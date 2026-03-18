ભાવનગર સમરસ હોસ્ટેલમાં PNG ગેસ લાઇન ચાલુ રહેતાં ભોજનની રાહત, વિદ્યાર્થીઓ માટે ગેસ સપ્લાયમાં યથાવત

ભાવનગરની સમરસ હોસ્ટેલમાં પીએનજી લાઇન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બનાવવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી.

Published : March 18, 2026 at 3:38 PM IST

ભાવનગર: સમગ્ર ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતો અને પુરવઠાની ચર્ચા વચ્ચે ગુજરાતની સરકારી હોસ્ટેલોમાં ભોજન માટે ગેસની શું વ્યવસ્થા છે તે જાણવી ખૂબ જ જરૂરી બની છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના તણાવ બાદ ઊભી થયેલી ગેસ કટોકટીની અસર હવે દેશભરમાં જોવા મળી રહી હતી, પરંતુ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સમયસર પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા.

આ દરમિયાન, ઈટીવી ભારતે ભાવનગર શહેરમાં આવેલી સરકારી સમરસ હોસ્ટેલની મુલાકાત લઈને ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા અને ગેસની સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. આ હોસ્ટેલમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ અભ્યાસ કરે છે અને રહે છે.

હોસ્ટેલમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?
સમરસ હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અંગે માહિતી મેળવતા અનુસૂચિત જાતિ વિભાગના નાયબ નિયામક એમ. ગામીતે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે હોસ્ટેલમાં કુમાર (છોકરાઓ)ની સંખ્યા 651 છે, જ્યારે કન્યા (છોકરીઓ)ની સંખ્યા 704 જેટલી છે. આ રીતે કુલ 1355 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ હોસ્ટેલમાં રહે છે અને તેમના ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

ગેસની સ્થિતિ શું છે?
હોસ્ટેલમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હોય ત્યારે તેમના રોજના ભોજન માટે ગેસની ભારે જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. જો કે, સમરસ હોસ્ટેલ માટે આ બાબત ચિંતાનો વિષય નથી. અધિકારી એમ. ગામીતે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું કે, "અમારી હોસ્ટેલમાં PNG (પાઇપ નેચરલ ગેસ)ની લાઇન પહેલેથી જ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ લાઇન કાર્યરત હોવાના કારણે અમારે ગેસ સિલિન્ડર પર નિર્ભર રહેવું પડતું નથી."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, હજુ સુધી આ PNG લાઇનમાં કોઈ પણ પ્રકારની તકનીકી કે પુરવઠાની સમસ્યા આવી નથી. જેથી હોસ્ટેલના રસોડામાં દરરોજ સમયસર અને સરળતાથી ભોજન બની શકે છે.

PNG લાઇન હોવાના કારણે હોસ્ટેલ વહીવટીતંત્રને ગેસ સિલિન્ડરની રાહ જોવાની કે તેના ભાવવધારાની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આનો સૌથી વધુ ફાયદો સીધો વિદ્યાર્થીઓને મળે છે. હોસ્ટેલમાં ભોજન માટે ગેસની કોઈ અડચણ ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓના ભોજનના સમયમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી કે ભોજન બનાવવામાં કોઈ વિલંબ થતો નથી.

અધિકારીઓખાતરી આપી છે કે, હાલમાં ગેસની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ સમસ્યા નહીં આવે તે માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

