટ્યું વાવેતર
ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ઘટ્યું વાવેતર (Photo Credit - AI Generate)

ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોમાં હજુ સિંચાઈ પર જ વાવણીનો આધાર
જિલ્લાના જે તાલુકામાં સારો વરસાદ થયો છે ત્યાં મોટાભાગે વાવણી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, પરંતુ ઓછા વરસાદવાળા પંથકમાં હજુ પિયતના પાણી પર આધાર રાખીને વાવણી કરવાનો સમય બાકી છે. ઘણા વિસ્તારમાં વરસાદ થયો જ નથી, જેથી ખેડૂતો ચિંતિત છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ પછી વાવણીનો ધમધમાટ: પ્રથમ સપ્તાહમાં 1.14 લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર
  2. અમરેલીના ખારાપાટ વિસ્તારમાં વરસાદી કહેર, અનેક ગામોમાં ખેતરો ધોવાયા, વાવેતર કરેલો પાક જળમૂળમાંથી સાફ

TAGGED:

COTTON SOWING
FARMER DISTRESS
BHAVNAGAR RAINFALL
GROUNDNUT ACREAGE
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