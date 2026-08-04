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ભાવનગરમાં રસ્તાઓની હાલત દયનીય, વરસાદમાં 7 મુખ્ય રોડ પર પડ્યા મસમોટા ખાડા

ભાવનગરમાં ચોમાસાની શરૂઆત સાથે જ રસ્તાઓ ધોવાયા; માત્ર બે દિવસના વરસાદમાં મુખ્ય માર્ગો પર ખાડા પડતા નબળી કામગીરી સામે સવાલ ઉભા થયા છે.

ભાવનગરમાં રસ્તાઓની હાલત દયનીય
ભાવનગરમાં રસ્તાઓની હાલત દયનીય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 7:30 AM IST

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ભાવનગર: ચોમાસુ શરૂ થતાં જ ભાવનગરમાં રસ્તાઓ તૂટવાની પરંપરા આ વર્ષે પણ યથાવત રહી છે. માત્ર બે દિવસના સાર્વત્રિક વરસાદમાં જ શહેરના 5થી 7 જેટલા મહત્ત્વપૂર્ણ રોડ પર ખાડા પડી જતાં વાહન ચાલકો માટે જીવનું જોખમ ઊભું થયું છે. અચાનક રસ્તા પર ખાડા પડી જતા અકસ્માતનો ભય વાહન ચાલકોને સતાવી રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગ દ્વારા આ નુકસાનગ્રસ્ત રસ્તાઓને રિપેર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ભાવનગરમાં અનેક રસ્તાઓ તૂટી ગયા, નબળી કામગીરી સામે સવાલ

ચોમાસાના સમયમાં તમે સારો રસ્તો ભાળીને ગતિમાં પોતાનું વાહન લઈને જતા હોય અને અચાનક તે જ રસ્તામાં ખાડો આવી જાય તો તમારું બેલેન્સ નહીં રહે અને અકસ્માત થવાની અથવા તો તમે પડી જશો તેવી ઘટના જરૂર બની શકે છે. આ પ્રકારની ઘટનાઓ હાલ ચોમાસા દરમિયાન વધુ બને છે. ભાવનગર શહેરમાં પણ આવેલા વરસાદમાં રસ્તાઓ તૂટ્યા છે. થોડોક સારો રસ્તો અને પછી વચ્ચે આવતો એક ખાડો વાહન ચાલક માટે ઘાતક બની રહ્યો છે.

ભાવનગરમાં વરસાદમાં 7 મુખ્ય રોડ પર પડ્યા મસમોટા ખાડા (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર શહેરમાં રસ્તાઓની નબળી કામગીરી સામે સવાલ ઉભા થયા છે. અવાર નવાર ચોમાસા દરમિયાન રસ્તાઓ તૂટી જતા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ યુદ્ધના ધોરણે રસ્તાઓ રિપેર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

રસ્તાઓનો કર્યો સર્વે, હવે કામગીરી

ભાવનગર શહેરમાં આવેલા રસ્તાઓમાં વરસાદને પગલે ખાડાઓ પડી જતા મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં તાજેતરમાં બે દિવસના વરસાદમાં જે રસ્તાઓ તૂટ્યા છે તેને લઈને અલગ અલગ વોર્ડમાં સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો જેમા રોડમાં રીપેરીંગ હોય જેમ કે RCC હોય, ડામર હોય કે બ્લોકની જરૂરિયાત હોય તેમાં કામગીરી આરંભી દેવામાં આવી છે.

ભાવનગરમાં અનેક રસ્તાઓ તૂટી ગયા, નબળી કામગીરી સામે સવાલ
ભાવનગરમાં અનેક રસ્તાઓ તૂટી ગયા, નબળી કામગીરી સામે સવાલ (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર શહેરમાં રોડ-રસ્તા રીપેરીંગની કામગીરી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં ડામર રોડ પર પડી ગયેલા ખાડાઓને પૂરવા માટે પેચવર્ક (ડામર પેચિંગ)ની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. આ ઉપરાંત, RCC રોડના સમારકામ અને તૂટી ગયેલા બ્લોક બદલવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ભાવનગર શહેરમાં રોડ-રસ્તા રીપેરીંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે
ભાવનગર શહેરમાં રોડ-રસ્તા રીપેરીંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં જ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા 'જેટ પેચર' મશીનથી કામગીરી મંજૂર કરવામાં આવતા, તેના દ્વારા પણ શહેરમાં રસ્તા રીપેરીંગનું કામ શરૂ કરી દેવાયું છે. અંદાજે 6 થી 7 જેટલા મુખ્ય ડામર રોડ પર આ રીપેરીંગ કામગીરી હાલ પ્રગતિમાં છે.

માત્ર બે દિવસના વરસાદમાં મુખ્ય માર્ગો પર ખાડા પડતા નબળી કામગીરી સામે સવાલ ઉભા થયા છે.
માત્ર બે દિવસના વરસાદમાં મુખ્ય માર્ગો પર ખાડા પડતા નબળી કામગીરી સામે સવાલ ઉભા થયા છે. (ETV Bharat Gujarat)

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MISERABLE CONDITION ROAD
BHAVNAGAR ROADS MISERABLE CONDITION
BHAVNAGAR ROAD
BHAVNAGAR ROADS MISERABLE CONDITION

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