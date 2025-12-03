ETV Bharat / state

ભાવનગરમાંથી ગેસ સિલિન્ડરનો ગોરખધંધો ઝડપાયો, SOG પોલીસે બે પરપ્રાંતીય શખ્સ સામે કરી કાર્યવાહી

ભાવનગરમાં ગેસ સિલિન્ડરમાંથી થતી ચોરી સામે આવી છે. પોલીસે આ મામલે ઉત્તરપ્રદેશના બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 1:18 PM IST

ભાવનગર: રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં ગેસની પાઇપલાઇન આવી ગઈ છે, પરિણામે રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરની જરૂરિયાત ખૂબ ઓછી થતી જાય છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે હજુ પણ કેટલાંક લેભાગુઓ સિલિન્ડરના કાળા બજાર કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ભાવનગરની એસઓજી પોલીસને મળેલી બાતમીને પગલે ગેસ સિલિન્ડરની કાળાબજાર કરતા બે પરપ્રાંતીય શખ્સોને ગેસ સિલિન્ડર સાથે ઝડપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ગેસ સિલિન્ડરની ગોલમાલ

ભાવનગર પોલીસ જ્યારે પેટ્રોલિંગ હતી તે દરમિયાન શહેરના કુંભારવાડા વિસ્તારમાં મળેલી બાતમીના પગલે કૈલાશવાડી દુર્ગામાના મંદિર પાસે એક ડેલામાં રેડ કરી હતી. ત્યાંથી પોલીસને સિલિન્ડરમાંથી બીજા સિલિન્ડરમાં ગેસ ચોરી કરતા હોવાની અને અહીંથી ઇન્ડેન, એચપી અને આધાર પુરાવા વગરના કોઈ નામ વગરના સિલિન્ડર્સ મળી આવ્યા હતા. જેના પગલે પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પોલીસે પરપ્રાંતીય શખ્સ ભોલાભાઈ સહાની 54 વર્ષીયના રહેણાકી સ્થળ ઉપર રેડ કરતા ઇન્ડિયન, એચપી અને વિવિધ કંપની 28 જેટલા બેનામી ગેસ સિલિન્ડર મળી આવ્યા હતા. SOG પોલીસે આવશ્યક ચીજોનો સંગ્રહ કરવાના પગલે તમામ મુદ્દામાલ જપ્ત કરી પરપ્રાંતીય શખ્સ સહિત અન્ય એક વિરુદ્ધ બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધાવ્યો છે.

પરપ્રાંતીય શખ્સોઓ શરૂ કર્યો ગેસ સિલિન્ડરનો ગોરખધંધો

SOG પોલીસે કુંભારવાડામાં કરેલી રેડ દરમિયાન 28 ગેસ સિલિન્ડર 36,000ની કિંમતના, ભૂંગળી, વજન કાંટો મળીને કુલ 37,100નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે. એસ.જી પોલીસ દ્વારા આવશ્યક ચીજોનો સંગ્રહ કરવાના પગલે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાશી ભોલા આધારે સહાની અને કિશન મોહન શંકર પુજારી સાહની વિરુદ્ધ ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

GAS CYLINDER REFILLING SCAM
BHAVNAGAR SOG POLICE
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR SOG POLICE CAUGHT SCAM
GAS CYLINDER SCAM

