ખેતી પાકની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર, તળાજાના પાદરગઢ ગામથી એક શખ્સ ઝડપાયો

ભાવનગર જિલ્લામાં ખેતીના પાકની આડમાં થતું ગાંજાનું વાવેતર સતત ઝડપાઈ રહ્યું છે. આવો જ એક કિસ્સો તળાજાના પાદરગઢ ગામથી સામે આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 10:15 AM IST

1 Min Read
ભાવનગર : ડ્રગ્સ અને ગાંજો વગેરે જેવા નશાકારક પદાર્થનો વેચાણ, ઉપયોગ અને હેરાફેરી ડામવા ભાવનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ચાપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેતીની આડમાં થતા નશાકારક પદાર્થ ગાંજાના વાવેતરને લઈને ભાવનગર પોલીસ દ્વારા એક શખ્સને ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધો છે. દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ખેતીના પાકની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર

ભાવનગર જિલ્લામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં SOG ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન SOG ટીમને મળેલી બાતમીને પગલે તળાજા પંથકમાં આવેલા પાદરગઢ ગામના કુંડળી ખોદીયા રોડ ઉપર પછેડીયા ધારવાડી વિસ્તારમાં વાડીમાં થયેલા ગાંજાના વાવેતરને પગલે રેડ કરવામાં આવી હતી. બાતમીવાળી જગ્યા પરથી SOG પોલીસને લીલો ગાંજો ઝડપી લેવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે.

ગાંજાના જથ્થા સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો

ભાવનગર SOG પોલીસ ટીમે તળાજાના પાદરગઢ ગામે પછેડિયા ધારવાડી વિસ્તારમાં રેડ કરી હતી. રામભાઈ વીરાભાઈ ભમ્મર 30 વર્ષીય શખ્સની વાડીમાં તપાસ કરતા પોલીસને લીલો ગાંજો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે 28 છોડ લીલા ગાંજાના ઝડપી લીધા હતા. જેનું વજન 11.410 કિલોગ્રામ થવા જાય છે અને લીલા ગાંજાની કિંમત 5,70,500 પોલીસ દ્વારા આંકવામાં આવી છે. જોકે, SOG પોલીસે રામભાઈ વીરાભાઈ ભમ્મરને ઝડપીને દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

TAGGED:

BHAVNAGAR SOG POLICE
CULTIVATING MARIJUANA
ખેતી પાકની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર
INTOXICANTS DRUGS MARIJUANA
BHAVNAGAR CRIME

સંપાદકની પસંદ

