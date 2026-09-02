રાંધણ છઠે ભાવનગરમાં મોહનથાળ અને ગાંઠિયાની ભારે માંગ, જાણો શું છે ભાવ
ખાંડના ભાવમાં 10 રૂપિયાનો વધારો થયો હોવા છતાં વેપારીઓએ મીઠાઈના ભાવમાં ફેરફાર કર્યો નથી, ચોખ્ખા ઘીની મીઠાઈ 440 થી 480 રૂપિયા કિલો વેચાઈ રહી છે.
Published : September 2, 2026 at 5:28 PM IST
ભાવનગર: સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં સાતમ-આઠમનું મહત્વ અનેરું રહેલું છે. રાંધણ છઠના દિવસે ઘરમાં ગૃહિણીઓ ભોજન બનાવે છે અને સાતમના દિવસે ઠંડું ભોજન ખાવાની પરંપરા છે. આ સાથે સાતમના દિવસે મીઠાઈ અને ફરસાણની માંગ વધી જાય છે. ભાવનગરમાં મીઠાઈ અને ફરસાણની દુકાનોમાં લોકોની ખરીદી જોવા મળી રહી છે. ખાંડના વધેલા ભાવ વચ્ચે પણ મીઠાઈઓ અને ફરસાણના ભાવ સામે લોકોની માંગ કેવી છે, ચાલો જાણીએ.
ગુજરાતમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં સાતમ-આઠમના તહેવારનું મહત્વ છે, ત્યારે ભાવનગરને કાઠિયાવાડ કહેવાય છે. રાંધણ છઠના દિવસે દરેક ઘરોમાં સાતમના દિવસે ટાઢું ખાવાની પરંપરા હોવાને પગલે રાંધણ છઠના દિવસે ભોજન બનાવી લેવાય છે. જો કે તેની સાથે સાતમના દિવસે મીઠાઈ અને ફરસાણનું પણ મહત્વ હોવાથી મીઠાઈઓ અને ફરસાણની દુકાનોમાં લોકોની ખરીદી જોવા મળે છે.
મીઠાઈઓની વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા
ભાવનગર શહેરમાં અનેક મીઠાઈવાળા છે, ત્યારે પ્રખ્યાત કહેવાતા દવે મીઠાઈવાળા અને ફરસાણવાળાને ત્યાં લોકોની લાઈન જોવા મળે છે. ભાવનગરના અનેક વિસ્તારોમાં આવેલી મીઠાઈ અને ફરસાણની દુકાનોમાં સવારથી જ ખરીદી માટે પડાપડી થઈ રહી છે.
દવે મીઠાઈવાળા કિશનભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતું કે આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં સાતમ-આઠમના તહેવારને મનાવવાનો હોય છે, તેથી રાંધણ છઠના દિવસની ઉજવણી રૂપે વર્ષોથી આ તહેવારમાં મીઠાઈઓની પરંપરા રહેલી છે.
રાંધણ છઠ, સાતમ-આઠમમાં કેવી મીઠાઈની માંગ
દવે મીઠાઈવાળા કિશનભાઈ દવેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ તહેવારમાં બેસનની મીઠાઈની વધારે માંગ રહેતી હોય છે. જેમ કે મોહનથાળ છે, મોતીચૂરના લાડુ છે, ગુંદીના લાડુ છે, ચૂરમાના લાડુ છે, મગજના લાડુ છે, ઘારી છે, બરફી છે, ઘેવર છે, સાટા છે, આ બધી ચીજોનું ચલણ રહેતું હોય છે, જે આપણા પૂર્વજોની ચાલી આવતી મીઠાઈઓની પરંપરા આજે પણ ચાલી આવે છે.
ખાંડના ભાવ વધવા છતાં મીઠાઈના ભાવ યથાવત
દવે મીઠાઈવાળા કિશનભાઈ દવેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખાંડના ભાવ વધી ગયા હતા પણ તે રીતે ઉતરી પણ ગયા છે. આમ 10 રૂપિયા હજી વધુ છે. આપણે ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. આપણે ચોખ્ખા ઘીની મીઠાઈઓ જોઈએ તો 440, 480 એમ વેચીએ છીએ. આ તહેવારમાં બેસનના ભાવમાં પણ વધારો થાય છે. દર વર્ષે ભાવ વધારો આવતો હોય છે. આપણું ફરસાણ બધું 240 રૂપિયાનું કિલો છે જ્યારે ભાવનગરી ગાંઠિયા 340ના વેચીએ છીએ.
મીઠાઈ-ફરસાણની સાથે પાણીપુરીનો પણ ક્રેઝ
સાતમના દિવસે ઠંડું ખાવાની પરંપરાને પગલે મીઠાઈ અને ફરસાણની ખરીદી કરવા આવેલા કલ્પેશભાઈ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે આજે ખાસ કરીને કાઠિયાવાડમાં સાતમ-આઠમનું મહત્વ છે અને આજે રાંધણ છઠનું મહત્વ છે. આજે રાંધીને કાલે ઠંડું ખાવાનો રિવાજ કાઠિયાવાડમાં છે, એટલે એના માટે હું મોહનથાળ, ગાંઠિયા અને સેવ લેવા આવ્યો છું કારણ કે પાણીપુરીનો ક્રેઝ વધ્યો છે. મીઠાઈમાં ખાસ કરીને મોહનથાળ વધારે પસંદ કરીએ છીએ.
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