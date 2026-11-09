દિવાળી અને નવા વર્ષે પરિવારને બદલે ફરજ નિભાવી, ભાવનગરની સર.ટી હોસ્પિટલમાં તબીબો અને સ્ટાફ ખડે પગે
દિવાળી અને નવા વર્ષે પણ ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલમાં તબીબો અને સ્ટાફ ખડે પગે રહ્યા હતા, જરૂરિયાત કરતા વધુ તબીબો, સર્જન અને નર્સિંગ સ્ટાફ હાજર.
Published : November 9, 2026 at 8:49 PM IST
ભાવનગર: દિવાળી અને નવા વર્ષ જેવા તહેવારમાં સૌ કોઈ પોતાના પરિવાર સાથે દિવસ પસાર કરવા માંગે છે. વાત કરવી છે તેવા લોકોની કે જેઓને આપણે ભગવાન માનીએ છીએ. હા, ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલમાં દિવાળી અને નવા વર્ષ જેવા દિવસોમાં પણ ખડે પગે તબીબો અને સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહે છે. કારણ પણ જાણવા જેવું છે. ETV ભારતે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. ચાલો શું કહે છે હોસ્પિટલના તંત્ર વાહકો.
આમ તો દરેક વ્યક્તિ કોઈપણ રોજગાર કે નોકરી કરતો હોય પણ દિવાળી અને નવા વર્ષમાં પોતાના પરિવાર સાથે રજા લઈને સમય પસાર કરતો હોય છે. આ સમયમાં ETV ભારતે ખડેપગે રહેતા હોસ્પિટલના સ્ટાફ અને તબીબોને લઈને સત્તાવાહકો સાથે વાતચીત કરી હતી.
"દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલ ખાતે તજજ્ઞ, સર્જન, મેડિકલ ઓફિસર, નર્સિંગ સ્ટાફને સૂચના આપેલી ત્યારે જરૂરિયાત કરતા વધુ લોકોએ હાજરી આપી છે." - ડૉક્ટર તુષાર આદેસરા, RMO, સર ટી હોસ્પિટલ, ભાવનગર
દિવાળીના દિવસે આગના બનાવમાં આવેલા દર્દી
ભાવનગર જિલ્લો તેમજ આસપાસના જિલ્લા માટે ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલ કેન્દ્રબિંદુ છે. દિવાળી પર્વના દિવસે રાત્રિના સમયે આગ લાગવાની બનેલી ઘટનાઓ સામે આવી છે.
હોસ્પિટલના RMO ડૉક્ટર તુષાર આદેસરાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના દિવસ નિમિત્તે કુલ 320 જેટલા દર્દીઓ અકસ્માતના આવ્યા હતા. ત્યારે ફટાકડાથી દાઝ્યા હોય તેવા 24 જેટલા દર્દીઓ આવેલા હતા. તેમાં 24 ફટાકડાથી દાઝેલા દર્દીઓને પ્રાથમિક સારવાર આપીને રજા આપી દેવામાં આવી હતી.
તહેવારમાં બહાર જવાને બદલે ફરજ નિભાવી
"દિવાળી જેવા મોટા તહેવારમાં સૌને પરિવાર સાથે સમય ફાળવવો હોય અને બહાર ગામ પણ જવું હોય છે, પણ આપણી સરકારી હોસ્પિટલમાં દરેક વિભાગમાં ડોક્ટરો, નર્સિંગ સ્ટાફ ઉપસ્થિત છે. આ સાથે તાત્કાલિક સારવાર કેન્દ્રમાં પણ જરૂરિયાત કરતા વધુ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો છે, કારણ કે ખાનગી હોસ્પિટલો બંધ હોવાને કારણે સરકારી હોસ્પિટલમાં બનાવ બાદ કેસો આવતા હોય છે." - ડૉક્ટર કેરવી દેસાઈ, ઇન્ચાર્જ, સર ટી હોસ્પિટલ, ભાવનગર
દિવાળી અને નવા વર્ષ નિમિત્તે ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલમાં RMO અને સુપ્રિટેન્ડેન્ટ બંને ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ત્યારે તબીબો અને સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહે તે સ્વાભાવિક છે.
આ પણ વાંચો...