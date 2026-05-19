ભાવનગર: ડિમોલિશનમાં માથા પરથી છત ગઈ, દીકરાઓ માટે 42 ડિગ્રી તાપમાનમાં જમવાનું બવાવી રહ્યા છે વૃદ્ધા
ભાવનગર શહેરના હાદાનગર વિસ્તારમાં આવેલી સત્યનારાયણ સોસાયટી અને જીઆઇડીસી વચ્ચેથી પસાર થતાં નાળામાં થયેલા દબાણને પગલે મહાનગરપાલિકા દબાણ હટાવવા પહોંચી હતી.
Published : May 19, 2026 at 10:40 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાના દબાણ હટાવવાની કામગીરીને લઈને વિપક્ષ પણ સવાલ ઉઠાવતો આવ્યો છે ત્યારે હાલમાં મહાનગરપાલિકાએ હાદાનગરના સત્યનારાયણ સોસાયટીમાં નાળાના કાંઠે થયેલા દબાણોને પગલે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મહાનગરપાલિકાએ તો પોતાની જવાબદારી નિભાવી ચૂકી. પરંતુ મજબૂર બનેલા સ્થાનિક લોકોને 42 ડિગ્રીમાં દયનીય દશા થઈ ગઈ હતી. એક મહિલાએ માથેથી છાપરું જતા તડકે ભોજન બનાવવાનો વારો આવ્યો હતો.ચાલો જાણીએ
42 જેવી ડિગ્રીમાં રસોડાનું છાપરું ગયું તો ઓન ભોજન બન્યું
ભાવનગર શહેરના હાદાનગર વિસ્તારમાં આવેલી સત્યનારાયણ સોસાયટી અને જીઆઇડીસી વચ્ચેથી પસાર થતાં નાળામાં થયેલા દબાણને પગલે મહાનગરપાલિકા દબાણ હટાવવા પહોંચી હતી. ત્યારે કેટલાક સ્થાનિક લોકોના મકાનના કેટલાક ભાગ પાડી દેવામાં આવ્યા તે પૈકીના કાંતાબેન પણ તેનો ભોગ બન્યા હતા. 42 જેવી ડીગ્રીમાં માથેથી છાપરું દબાણમાં જતું રહ્યું. આમ છતાં પણ મહિલા ઘરના સભ્યોનું ભોજન બનાવતી નજરે પડતી હતી.
શું કરવું સાહેબ નોટીસ આપી હતી પણ અમે ગરીબ ક્યા જઈએ?
નાળાના કાંઠે મહાનગરપાલિકાએ દબાણ હટાવી લીધા બાદ ત્યાં રહેતા કાંતાબેન સાથે વાતચીત કરી ત્યારે તેમને જણાવ્યું હતું કે, શું કરવું ઘરનો આશરો પડી ગયો છે. હવે સરખું તો કરવું પડશે, ખાવું તો ખરાને. છોકરા કામે ગયા છે હમણાં જમવા આવશે. સાહેબ નોટિસ આપી ગયા હતા. હું ખોટું નહીં બોલું. સાહેબની સામે થઈને શું ફાયદો અમે ગરીબ માણસો છીએ. આ જુઓ ભીંડાનું શાક બનાવી રહી છું. ક્યાં જવું ભોજન તો બનાવવું પડશે ને.
જ્યારે તેમના દીકરા ઉમેશભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, ડિમોલેશન કરો વાંધો નથી પણ અમે ગરીબ માણસો છીએ માંડ માંડ બનાવ્યું હોય. તાડપત્રી નાખીને રહેવું પડે તેવું છે. અત્યારે હવે અમારાથી નવું થાય તેમ નથી. ગરમીમાં આકરો તડકો પડે છે, રોવાઈ જાય તેવું છે.
મહાનગરપાલિકાએ કેટલા દબાણ હટાવ્યા
મહાનગરપાલિકાના અધિકારી અશોકભાઈ વેગડે જણાવ્યું હતું કે, આજરોજ રાજકોટ રોડ ઉપર ટીપી સ્કીમ નંબર 18 ચિત્રા તેમાં જીઆઇડીસી અને બાજુમાં આવેલી સત્યનારાયણ સોસાયટીમાં બાંધકામ કરેલા હતા. નાળાના કાંઠે જે લે આઉટ વિસ્તારમાં હતા ત્યાં દબાણ હટાવ્યા છે. અગાઉ 40 જેટલી નોટિસો આપવામાં આવેલી હતી તે પૈકી હાલ 25 માં પતરાવાળી ઓરડીઓ, 10 સ્લેબવાળી ઓરડીઓ તેમજ 19 જેટલા કમ્પાઉન્ડ વોલ આવેલા છે તે દૂર કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં ટીપી સ્કીમનો સ્ટાફ 15 પોલીસ કર્મચારીઓ ચાર જેસીબી વગેરે સાથે રાખીને કાર્યવાહી કરાઈ છે.
