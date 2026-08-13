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ભાવનગર: માતાના અવસાનના ત્રણ મહિના બાદ પણ મરણના દાખલા માટે રઝળપાટ કરી રહ્યો છે પુત્ર, હોસ્પિટલે કહ્યું - સિસ્ટમમાં ખામી છે

સરકારના ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દાવા પણ વાસ્તવિકતા અલગ

સરકારના ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દાવા પણ વાસ્તવિકતા અલગ
સરકારના ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દાવા પણ વાસ્તવિકતા અલગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 10:27 PM IST

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ભાવનગર: એક તરફ સરકાર દ્વારા ડિજિટલ ઈન્ડિયાનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે અને વિવિધ સરકારી દસ્તાવેજો કોઈ ધક્કા વિના સીધી ફોન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ જશે તેવી વાતો કરવામાં આવે છે જ્યારે બીજી બાજુ જમીની સ્તરની હકીકત કંઈક અલગ જ ચિત્ર રજૂ કરે છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં અનેક વખત જન્મના દાખલાને લઈને સમસ્યાઓને દેકારો સામે આવ્યા છે. ત્યારે મરણના દાખલામાં એક અરજદાર 2 મહિનાથી રઝળપાટ કરી રહ્યા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અરજદારને સિસ્ટમમાં ખરાબીનું કારણ ધરી દેવાયું છે અને તે છેલ્લા બે મહિનાથી હાલાકીનો ભોગ બની રહ્યા છે.

મોટાભાગે મરણનો દાખલો હોસ્પિટલ અથવા પાલિકા/મહાનગરપાલિકા તરફથી આસાનીથી પ્રાપ્ત થઈ જતા હોય છે પરંતુ ભાવનગરના એક મધ્યમ વર્ગના અલ્પેશભાઈને છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી તેમના માતાના અવસાન બાદ પણ હજુ સુધી મરણનો દાખલો મળ્યો નથી. સમગ્ર ઘટનાને ઇટીવીએ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને અધિકારી સુધી વાત પહોંચાડી હતી. ત્યારે અધિકારીએ ભોગ બનનારને લેખિતમાં અરજી કરવા જણાવ્યું હતું. શું છે ઘટના ચાલો જાણીએ

સરકારના ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દાવા પણ વાસ્તવિકતા અલગ (ETV Bharat Gujarat)

માતાનું અવસાન અને હોસ્પિટલમાં ધક્કા

ભાવનગર શહેરના આનંદનગર વિસ્તારમાં મધ્યમ વર્ગના ફ્રીઝ, ટીવી, એર કુલર વગેરે રીપેરીંગ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા અલ્પેશભાઈ ગુંદીગરા છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી પોતાના માતાના અવસાન બાદ મરણના દાખલા માટે ધક્કાઓ ખાઈ રહ્યા છે. અલ્પેશભાઈ સાથે ETV ગુજરાતીએ વાત કરી ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, 24/5/2026 ના રોજ મારા માતા HCGમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. હું ત્રણ મહિનાથી ધક્કા ખાવ છું, એચસીજીમાં 15 થી 20 વખત જઈ આવ્યો છું ત્યાં એક ભાઈને રૂબરૂ મળવા છતાં કશું થયું નથી, પછી ફ્રેન્ડ સર્કલ મારફત મેં કહ્યું મને તમારા મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરાવો જેથી મને ત્યાં મેડમ સાથે વાત કરવામાં આવી. ત્યારે મેડમના કહેવાથી એ ભાઈ ગઈકાલે આવી અહીંયા મહાનગરપાલિકામાં કોઈને મળ્યા હશે અને મને 50 રૂપિયાની પાવતી મોકલી છે અને મને કહે છે કે તમારું કામ થઈ ગયું છે એટલે હું અહીંયા પાછો આવ્યો છું.

સરકારના ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દાવા પણ વાસ્તવિકતા અલગ
સરકારના ડિજિટલ ઈન્ડિયાના દાવા પણ વાસ્તવિકતા અલગ (ETV Bharat Gujarat)

પેન્શન ચાલુ રહેવાથી સમસ્યાઓ શું થશે

અલ્પેશભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મારા પિતા રેલ્વેમાં હતા એટલે મમ્મીને પેન્શન આવે છે. બે મહિનાથી પેન્શન જમા થઈ રહ્યું છે. મારી ઉપર ઇન્કવાયરી આવે છે કે મરણનો દાખલો આપી જાવ. અહીં BMC વાળાએ મને પીસીમાં બતાવીને કહ્યું અહીંયા જુઓ કશું આવ્યું નથી. મેડમને ફોર્સલી કહ્યું તો તેને મને કહે છે કે સિસ્ટમમાં કોઈ વાંધો આવ્યો છે, મને લેખિતમાં પત્ર પણ આપી દીધો છે. હવે હું એને ફોન કરું છું તો ફોન ઉપાડતા નથી અને પેલા ભાઈ તો મને જે નંબર આપ્યો એ પણ ખોટો આપ્યો છે લાગતો જ નથી.

'મરણનો દાખલો આસાનીથી મળે પણ આ પહેલો કેસ'

સમગ્ર ઘટનાને લઈને ઇટીવી ભારતની ટીમ અરજદાર સાથે આરોગ્ય અધિકારી આર કે સિન્હા પાસે પહોંચી હતી ત્યારે અધિકારીએ અરજદાર અલ્પેશભાઈને કહ્યું, 'તમે લેખિતમાં આપો. હું હોસ્પિટલની પાસે કારણ પૂછીશ.' જો કે અલ્પેશભાઈને આપવામાં આવેલા લેટરની પણ વાત અધિકારીને કરાઈ હતી. ત્યારે અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, નોર્મલ કેસમાં મરણમાં આવું જોવા મળતું નથી. આ પહેલો કિસ્સો છે કે બે મહિનાથી અરજી દેખાતી નથી. છતાં અમે તપાસ કરશું અને એચસીજીમાં પણ પૂછશું.અમે તાત્કાલિક દાખલો મળી રહે તેવું કરીશું તેઓ કાલે કે પરમ દિવસે દાખલો મેળવી શકશે.

નિયમ શું કહે છે?

આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી આર કે સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ ડેથ થાય એટલે એક બે દિવસમાં કોર્પોરેશનમાં મોકલવાનું હોય અને તેને સાત દિવસ મળે છે એક મહિના બાદ જો મોકલે તો હોસ્પિટલને સોગંદનામું કરવાનું હોય છે. જો કે એક મહિના સુધી કોઈપણને બીજી કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી નથી.

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