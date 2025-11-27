ભાવનગર: બુટલેગરોએ ધોળા દિવસે જાહેરમાં રીક્ષામાં દારૂની હેરાફેરી કરતા પકડાયા, ત્રણ સામે ગુન્હો દાખલ
પોલીસે 2592 દારૂની બોટલો સાથે બે શખ્સોને જડપીને કાર્યવાહી કરી છે.
Published : November 27, 2025 at 5:27 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં બુટલેગરો બેફામ હોય તેમ જાહેરમાં રીક્ષામાં ખોખામાં દારૂ ભરીને હેરાફેરી કરતા પોલીસના હાથ લાગ્યા છે. પોલીસે 2592 દારૂની બોટલો સાથે બે શખ્સોને જડપીને કાર્યવાહી કરી છે.
ભાવનગર શહેરમાં દારૂ ઘુસાડવા માટે બુટલેગરો પૂરા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ત્યારે ભાવનગરની એલસીબી પોલીસ ચાંપતી નજર રાખતી હોય છે. શહેરના ચાવડીગેટ વિસ્તારમાં આખી રીક્ષા દારૂની પેટીઓ ભરેલી ઝડપી લેવામાં આવી છે. એલસીબી પોલીસે બે શખ્સોને પણ ઝડપી લીધા છે.
પેટ્રોલીંગમાં મળી પોલીસને બાતમી
ભાવનગરની એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી આ દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે, એક લોડિંગ રીક્ષા GJ4W0317 માં દારૂ ભરેલો છે. બાતમીને પગલે આ રીક્ષા ચાવડીગેટ જાહગીર મિલ પાસે ઉભી છે. આથી એલસીબી પોલીસે સ્થળ ઉપર જઈ બાતમીવાળી રીક્ષાને ઝડપી તપાસ કરતા દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. રીક્ષા સાથે પોલીસે બે શખ્સોને પણ ઝડપી લીધા છે.
કોણ ઝડપાયું?
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ચાવડીગેટ જાહગીર મીલ પાસે ઊભેલી રીક્ષાને તપાસ કરતા તેમાં પુઠાના ખોખામાં રાખેલી દારૂની બોટલ કૂલ 2592 જેટલી મળી આવી હતી. કુલ 5,83,200 ના દારૂના જથ્થાને એલસીબી પોલીસે કબ્જે કર્યો હતો. રીક્ષાની સાથે રાજ સંજયભાઈ ચૌહાણ (રહેવાસી કરચલીયા પરાવાળો) અને અનિલ દિનેશભાઈ (રહેવાસી કરચલીયા પરાવાળો) ઝડપાઈ ગયા હતા. પૂછતાછમાં વધુ એક શખ્સ ઇમરાન ઉર્ફે બોબડો હારુનભાઈ કાલવા સામેલ હોવાનું ખુલવા પામ્યું હતું.
કુલ મુદામાલ અને ગુન્હો દાખલ
એલસીબી પોલીસે રાજ સંજયભાઈ ચૌહાણ અને અનિલ દિનેશભાઈ ટેભાણીને ઝડપી લીધા બાદ વધુ એક શખ્સ ઇમરાન ઉર્ફે બોબડો હારુનભાઈ કાલવા ગુનામાં સામેલ હોય જેને ઝડપવાનો બાકી છે. એલસીબી પોલીસે નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણેય વિરુદ્ધ ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો હતો. કુલ 6,28,200 નો મુદ્દામાલમાં દારૂ, રીક્ષા, મોબાઈલ જપ્ત કરી આગળની કાર્યવાહી નિલમબાગ પોલીસને સોપી હતી.
