ETV Bharat / state

ભાવનગર: એટ્રોસિટીના આરોપીને આશરો આપવાના કેસમાં જેલમાં બંધ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયાના બેરેકમાંથી મળ્યું સીમકાર્ડ

મહિલા કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયાના બેરેકમાં સીમકાર્ડ મળી આવતા નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની વિરુદ્ધ વધુ એક ગુન્હો નોધાયો છે.

ભાવનગર: એટ્રોસિટીના આરોપીને આશરો આપવાના કેસમાં જેલમાં બંધ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયાના બેરેકમાંથી મળ્યું સીમકાર્ડ
ભાવનગર: એટ્રોસિટીના આરોપીને આશરો આપવાના કેસમાં જેલમાં બંધ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયાના બેરેકમાંથી મળ્યું સીમકાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 12:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લા જેલના જેલર દ્વારા મહિલા વિભાગની બેરેકમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં મહિલા કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયાના બેરેકમાં સીમકાર્ડ મળી આવતા નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની વિરુદ્ધ વધુ એક ગુન્હો નોધાયો છે.

ભાવનગર શહેરના છેવાડે આવેલા વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એટ્રોસીટીના આરોપીને મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હોવા છતાં આશરો આપવાને લઈને નોંધાઈ હતી. ફરિયાદ બાદ જેલમાં બંધ નયના નાનજી બારૈયાની સામે વધુ એક ગુન્હાને પગલે જેલ દ્વારા પણ ફરિયાદ નોંધાવામાં આવી છે. નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

જેલમાં તપાસ હાથ ધરાઈ

નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં રણજીતસિંહ તેજમલસિંહ સોલંકી જેલરે ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે 12 તારીખના સવારે 6:45 થી 8:10 ની વચ્ચે મહિલા વિભાગમાં મહિલા સિપાહીઓના સાથે રાખીને મેરેક અને આરોપીઓના સામાન્ય જડતી કરવામાં આવી હતી, જેમાં એનએલ જેડી મશીન દ્વારા ચકાસણી પણ કરવામાં આવી હતી.

નયના બારૈયાના બેરેકમાં મળ્યું સીમકાર્ડ

ફરીયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મહિલા વિભાગના બેરેકમાં તપાસ કરવામાં આવતી હતી. તપાસ દરમ્યાન મહિલા સિપાહી દ્વારા બેરેક નંબર-2 માં કાચા કામના આરોપી નયનાબેન નાનજીભાઈ બારૈયાના માલ સામાનની સાથે તપાસ થતી હોય ત્યારે મહિલા સિપાહી દ્વારા ઝીણવટભરી ભરી તપાસ કરવામાં આવતા લાલ અને સફેદ કલરનું VI કંપનીનું સીમકાર્ડ મળી આવ્યું હતું, જે જેલમાં પ્રતિબંધીત છે.

સીમકાર્ડ મળતા ફરીયાદ દાખલ થઈ

ફરીયાદ પ્રમાણે બેરેક નંબર-2 માં નયના નાનજીભાઈ બારૈયાના બેરેકમાં મળી આવેલા સીમકાર્ડનો ઉપયોગ કોણે કોણે કર્યો છે અને કેટલા આરોપીઓએ કરેલો છે તે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. આથી તેની ઘનિષ્ઠ તપાસ થવી જરૂરી છે. આમ નયના નાનજીભાઈ બારૈયા વિરુદ્ધ વધુ એક ગુનો દાખલ થયો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BHAVNAGAR
SIM CARD WAS FOUND IN BARRACKS
ALLEGEDLY SHELTERING A PERSON
CCUSED OF ATROCITIES
POLICE CONSTABLE NAYNA BARAIYA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.