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ભાવનગરના શેત્રુંજી ડેમના 59 દરવાજા ખોલાયા, પાણી છોડાતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં એલર્ટ

ડેમમાં આવેલા 59 જેટલા દરવાજાને ઉપરવાસમાં થયેલા સારા એવા વરસાદને પગલે પાણીની આવકને ધ્યાનમાં રાખી તંત્ર દ્વારા 0.45 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા હતા.

ભાવનગરના શેત્રુંજી ડેમના 59 દરવાજા ખોલાયા
ભાવનગરના શેત્રુંજી ડેમના 59 દરવાજા ખોલાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 10:50 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેર માટે જીવા દોરી સમાન શેત્રુંજી ડેમ બીજી વખત ઓવરફ્લો થવા પામ્યો છે. ઉપરવાસમાં થયેલા સારા એવા વરસાદને પગલે શેત્રુંજી ડેમમાં હજારો ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે જેને પગલે સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા ડેમના તમામ દરવાજાઓ ખોલવાની ફરજ પડી હતી. જોકે ડેમના દરવાજા ખોલવાની સાથે જ નીચાણવાળા દરેક ગામડાઓને એલર્ટ પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને હાલ તમામ ડેમના દરવાજામાંથી પાણી વહી રહ્યું છે.

શેત્રુંજી ડેમમાં આવક અને જાવક
ભાવનગર શહેરના જીવા દોરી સમાન શેત્રુંજી ડેમ સૌથી મોટો સૌરાષ્ટ્રનો બીજા નંબરનો ડેમ કહેવામાં આવે છે. ડેમમાં આવેલા 59 જેટલા દરવાજાને ઉપરવાસમાં થયેલા સારા એવા વરસાદને પગલે પાણીની આવકને ધ્યાનમાં રાખી તંત્ર દ્વારા 0.45 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા હતા. જો કે ડેમમાં 15,340 પાણીની આવક હોવાને કારણે દરવાજાઓ ખોલવામાં આવતા પાણી દરિયામાં વહેતું થયું હતું. જ્યારે ડેમની સપાટી 55.53 મીટર સુધી પહોંચી ગઈ હતી. ઉપરવાસમાં સારા એવા થયેલા વરસાદને પગલે ડેમમાં પાણીની આવક શરૂ રહી છે.

ભાવનગરના શેત્રુંજી ડેમના 59 દરવાજા ખોલાયા (ETV Bharat Gujarat)

નીચાણવાળા વિસ્તારોને નદીથી દૂર રહેવા અપીલ
ભાવનગર શેત્રુંજી ડેમમાંથી છોડવામાં આવતું પાણી નીચેના બે તાલુકા પાલીતાણા અને તળાજાના ગામડાઓને અસરકર્તા હોવાના પગલે સાવચેત કરવામાં આવતા હોય છે. જ્યાંથી શેત્રુંજી નદી પસાર થાય છે ત્યારે પાલીતાણા નાની રાજસ્થળી, લાપાળીયા, લાખાવડ, માયધાર અને મેઢા ગામ તેમજ તળાજા તાલુકાના ભેગાળી, દાતરડ, પીંગળી, ટીમાણા, સેવાળીયા, રોયલ, માખણીયા, તળાજા, ગોરખી, લીલીવાવ, તરસરા અને સરતાનપર ગામને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

24 તારીખના રોજ જિલ્લામાં વરસાદ
ભાવનગર જિલ્લાના 10 તાલુકા પૈકી જોઈએ તો 23 તારીખના સાંજ સુધી આવેલા વરસાદ બાદ આજ બપોરના સમયે અને કટકે કટકે વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે 10 તાલુકા પૈકી જોઈએ તો વધુ વરસાદ સિહોર 36 mm, ગારીયાધાર 38 mm, પાલીતાણા 21 mm વરસાદ નોંધાયો છે જ્યારે અન્ય તાલુકામાં વલભીપુર 15 mm અને ઉમરાળા 11 mm તો અન્ય તાલુકામાં 5 થી 7 mm વરસાદ નોંધાયો છે.

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શેત્રુંજી ડેમ છલકાયો
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